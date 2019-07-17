社評﹕「大刁」告吹誠可惜 動盪持續伏危機

百威擱置上市無關時局

散戶吃虧暴露機制漏洞

百威亞太的母公司是全球最大啤酒生產商百威英博，旗下擁有逾50個啤酒品牌，在中國、澳洲、韓國等地的啤酒銷售額均排名第一。百威亞太原定計劃在港上市，集資650億至764億元，論規模足以躋身本港新股史上前5位。近期港股每日成交金額不足800億元，市場人士原本期望百威亞太上市，可為港股打一支強心針，未料臨門一腳告吹，反而成為本港歷來最大宗新股擱置事件，令市場人士相當失望。港交所行政總裁李小加表示，尊重百威亞太的決定，同時強調今次屬個別事件，與香港新股集資市場沒有直接關係。

連同早前有意集資近100億元的亞太區物流地產平台ESR Cayman，港交所在個多月內接連失落兩宗大型IPO，有人關注本港是否失去對大型新股的吸引力，以及港交所全球集資額排名今年會否三甲不保。有意見甚至認為，兩宗IPO流產與反修例風暴引發社會動盪有關，然而觀乎過去一個月港股走勢，未有證據顯示反修例風暴顯著影響市場投資氣氛。5月初中美貿易戰惡化，恒指短短一個月跌逾3000點，ESR Cayman以市况欠佳為由擱置上市，並非難以理解，至於百威亞太上市告吹，則明顯與公司策略有關。僅因時間上的巧合，就將兩間公司擱置上市加以政治解讀，慎防流於穿鑿附會。

近年百威英博不斷透過併購擴張版圖，負債沉重，將亞太業務上市，有助「吸水」紓困，問題是百威方面將公司估值推得太高，部分機構投資者認為以每股40元作為招股下限不合理，出現壓價及「抽飛」情况，分析師批評百威方面未能為新股作合適定價，才是上市失敗主因，「市况欠佳」僅為藉口。今次百威亞太在港招股，很多散戶不惜以高昂的孖展利息借錢認購，未料最後一刻擱置上市，大批散戶平白損失孖展利息，反觀百威方面卻從中獲得豐厚利息，對散戶並不公道，反映上市機制存在漏洞，港交所應盡快研究縮短IPO由招股到上市的時間，令散戶毋須提早繳款，支付多天的孖展利息。

上半年本港共有84隻新股上市，集資約700億元，按年增長35%，全球排名第三。雖然李小加對下半年本港新股市場仍然充滿信心，預期排隊上市企業依然眾多，然而今次港交所與百威亞太這宗「大刁」擦身而過，對市場氣氛難免有所影響，未來上市新股有可能要降低集資規模。市場人士對於阿里巴巴下半年來港作第二上市，原本寄望甚殷，希望可以帶動更多中資科網股來港上市，然而近日市場卻傳出，阿里巴巴因應港股表現平平，有意將來港上市集資規模削減一半至100億美元。

做好自己爭取機遇

港須盡快穩定局勢

去年港交所改革上市機制，迄今一年有餘，當中有得有失。作為重點的同股不同權改革（俗稱W股），成功吸引小米和美團這些有分量的內地科企來港上市，然而後勁不繼，超過半年未見再有W股上市；吸引外國大型上市企業來港作第二上市的大計，至今更未「開齋」。相比之下，鼓勵未有盈利生物科技公司來港上市的改革措施，成績算是較為理想，目前香港是全球第二大生物科技集資中心。新經濟企業是兵家必爭之地，香港既要跟紐約倫敦等國際金融中心競爭，亦要應付滬交所科創板等新對手的挑戰。港交所必須快馬加鞭，積極吸引更多外國科技企業來港作第二上市，同時致力完善上市機制、提升效率和競爭力，諸如無紙化一類改革，實在沒理由一拖廿年。

花無百日紅，市場有起有落，外圍因素更是無法控制，當前香港最重要是做好自己。修例爭議引發社會動盪，雖然金管局未見資金有明顯外流情况，然而動盪不安長期持續，除了影響外國企業和投資者觀感，亦有可能傷及經濟基本面，倘若局勢惡化失控，不排除真的會出現資金外流危機。香港零售管理協會提到，社會動盪對零售業的影響正漸漸浮現，呼籲政府早日和平解決問題，讓社會秩序重回正軌。政府有責任採取更多舉措回應訴求，盡快穩定局勢。

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