社評：中央應對香港亂局 勿動念引基本法18條

緊急狀態解放軍介入

一國兩制將壽終正寢

中聯辦遭圍堵衝擊，內地官媒和網絡輿情反應強烈。央視新聞聯播連續兩天重點談香港局勢。新華社發表時評，譴責有人破壞設施、污損國徽、噴塗侮辱國家民族字句，踐踏香港法治，觸碰一國兩制原則底線。《人民日報》海外版頭版亦刊出評論文章，批評少數激進分子藉和平示威之名，利用香港市民寬容良善，破壞公共秩序，強調只有維護好中央權威，才能確保一國兩制在香港不走樣不變形；該報在微博的評論措辭更為強硬，除了形容衝擊中央駐港機構是挑戰國家主權、公然挑釁一國兩制，又指污損國徽是數典忘祖，「是可忍孰不可忍」。

對港人來說，沒有事情比即時人身安全更重要，元朗襲擊事件成為香港社會焦點，乃是理所當然，然而不代表可以看輕或淡化衝擊中聯辦事件帶來的政治震盪。元朗襲擊與衝擊中聯辦均涉暴力，惟事態性質及影響截然不同，蘋果與橙無法直接比較，硬將兩件事扯在一起，爭辯哪件事更為「嚴重」，只會令討論失焦，甚或合理化某些暴力行為。一國兩制要靠良好的香港與內地關係維持，特區政府未能保護中央駐港機構，可能影響中央對特區信任，甚或影響中央對港政策。

反修例風暴演變至今，攙雜愈來愈多反修例以外的元素，由一連串所謂「光復」活動到衝擊中聯辦，針對內地味道持續增加，港獨色彩若隱若現，內地有愈來愈多聲音質疑香港警隊能力，主張「治亂世用重典」。有研究港澳事務的內地學者表示，如果香港暴力事件持續，港府無法應對，北京可能採取更強硬立場，選擇之一是宣布香港進入緊急狀態。近日解放軍在廣東湛江演練，模擬處理突發暴力恐怖事件，訓練目的是確保遇事時能有效維護野外駐紮或訓練營區安全，然而有解放軍退役上校卻提出，演習反映軍方在有需要時，可調派部隊到香港，云云。

根據《基本法》第14條，解放軍駐港部隊不干預香港的地方事務，香港特區政府負責社會治安，惟必要時可向中央請求出動駐軍，協助維持社會治安和救助災害。《基本法》第18條則提到，倘若出現港府不能控制、危及國家統一或安全的動亂，全國人大常委會有權宣布香港進入緊急狀態，由中央頒令在香港實施全國性法律。論法理，中央當然可以這樣做，然而這將是一條政治不歸路，將會毁掉港人信心和一國兩制，國家也將承受巨大代價。

中共十九大報告將「堅持一國兩制推進國家統一」，列為新時代中國特色社會主義基本方略之一，對北京而言，本世紀中葉前以「一國兩制台灣模式」統一國家，乃是「中國夢」重要組成部分。倘若全國性法律在香港實施，意味香港一國兩制壽終正寢，不僅香港社會無法承受，對於實現民族復興「中國夢」也是一記重挫。至於下令解放軍駐港部隊出動維持秩序，同樣是下下之策，只會勾起港人對六四事件解放軍鎮壓夢魘，外國勢力有可能推波助瀾發起制裁，港獨分子也有更多口實號召抵制解放軍和中央。當年中英香港前途問題談判，鄧小平視駐軍為國家恢復在港行使主權的象徵。除非香港爆發獨立武裝革命，中央不應考慮出動解放軍。

獨立調查奠「停火」基礎

各方必須向暴力說不

香港局勢嚴峻，然而仍應爭取以香港既有機制解決危機。連日來，愈來愈多社會領袖支持獨立調查，本着並非單獨針對任何一方的原則，全面還原反修例風暴真相，為社會撕裂傷口止血。政府應盡快成立獨立調查委員會，營造政治迴旋空間，同時社會各方亦應冷靜下來，清晰向暴力說不，讓局勢緩和下來。當前香港必須盡快進入「休戰」狀態，獨立調查委員會可以為「停火」創造條件，即使部分激進人物未必願意就此善罷甘休，可是如果民情認同以獨立調查平息紛爭，暴力事件仍然可望沉寂下來。際此危難關頭，不同政治陣營應以香港整體利益為念，停止「極限施壓」等政治操作，攜手叫停暴力，讓社會恢復穩定。

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