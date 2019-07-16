社評：遏止暴力常態化 政府須釜底抽薪

暴力行為必須譴責

勿讓仇恨蓋過理智

由反修例風暴衍生的示威活動「遍地開花」，和平遊行過後爆發暴力衝突，似成常態，嚴重程度一次甚於一次。繼所謂「光復屯門公園」和「光復上水」之後，周日沙田萬人反修例遊行結束不久，源禾路一帶又發生掟磚事件，警方進入新城市廣場搜捕示威者，一度封鎖商場出入口，與一批示威者在商場爆發「巷戰」，儼如困獸鬥。政府表示有警員遭圍毆甚至咬斷手指，又形容攻擊者有組織有計劃，從警員傷勢可看到暴力升級，有示威者則指摘警方封鎖退路，又稱被警員扭傷手腕、打穿頭，血流披面。建制派譴責暴力分子衝擊行為，泛民則譴責警方包抄圍捕手法將室內空間變成戰場，云云。

香港已經墮入由暴力與仇恨交織的惡性循環，暴力衝突愈演愈烈，難免令人擔心早晚弄出人命。暴力不能美化或合理化，同時，政府也不能譴責了事，一定要以香港的安定為最大前提，思考如何回應，我們始終認為，政府應首先撤回條例，以顯示當局回應民意，有誠意開啟對話。

沙田大混戰期間，發生了一段小插曲。有警員落了單，被示威者踢跌，復遭多人以雨傘襲擊圍毆，有電視台攝影師上前為他解困，結果惹來示威者和一些網民大罵「幫黑警」，然而諷刺的是，周末上水示威衝突，有青年躍出天橋幾乎墮下，及時拉回他的，包括同一位電視台攝影師。電光石火之間，攝影師兩度挺身救人，相信只是本着良心和直覺行事，無暇多想什麼政治對錯或立場，真正令人感到不安的是，對於攝影師兩次救人義舉，社會有部分人卻是本着政治立場去做褒貶。這種政治凌駕一切、仇恨蓋過理智的氛圍，令人不寒而慄。

當前香港最需要的是冷靜理智，政府有責任採取更多行動，讓社會回歸平靜穩定。雖然行政長官林鄭月娥表示《逃犯條例》修訂已經「壽終正寢」，引發抗爭的事已「不復存在」，然而社會上顯然仍有不少人覺得，政府就是不肯正式撤回修例，回應最起碼的訴求。這種觀感和印象，令到部分市民對激烈抗爭採取同情態度，亦導致修例爭議未能真正「斷尾」。我們在此重申，政府應採取以下4項舉措﹕1）正式撤回《逃犯條例》修訂；2）成立獨立調查委員會，就反修例風暴展開全面調查，還原事件真相；3）改組政府，落實政治問責精神；4）盡力推動政治對話。

回應訴求不能止步

港府應向法國借鑑

運房局前局長張炳良認為，「抗爭就是嗌價」，抗爭訴求不會完全得到滿足，以「特赦」為例，社會需要尊重法治程序，一旦開了特赦先例，有可能對香港法治構成嚴重衝擊，不能輕率而為。林鄭表示，當局提出務實可行回應，需要考慮各方面因素，希望社會諒解。然而就算政府認為抗爭者開價過高、現實難以做到，至少也應該積極還價，而不是就地止步。當前不少市民的觀感，是政府沒有主動出來回應和解決問題，讓反修例風暴引發的政治傷口繼續淌血。

在外國，政府面對重大危機，通常都會重組內閣，尋求再上路，可是迄今未見政府有何改組問責班子或行政會議的行動；由大法官領導獨立調查委員，調查重大社會事故，在香港並非什麼新鮮事，由獨立委員會徹查反修例風暴，目標並非針對警方，而是要還原衝突真相全貌。獨立調查有助社會回歸冷靜、撫平傷口，倘若政府擔心會打擊警方士氣，應設法跟警方高層商量，是否有方法消除前線警員對「被出賣」的疑慮。

香港陷入回歸以來最嚴重危機，暴力常態化是一個真實威脅。在法國，黃背心運動持續大半年，總統馬克龍一再推出措施回應訴求，包括撤回備受爭議的徵稅措施，以及展開全國大辯論，巡迴全國聆聽國民心聲，最終示威暴力漸見緩和。特區政府應借鑑法國當局的經驗，思考釜底抽薪之道。

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