社評：美國台灣牌易玩出火 台北勿錯判引火燒身

台灣總統蔡英文出訪邦交國，是要對內對外顯示國際存在感，過境美國是要加倍彰顯成效，同時也在測試美國對台灣在處理兩岸關係的態度。台灣向美國購買武器，也是虛張聲勢，因為台海軍事衝突不知道什麼時候發生，同時台灣十分清楚，無論武器如何精良，一旦發生軍事衝突，以兩岸的實力對比，在沒有外援的情况下很難抵禦解放軍。過境美國與軍售問題，每年如是，台灣「初心不變」，變的是中美關係的起伏不定。

維持不統不獨

美國立場底線

美國的對台政策，底線是維持不統不獨的現狀，既不讓大陸統一台灣也要避免台灣法理獨立，只有這樣，才能維持平衡，因為統與獨對美國都不利。美國向台灣出售武器，從生意的角度是愈多愈好，但礙於維持兩岸平衡，還是會有所克制。今次對台軍售的特點，一是金額創新高，達到22億美元；二是出售武器的品種，除了用於防空的導彈外，還有用於陸戰的先進坦克，給人一個印象，好像台海衝突一觸即發，甚至會出現解放軍大規模登陸需要用坦克來在島內打陸戰。台灣和美國如何估計解放軍什麼時候攻台和使用什麼戰術，是在沙盤上虛構出來的攻防圖，以真金白銀下訂單，從台灣來說，是討好美國的籌碼，從美國來說，既是賺錢，又可牽制北京。

台灣總統出訪，是要在國際社會中強化能見度，在邦交國愈來愈少的情况下，更要大張旗鼓地去做，但過境美國的條件，則完全受制於美國態度。今次蔡英文在美國視察台灣駐美機構，並於此接見17個邦交國駐聯合國代表，用台灣官員的話說，是「等於處理國政」。能夠在美國處理「國政」，並且過境天數增加到4天，台灣視之為「關鍵性的、突破性的禮遇」。

美國偏偏在這個時候給台灣總統加碼「禮遇」是老謀深算的。兩國對壘，可以從經貿、技術、文化甚至軍事方面動手，但中美之間的博弈，除了「常規武器」外，一直以來，台灣問題被看作是中國的死穴。對於美國來說，打台灣牌，似乎是本小利大，只賺不賠。由於民進黨執政，對兩岸關係立場強硬，美國正好可以對台灣予取予攜，蔡英文的過境天數與軍售的金額、武器的種類，實際上也與中美貿易談判中的角力掛鈎。經過一年多的較量，美方在中美貿易談判中似乎遇挫，在重啟談判的條件上還在討價還價的時候，華府高調打台灣牌，也是在測試中方的反應。

美國打台灣牌

只是一時一事

不過，美國恐怕忽略了重要的一點，即在習近平上台後，北京統一台灣的決心和能力都較以往有所加強。若說美國是錯誤估計形勢，未必是百分百的事實，美國總統特朗普的行事風格有別於常規，只是表徵，美國政府要測試中國的底線，並且以台灣牌作為威脅，爭取在其他方面中國的讓步，則是不爭的事實。然而，無論美國如何玩牌，總不至於偏離中美之間的大局，即使中美關係因為什麼原因會轉差，但到了關鍵時刻，美國還是會聲明尊重一個中國的立場，中美兩國元首在阿根廷和日本的兩次會晤，特朗普均重申了這個立場，即是佐證。

中美之間在台灣兩岸問題上每隔一段時間就會出現擺盪，不足為奇，只是目前天秤似乎出現了傾斜，台灣由民進黨執政，兩岸關係和中美矛盾都出現了惡化迹象，美國方面是要打台灣牌要挾中國，而中方則是維護主權的能力與決心都增強了，3個因素在一個時間節點上相遇，才會將今次軍售和過境問題的氣泡吹大。雖然3個因素的任何一方未必會在短時間有很大變化，但一旦中美在貿易戰談判上有所進展，例如中方短期會大筆採購美國農產品，對特朗普的選情有所助益，美國的對台立場會變得很快，畢竟台灣牌只是美國制華的工具，台灣問題也只是中美關係的一個局部而已。

外長王毅警告美國不要在涉台問題上玩火，否則會搬起石頭砸自己的腳，相信北京對於美國為何如此出牌，是心中有數的。中美關係的大局，無論是在合作中競爭，還是在博弈中合作，都會崎嶇曲折，美國無論在台灣問題上是玩火還是釜底抽薪，都會服從大局而不至於過分偏離，中方也會保持定力，對美鬥而不破。從國際大勢和兩岸關係的角度看，台北都應該保持清醒頭腦，不要錯判形勢。

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