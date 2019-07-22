社評：英揆嘆絕對主義當道 溫和務實勿輕言放棄

英國社會深層次矛盾

文翠珊未提解決良方

保守黨黨魁選舉將於周二結束，翌日文翠珊便會正式交出相位。現時外界最看好的繼任人，仍是前外相約翰遜。2016年脫歐公投，約翰遜是脫歐派主要推手之一，其民粹主義言論，屢惹渲染煽動失實等爭議。文翠珊在任3年，所推動的軟脫歐方案兩面不討好，既得不到脫歐派支持，也不獲留歐派認同，三度在國會闖關失敗，文翠珊兩面不是人，最終黯然下台，可是約翰遜的不惜硬脫歐立場，卻嚇怕不少英國人和投資者，英國社會撕裂加深，脫歐之路何去何從，令人關注。

上周文翠珊在倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatnam House）發表臨別演說，對當今英國以至世界各地政治走向拒絕妥協的「絕對主義」表示憂慮。文翠珊認為，「無法融合原則和務實主義並在有需要時妥協，正導致整個政治論述走上歧途。這實際導致了一種絕對主義，人們似乎相信，只要意見夠大聲和持久，就可以最終達到目的，又或認為傾力動員己方力量，比起爭取其他人與你並肩更為重要」，「當意見在意識形態驅動下愈益兩極化，以妥協作為號召亦變得極之艱難」。

文翠珊批評民粹主義者每每將事情簡化為敵我矛盾，又指一些從政者信奉「零和博弈」世界觀，只「向群眾說他們想聽的東西」，窒礙妥協與前行。談到伊朗核問題，她又表示「不管喜歡與否，相互妥協仍是達至終極目的最佳方法」，強調維護伊朗核協定的重要。文翠珊沒有指名道姓批評，只是抽象描述其「絕對主義」觀點，以及背後涉及的社會、政治和科技因素，惟外界普遍認為，她在暗批約翰遜及美國總統特朗普。

文翠珊在任3年，難聽點說是一事無成。不少批評者質疑，她的臨別演說，不過是為施政失敗作最後辯解。有人指出民怨積累促使政治極端化，關鍵在於經濟結構問題和財富分配不公，可是文翠珊並未提出有效解決方法；有人質疑她三度強推其脫歐方案，要國會順從其意志，現在卻說得彷彿只有她才有政治彈性，其他人都是頑石；有人更大翻舊帳引述智庫分析，指出文翠珊為爭取支持通過脫歐方案，一樣發表過民粹演說渲染敵我對立，論民粹程度不比特朗普「遜色」。

求同存異縮窄分歧

妥協需要相向而行

英國脫歐陷入泥沼，社會撕裂不斷加深，若要追究責任，平情而論文翠珊一定有份。舉例說，今年初，她就脫歐方案陷入僵局，狠批一眾國會議員，便引發極大反彈，導致政治對立加劇。她在臨別演說後接受記者提問，亦承認當時措辭「並不完美」。英國脫歐走入死胡同，民眾愈益不相信國會議員是從大局考慮問題，反體制情緒不斷升溫，對政治精英以至整個制度是否以公眾利益為本愈益懷疑。文翠珊任內未有良方處理社會經濟深層次矛盾，甚至有份製造問題，不過話說回來，文翠珊有關「絕對主義」現象的分析，確亦說出了英國以至全球不少地方的情况。

「絕對主義」腐蝕着公共討論空間，部分人失去和而不同的胸襟，若要避免政治愈益兩極化，始終需要回歸「中庸之道」，嘗試尋求妥協拉近距離，文翠珊在演說中便援引了美國已故總統艾森豪威爾對「中庸之道」的稱許。艾森豪威爾身為二戰名帥，被視為一位成功團結國家的總統，他在共和黨內屬於開明溫和派，反對麥卡錫主義，支持平權措施，任內促成通過民權法案，不少美國自由派也認為他是歷任共和黨總統中較為突出的一位。這種收窄分歧的政治本事，正是當前世界各地不少地方最為需要的。

今時今日，溫和中間路線似乎沒有多大政治市場，然而不斷讓敵意對立加深，顯然不會帶來什麼出路。政治妥協精神，講的是相向而行，為了整體共同利益努力一人讓一步。文翠珊表示，「尋求共同基礎、願意妥協爭取進步前行，並不意味放棄我們的價值和信念，反而是為了伸張它們」，闡述的正是務實主義妥協的真諦。

■歡迎回應editorial@mingpao.com