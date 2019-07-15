社評：英美份屬沙煲兄弟 外交風格千差萬別

特朗普與達羅克早有嫌隙，特朗普2016年當選候任總統尚未正式履新時，就向英國首相文翠珊推薦他的英國駐美大使人選，英國舉國嘩然，文翠珊直截了當地告訴特朗普，「我們的駐美大使非常優秀，他將繼續履職，我們的大使由我們任命」。

美國對英事事指手劃腳

外交齟齬不損鐵桿關係

特朗普對英國政壇指手劃腳的例子不勝枚舉，他罵倫敦市長汗（Khan）是「徹頭徹尾的失敗者」，他直接批評英國的國策，指文翠珊不應該答應支付歐盟390億英鎊作為脫歐分手費。這些「外交失禮」的舉動，英國人對他的霸道當然嗤之以鼻，更有趣的是，特朗普在罵倫敦市長的時候，直接將他與紐約市長相提並論，這就不是外交問題，在特朗普眼中，倫敦和紐約儼然都是他的管轄範圍。無怪乎當特朗普訪問英國時，罕有地出現眾多英國人上街抗議他的到訪。

更加令英國人不爽的是特朗普對英國王室的無禮，他公開罵英國王妃梅根「令人討厭」，他到訪溫莎宮遲到12分鐘，讓英女王乾等，而且特朗普夫人沒有對英女王行屈膝禮，特朗普在檢閱儀仗隊時走在英女王的前面。這些行為，「傷害了英國人民的感情」，英國人不能容忍任何對王室無禮的人，這些已經超出了外交禮儀，而是文化上的爭持。

儘管英國人嫉恨美國這個總統的處事風格，甚至對美國朝野共識的單邊主義政策不以為然，然而，無論是英國之於美國，還是美國之於英國，都是最牢靠的盟友，美國想打誰就打誰，英國還是會派兵參與的。外交關係最高的合作形態是情報共享，英美都是「五眼同盟」的成員，一個總統和一個大使甚至首相之間的齟齬，只是茶杯裏的風波，不足以影響英美兩國的關係。特朗普在訪英期間，跟下任首相大熱人選約翰遜單獨會面，更加突顯兩國關係的密切。

美國與英國之間關係的淵源，不止是政治上的聯盟，美國政界主流的人物，多多少少都能追蹤到英國的血緣關係。雖然兩國的文化相通，但畢竟還是有文化差異的，英國大文豪蕭伯納有一句名言：英國和美國是被同一種語言相隔的兩國國家。這種幽默的諷刺表達方式，跟美國人的直白語言，大相徑庭。差異還不止是遣詞造句，而是兩種截然不同的氣派。英國人罵人不帶髒字，把你套進去你還以為人家是在恭維你，美國人動輒就七情上面，口沫遮攔，毫不掩飾。有人說英國人偽善，有人說美國人淺白，言人人殊。但在外交事務上，英國人更會使手段，美國人則十分赤裸。

英國懂得瞻前顧後

美國只會赤裸無遺

英國曾經因為在全球佔領殖民地而成不落日國，雖然現時風光不再，但在處理國際關係問題上，既有大局的概念，也有老練的手段。英國地理位置上處於歐洲，但向來跟歐洲若即若離，現在要脫歐之所以出現難以解決的困境，反過來看，恰好說明英國過去成功地處置一種特殊的地位，是歐盟成員但不用歐羅貨幣，實行普通法但可以跟歐洲的大陸法銜接，接壤的國家有硬邊界也有軟邊界等等，現在難捨是由於難分。

反觀美國，在二戰後成功地吸納歐洲的科技與人才，一躍而成世界獨大的軍事、金融和經濟強國，在國際事務上予取予奪，特朗普一句「美國優先」，就宣布退出巴黎氣候協定，否定已經簽約的伊朗協定，不加入已經達成共識的跨太平洋伙伴關係協定，以及重新談判北美自由貿易協定的條款，向歐盟、中國以至盟國日本和韓國加徵關稅，這種種赤裸的霸權行為，不但是謀求政治上專權，也是美國文化的一種表現。

英國以一個國家周旋於整個歐盟而為傲，但畢竟相對來說只是一個小國，國內要處理蘇格蘭和愛爾蘭問題而投鼠忌器，在面向歐盟以及國際關係上也要瞻前顧後，心態上有時雖然對美國有所不滿，但也懂得小心翼翼應對。美國以老大自居而在國際事務上無所顧忌，對於跟英國的關係，這次發生的外交風波，只是局部的個別事件，也跟特朗普的個人處事風格有關而表現出以大欺小，長遠來說，美國不應該也不會如此對待英國這個「沙煲兄弟」。

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