社評：理順政治信任問題 免礙智慧城市建設

智慧燈柱遇修例風暴

私隱監控問題惹關注

「智慧城市」概念早於本世紀初提出，旨在透過善用資訊科技提升城市管理功能，改善民眾生活。智慧燈柱被視為「智慧城市」主要基建之一，透過配備多功能感應器和數據網絡等設施，收集城市各類實時數據，方便微氣候監察、交通燈調控，以及人流車流疏導等，2012年西班牙巴塞隆拿率先引入，成為最早應用智慧燈柱的城市，倫敦、芝加哥等大城市相繼仿效，反觀香港進展卻相當緩慢。2017年，特區政府才公布「香港智慧城市藍圖」，提出多功能智慧燈柱試驗計劃，選定4個市區地點安裝約400支智慧燈柱，每支都有藍牙傳送器、無線射頻識別（RFID）標籤及燈柱地理位置二維碼，多個政府部門「認頭」在燈柱架置智能裝置，諸如全景攝影機、交通探測器、氣象感應器等。

千呼萬喚，東九龍首批約50支智慧燈柱終於上月底啟用，適逢反修例風暴愈演愈烈，有人關注智慧燈柱裝有一些攝錄鏡頭，會否成為政府監控工具，亦有人懷疑鏡頭錄像會否轉交執法部門，等等。最後政府資訊科技辦公室決定，現階段暫不啟動智慧燈柱部分攝錄功能，包括環保署監察非法傾倒建築廢物黑點的攝影機、運輸署藍牙交通探測器，以及用攝影機蒐集車牌號碼計算不同類別車輛使用道路的數量，待社會有共識才啟動相關功能。當局還表示會成立諮詢委員會，邀請業內專家和私隱專員參與，就燈柱應用和私隱問題做諮詢。

港人對政府信任度本已不高，反修例爭議更令官民關係陷入谷底，倘若不理民情硬推措施，只會火上加油。政府因應時勢，暫緩啟用部分引起爭議的智慧燈柱功能，承諾作更廣泛諮詢，避免誤會猜疑，政治上是明智之舉，然而無可避免會進一步拖慢智慧城市建設步伐。

私隱問題牽涉意識形態，關乎是否相信政府，爭拗可以沒完沒了，所謂「等待社會有共識」才做，有可能等於無限期擱置。香港社會撕裂，「信者恆信、不信者恆不信」的氛圍籠罩全城。就算當局強調智慧燈柱上已啟用的交通快拍功能，照片經處理後只有低解像度，無法辨識人臉或車牌，可能仍會有人懷疑當局是否另有「高解像版本」。

借鑑外國釋疑手法

開誠布公減少猜忌

智慧城市建設牽涉蒐集和分析大量數據，如何在改善城市管理和保障市民私隱之間求取平衡，是所有政府都要面對的問題。港人崇尚自由，抗拒類似內地「天網」一類大型監控管理系統，可是如果因為政治不信任問題，導致智慧燈柱未能物盡其用，影響本港智慧城市建設，實亦相當可惜。當局應該多作解釋，減少誤會。例如有網民懷疑智慧燈柱應用了RFID技術，擔心可讀取智能身分證資料，變相監控市民，然而根據研發團隊說法，燈柱的RFID標籤，功能上只是定位裝置，並無讀取數據功能，意即無法採集數據，他們開發的一套RFID手杖系統，可讓視障人士讀取燈柱位置數據並提供語音導航，足證標籤有實用價值。

減少外界猜疑，開誠布公永遠是最佳做法，當局表示會盡快公開每支智慧燈柱的位置、設備及功能等資料，當然是好事。此外，特區政府亦可多借鑑外國智慧城市發展的做法。美國芝加哥最初推出智慧燈柱計劃，曾因為以手機網絡信號偵測人流，以及收音測量噪音，惹來身分辨識、秘密錄音監控等侵犯私隱疑雲，負責團隊需要多番向公眾解釋，不會錄音或記錄公眾位置，同時設立有專家及公眾參與的監察委員會，以及委聘獨立顧問定期檢視運作，逐步釋除疑慮。這些提高操作透明度、廣邀外界監督的做法，值得特區政府參考。

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