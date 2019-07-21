社評：商界領袖應走前一步 促政府修補社會裂痕

個別行業衝擊現隱憂

稱動搖根基言過其實

股市和樓市一向是經濟探熱針，在過去6星期，恒生指數卻不跌反升，升了6.7%。事實證明本港股市關心中美貿易談判的發展，遠多於本港社會局勢。即使是跟本港有緊密關係的本地地產股，過去6周股價均上升，只有經營市中心商場的九龍倉置業及利福國際股價下跌。

至於樓市，6月下半月成交已大幅反彈。會德豐將軍澳新盤Grand Montara在6月底「一Q清袋」。在上周日開售的屯門「龍牀盤」菁雋亦近乎沽清，反映市民買樓意欲未受警民衝突所影響。所以，若說反修例運動已動搖本港經濟根基，恐言過其實。

雖然如此，本港旅遊及零售界的確開始感受到局勢不穩帶來的影響。零售管理協會上周二發出聲明引述大部分會員公司表示，6月及7月首星期的營業額平均有單位數至雙位數的跌幅。上市零售商莎莎、卓悅稱，6月開始的社會動盪令其第二季或上半年銷售下跌。另外，英國名牌Burberry，及擁有Montblanc及Cartier等名表品牌的歷峰，都異口同聲指香港的示威活動影響其銷售。但根據旅遊發展局上周五公布的數據，本港6月份整體旅客仍有8.5%增長，升幅雖然較首5個月的14.9%放緩，仍屬健康增長。旅發局也指6月旅客數字未見受示威活動影響。

其實本港的零售業，特別是與旅客相關的部分，由今年初以來已經不濟，長期處於負增長的狀態。不少業界人士指出，高鐵及港珠澳大橋開通的結果是「旺丁不旺財」，內地旅客來港多了，但新一批來港的旅客消費力偏低。再加上內地當局近期嚴打代購活動，幾乎所有歐美名牌公布業績時都表示，內地客少了來港購物，反而多留在內地消費。所以像莎莎及名牌這類企業，稱本港社會動盪打擊銷售，只是事實的一部分，其行業本身早已出現問題。

話雖如此，旅遊及零售業界本來已受到中美貿易摩擦及嚴打代購等不利因素打擊，倘若社會不穩局面持續，確令他們雪上加霜。正如零售管理協會所說，事態發展不單會令零售商做少了生意，依賴佣金收入的前線員工也會首當其衝。

黃背心之亂前車之鑑

關鍵促政府放下身段

最近不少分析都以法國去年11月開始的「黃背心運動」，來與香港的反修例運動比較。上周法國國民議會的經濟事務委員會剛好發表一份報告，指舉國遍地開花的「黃背心運動」令法國去年第四季GDP減少了0.1個百分點。這看來不多，但個別城市市中心的零售商，生意額大跌兩至三成。「黃背心」示威活動夾雜縱火、破壞商店等行為，跟香港的反修例運動不可同日而語。至今亦未見到示威者每個周末都在同一地點爆發衝突，這可減低對商戶的衝擊。但旅發局上周五的公布，也提到預訂來港行程的數字有所放緩。到10月、11月便是本港會展及長途旅遊的旺季，若衝突遲遲未息，難保旅遊及零售界捱不住，一旦出現裁員潮，暫時不受影響的本地消費也會受累。

香港局勢愈來愈危急，大家都擔心充滿仇恨的示威者及前線警員會擦槍走火。正因為如此，愈來愈多社會領袖公開促請港府正視問題，透過撤回《逃犯條例》修訂及成立獨立調查委員會來降溫。零售管理協會的聲明最後一句也呼籲「政府早日和平解決問題」。上周五35個名人的聯署，包括了香港電視主席王維基及其妻子、香港總商會總裁袁莎妮的名字。這份聲明呼籲各方放下敵意，謀求走出困局之路，包括請政府帶動和解，成立法定獨立調查委員會，「以較宏觀視野和範圍調查過去一個多月的衝突由來和過程」。雖然大家都不敢期望成立獨立調查委員會後示威活動就會停止，但千里之行，始於足下。商界不少領袖私下都認同政府要主動提出和解，一個和諧、穩定的社會才是商界和打工仔賴以為生的環境。希望各商會及商界領袖能走前一步，與大部分市民一起，促請政府放下身段，拿出誠意修補社會中的裂痕。

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