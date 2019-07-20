社評：投訴屢靠法庭介入 「醫醫相衛」猜疑難息

「醫醫相衛」是很多市民心中一個疑問。今次死因庭處理的案件，再一次令人產生這方面的聯想。案中七旬老婦生前患有類風濕關節炎、支氣管擴張等長期疾病，3年前因肚痛便秘，選用私營醫務中心的上門醫生服務，醫生診斷並為婦人打止嘔針後離開不久，家人發現老婦停止呼吸，送院後證實因肺炎不治。

家屬死因庭求公道

裁判官提醫德質疑

死者家境不算富裕，由於老婦不想到公立醫院，其子女花掉大半生積蓄，希望母親得到最好的私家醫療服務。專家證人醫生指出，涉案醫生使用的止嘔針有頭暈等副作用，或會影響心跳呼吸，不適用於慢性肺病患者，對老人更須小心，除控制分量，打針後亦要繼續觀察患者情况，不排除案中死者打針後昏迷呼吸困難，令病情加速惡化。死因庭由於不能肯定婦人之死必定由涉案藥物引致，最終只裁定「死因不明」，不過裁判官卻對涉案醫生的醫德，提出了很多質疑。

解剖報告顯示，死者當時患有支氣管擴張和肺炎。死因庭指出，涉案醫生行醫20年，看過死者病歷後，憑其醫學知識及留心用聽診器，應該聽到事主肺部有雜音，然而涉案醫生卻辯稱，因為「窗外車聲」，他未能聽清死者肺部有否雜音。莫說專家證人指出，醫院急症室環境同樣嘈吵，但醫生仍能順利使用聽診器，就算常人也會問，如果街外環境嘈雜，為何不先關上窗戶再檢查。涉案醫生的辯辭，行內行外都難以服眾。

涉案醫生庭上試圖撇清責任，供稱有告知家屬，死者的炎症嚴重要入院，惟家人「拒絕」；醫療報告未有解釋用針原因，他則說事主「作悶作嘔」，所以「應死者女兒要求」打針，云云。裁判官則指出，涉案醫生口供與其醫療報告有出入，例如他供稱死者有炎症、面色蒼白和脫水，醫療報告卻稱她面色沒蒼白、維生指數良好，當日警員到場時間，亦與醫生自稱離開死者住所時間有矛盾，認為涉案醫生並非誠實證人。

裁判官以行外人身分，都能看出案中有這麼多疑點，為何醫委會最初拒絕受理死者家屬投訴，確實令人不明所以。醫委會初級偵訊委員會兩度開會討論，最終以「未有表面證據」為由，拒絕轉介醫委會研訊。誠然，死者家屬當時仍未取得是次死因研訊的專家報告，可是正如病人組織所言，涉案醫生的醫療報告寫明死者肺部沒有雜音，與死者病歷背景有矛盾，初偵會理應有所懷疑。

投訴碰壁家屬折騰

醫委會須深化改革

今年初醫委會向死者家屬交代初偵會看法，並未多談肺部雜音問題，只說涉案醫生已為死者適當檢查，死者沒有支氣管炎一般症狀特徵，醫生建議將當事人送院，但家屬「不願」送她到將軍澳醫院等等。比照死因聆訊內容，有關回覆大抵就是涉案醫生說法，可是死因庭明確質疑「建議送院但家屬拒絕」之說，一來涉案醫療報告並無相關紀錄，二來家屬非常着緊死者，更因死者不想入住公院，不惜花錢尋求私家救護車服務。初偵會當日有否深入調查？會否過度聽信涉案醫生一面之詞？這些都是病人權益組織和市民關心的問題。

醫委會接獲投訴眾多，初偵會負責篩走毫無理據個案。初偵會拒絕受理一宗個案，需要正副主席與一名業外委員一致同意，然而是否篩走個案，始終是由醫生主導，3個人說了算。死者家屬批評醫委會處理草率，將再提投訴，寄望醫委會能有更適切的處理。

過去醫委會對於部分投訴的處理，市民都覺得匪夷所思：有醫生在手術途中接聽電話，醫委會裁定沒有專業失德；名醫做高風險手術，導致病人內臟灼傷死亡，獲輕判停牌半年緩刑兩年；有早夭嬰兒家屬不滿醫療失誤，向醫委會投訴，花了近10年時間才討回公道……凡此種種均令「醫醫相衛」之說不脛而走。很多投訴個案最終得以成立，全因當事人或家屬鍥而不捨，不惜打官司，最終才促使醫委會改變初衷立案跟進，倘若投訴人缺乏錢財心力，稍為氣餒，事件隨時無疾而終。醫療投訴個案經常都要訴諸法庭，嚴重損害醫委會公信力，醫委會若要掃除「醫醫相衛」的觀感，必須深化改革，爭取公眾信任。

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