社評：紅磡月台毋須拆卸 市民信心仍待加固

鑿石驗筋得出結論

耐用程度尚有疑問

去年5月紅磡站月台擴建工程爆出剪短鋼筋風波，車站結構是否安全備受質疑，政府委任終審法院前非常任法官夏正文領導獨立調查，其後又找來港大學者和多名土木工程專家協助，在紅磡站月台隨機抽樣「鑿石驗筋」，盼能找出真相，釐定善後對策。由於調查範圍一再擴大，獨立調查終極報告年底方能出爐，至於鑿石驗筋，則於今年4月完成。超聲波檢測證實，部分鋼筋接駁不合格，意即鋼筋未有接駁螺絲帽又或扭入長度少於37毫米，抽查不合格比率約為20％。港鐵向政府提交的全面評估策略報告，正是根據鑿石驗筋結果分析而來。

紅磡站工程未按原有設計規格施工，「鑿石驗筋」隨機抽查發現超過10支鋼筋未有接駁螺絲帽，有土木工程專家認為，不達標接駁位置分佈廣泛，證明工程問題並非集中在個別地區，而是整體接駁手工都不理想，政府有必要向港鐵和承建商追究責任。現時港鐵就紅磡站工程問題和沙中線局部通車撥備20億元，不代表港鐵已同意背負所有開支，政府有必要「企硬」，要求港鐵悉數負責紅磡站各項核實檢查及跟進工程費用，確保港鐵不會將開支轉嫁市民。

月台結構是否安全，是相當技術性的問題，只能相信獨立專家判斷。港鐵報告估計，最多或有三分之一鋼筋接駁有問題。根據專家說法，安全系數高於1代表沒有即時危險，本港建築守則要求月台安全系數標準為1.4至1.6，紅磡站月台原本設計的安全系數較標準為高，惟計及部分鋼筋接駁不合格等缺陷，安全系數低於標準，需要加固。去年紅磡站「剪筋門」鬧得滿城風雨，市民對月台結構安全充滿懷疑，現在專家評估認為只需加固毋須拆卸重建，也許從工程技術層面提供了解答，然而信心問題難以一蹴而就，即使月台整體結構安全，市民對於月台耐用度還有不少疑問，政府和港鐵仍須設法「加固」公眾信心。

政府表示，日後沙中線的加固及跟進工作，政府會嚴肅跟進，除了增加突擊檢查，亦會對日常工序嚴格審批。沙中線工程問題多多，暴露政府和港鐵監管不力，所謂「嚴肅跟進嚴格審批」，能否說到做到、起到足夠監督作用，市民將信將疑，政府必須以實際行動取信於民。有專家指出，月台鋼筋扭入長度不足，會損害石屎結構耐用度，容易出現滲水導致鋼筋及螺絲帽生鏽等問題。政府應與港鐵商量長遠監察安排，由專家定期檢查紅磡站的情况。

獨立調查還原真相

細節檢視並行不悖

還原真相是重建信心的最佳方法。沙中線工程問題的處理，是一個很好的示範，說明全面獨立調查與具體問題評估分析，可以相輔相成並行不悖。由夏正民法官領導的獨立調查，看的是大局，除了調查紅磡站連續牆和月台等工程問題，亦就港鐵的項目管理、監督和通報制度，以及政府監察和規管機制是否完備等，展開深入調查。至於「鑿石驗筋」則是針對月台結構的專業技術檢查。今年初獨立調查委員會提交中期報告，認為車站結構安全，引起不少爭議。今次鑿石驗筋評估報告，正好起到補足作用，有關報告稍後將交予獨立調查委員會審視，有可能影響委員會終極報告內容。

以往政府處理爭議事故，諸如食水含鉛超標風波等，都有成立獨立調查委員會，即使調查結論未必人人同意，然而社會上下都相信，委員會由法官領導，可以確保調查過程中立。當前反修例風暴引發社會嚴重撕裂，全面獨立調查可以取信於民，有助還原事件全貌。針對警方的具體投訴個案，政府強調應按機制由監警會處理，反對者則質疑監警會不夠中立。當局大可借鑑處理紅磡站問題的經驗，由獨立調查委員會看大局，包括政府、示威者和警方的行為，監警會則處理具體投訴個案，並向獨立調查委員會提交報告，由委員會審視判斷如何納入終極調查報告之中。

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