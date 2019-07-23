社評：港變暴力之都 令人痛心疾首

元朗襲擊目無法紀

暴徒必須繩之於法

6月反修例風暴以來，嚴重暴力事件接二連三，仇恨對立持續惡化，暴力廣度和深度不斷升級，日前警方搜出TATP烈性炸藥，是一個嚴重警號。香港陷入數十年來前所未見危機，周日在元朗和港島西區發生的事件，分別標誌危機在社會和政治層面進一步惡化，再不及時遏止，將會毁掉香港。

周日晚大批白衣人手持木棍、藤條、鐵通等，在元朗港鐵站及附近街頭逞兇，導致數十人受傷，包括記者和市民。施襲者目無法紀，必須嚴厲譴責。傷者包括沒有參加前天港島示威的市民，然而觀乎目擊者描述和襲擊經過，事件可能涉及政治動機。白衣人似乎有意識地向黑衣者和幫助他們的人出手，襲擊未必真的「無差別」，而是企圖針對身穿黑衣參與周日遊行的人。施襲者部分據悉有黑幫背景，背後是否有人指使，必須查個水落石出。

元朗襲擊事件，標誌社會暴戾氣氛升至反修例風暴以來新高。香港總商會發表聲明，對社會出現擅用私刑發展趨勢深以為憂，正好道出當前一大危機。香港社會撕裂，不同政治立場市民怒目相視，訴諸暴力只會加深對立仇恨，將香港推向萬劫不復深淵，類似當年泰國「紅衫軍對黃衫軍」的社會大內訌和流血暴力，有可能在香港上演。

元朗事件中，市民投訴999熱線長時間沒人接聽甚至截線，警方遲遲未有制止暴力保護市民及立即拘人，也惹來「縱容」質疑。警方回應說兩名軍裝警員在7分鐘後率先到場，發現施襲者人數眾多，加上站內場面混亂很多人跑動打鬥，開槍風險很高，唯有等待調動警力支援，鑑於當時區內多輛衝鋒車均有任務在身，新界北警力又抽調到港島支援，因此要等其他總區派員趕來。目前警民關係陷入谷底，不少市民拒信警方。不管有何原因，警方未能制止元朗襲擊，有負市民所託，必須檢討當晚部署並向公眾交代，若發現有人失職必須嚴肅處理。「警黑合作」是極嚴重指控，政治人物說話更要格外審慎，不應信口開河煽動民情。昨晚警方拘捕6名涉案者，希望當局可以盡快將一眾暴徒繩之於法，以實際行動爭取所有市民信任。

若說元朗襲擊事關社會撕裂對立危機，包圍衝擊中聯辦則關乎香港與中央關係，不能低估事態的政治嚴重性。民陣遊行和平結束後，一批激進示威者圍堵中聯辦，其後又在上環一帶與警方衝突，警方施放催淚彈，有示威者向警方投擲磚頭及燃燒雜物，事後警方在現場檢獲由雨傘等改裝成的長矛，又指示威者曾投擲汽油彈。圍堵中聯辦期間，有人破壞閉路電視、污損國徽，有人更表示要「光復香港」、成立臨時立法會等，為港獨張目。

衝擊中聯辦非同小可

一國兩制可毁於一旦

當然，人們可以辯稱這不過是小撮人「說說而已」，又或強調這只是「破壞物件非傷人」，惟事件背後的政治涵意呼之欲出。對中央來說，衝擊中聯辦、污損國徽是公然挑戰國家主權，觸碰一國兩制底線。昨天央視新聞聯播，有關衝擊中聯辦和香港亂局的報道共有6節，《人民日報》亦發表評論，突顯北京高度關注。以為圍堵中聯辦和污損國徽「沒什麼大不了」，將是「嚴重誤判」。一旦中央認為香港已經失控，走上港獨之路，不排除中央會有激烈反制行動。最近有親北京聲音要求考慮按《基本法》第18條行事，必要時宣布香港進入緊急狀態。昨天中聯辦和港澳辦強烈譴責衝擊事件之餘，仍將事件交由特區政府處理，值得珍視。一國兩制出現根本動盪，取而代之的不會是香港獨立，而是走向港人最不願見到的「一國一制」，受害的是全香港。

暴力不能解決問題，只會助長更多暴力。香港由安全城市變成暴力之都，叫人痛心疾首。綱舉目張，現時各方最需要的是冷靜下來，停止訴諸暴力，避免出現更壞情况。政府單是譴責暴力強調執法並不足夠，需要採取具體措施冷卻事態。成立獨立調查委員會，全面調查反修例風暴，還原各方角色、行徑和責任等等，可即時營造空間，讓各方得以迴旋，倘若調查委員會成立後，情勢不見紓緩，那是各方都有責任，設若政府連這個也不嘗試，則情勢繼續惡化，政府要負最大責任。同時，社會各方都應清晰向暴力說不，不應含糊其辭或合理化暴力。近日有政黨高層公開說暴力是「解決問題方法」，絕對不恰當。若有人認為可借助暴力「極限施壓」，與政府玩「膽小鬼」博弈，將是非常危險的政治賭博，因為暴力一旦擴散，無人有能力控制，只會令事態惡化至無法轉圜。

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