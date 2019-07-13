社評：日本再啟另類戰爭 韓半導體面臨割喉

日本計劃要求出口到韓國的半導體零部件須每宗交易申請，而且審批時間冗長，間接造成出口限制。韓國三星是全球最大的晶片生產商，而日本擁有晶片3種關鍵零部件的全球九成市場，韓國缺乏這些零部件供應，半導體生產以至手機生產都會嚴重受挫。去年韓國最高法院宣判，二戰期間日本企業使用韓國勞工須支付大額賠償，這些勞工都是由軍隊強迫送往日本的，韓國政府同意法院沒收涉案日本企業的資產，引發兩國外交再次陷入僵局。

二戰前政經施壓招數

安倍政府重拾獲支持

日韓之間有領土糾紛，也曾因為強迫婦女充當軍妓的賠償問題激烈對抗，中日韓3國自由貿易協定的談判因而停頓。日韓關係起伏不定非自今日始，然而日本今次卻使出殺手鐧，封殺佔韓國經濟舉足輕重的通訊科技行業。日本專欄作家橋本隆則認為，日本對付韓國，其意義超乎一般貿易戰，是一場「沒有硝煙的戰爭」。他指出，二次大戰之前，日本以外交、安全保障和貿易三位一體，對其他國家施加政治與經濟壓力以達至目的，惟二戰之後偃旗息鼓，橋本隆則認為，今次對韓國經濟制裁，「是相隔74年，日本重新拿出了傳家法寶，首先對盟國韓國開刀」，云云。

安倍政府對韓國「開戰」，在國內多項民調都獲得壓倒性支持，連在野黨也附和，今次舉國一致對付韓國，反映的心態值得探究。無論如何，安倍政府繞過憲法第九條，對韓國發起另類戰爭，而韓國基於籌碼有限，退讓或被迫簽城下盟的概率較高。若日本嘗到另類戰爭的甜頭，以其全球第三大經濟體、在部分科技領域有一定優勢情况下，會否食髓知味，藉此來重塑其國際角色和地位，爭取成為所謂「正常國家」，值得關注。

撇除另類戰爭潛在議題，這次日本採用限制貿易手段，影響所及不但事關日韓兩國，而是影響全球電訊行業生產鏈條。現今很多產品的生產已經全球化，牽一髮而動全身，生產企業無論身處何方也不能獨善其身。一部iPhone智能手機足以說明全球化生產的重要性，設計與研發在美國，但零部件的製造與裝配則是全球化的，主要零部件加速度計是德國設計，生產則在美國、日本、韓國、中國大陸和台灣；陀螺儀是瑞士設計，生產基地在35個國家；電池是韓國研發，生產則在80個國家。各種零部件通過國際物流，穿梭不同國家，最後裝配而成。韓國半導體產品供應世界不同廠商，一旦由於日本的制裁而產生連鎖反應，勢將禍及全球。

美國總統特朗普上台後，四面出擊，以「美國優先」為名，向歐盟、伊朗和中國「開戰」，最新被迫加入戰團的是印度、越南和日本，所採用的手段就是提高關稅、科技產品出口限制等等經貿措施，日本原本也是貿易戰的受害者，現在「師美之技以制韓」，難以坐穩道德高地。更嚴重的是，如果使用貿易戰解決政治糾紛的做法不斷蔓延，勢必影響全球化的各種進程。

貿易戰手段蔓延

香港須背靠國家

全球化概念由於缺乏統一成熟的國際合作規矩為基礎，顯得十分脆弱，某個影響力大的國家，可以輕而易舉斬斷生產鏈條而使整個操作失控。這種以經貿手段解決政治糾紛的舉動，大國之間總會有「刺中對方死穴」的招數，比如美國握有晶片產品的王牌，以遏制華為5G產品佔領世界市場，中國則有稀土產品壟斷國際市場的反擊手段。韓國半導體生產嚴重依賴日本，由於其購買力有一定數量，可以威脅抵制日本汽車、化妝品作為招架。國際合作失效，到最後還是回到主權國家之間的角力。

目前美國和日本的做法，是主權國家之間在經貿領域爭鬥作為整體關係變化的一個反映，是大國之間角力的一種手段。香港長年被評為最自由經濟體，於貿易和金融市場，資金和人才流動完全不設限制，也可以理解為完全不設防，設若一旦貿易伙伴由於任何原因而施加限制，以關稅、貿易壁壘、出口限制等等措施對付，則毫無抵禦能力；香港作為中國的一個特別行政區，沒有資格與能力跟主權國家較量，有時還會受到中國與別國紛爭的連帶影響，去年美國對中國鋼鐵產品提高關稅，香港也就受池魚之殃。香港與其被動地接受別國施加經貿限制，不如考慮背靠國家，享受與中國有良好政經關係的國家所帶來的有利因素，以及在遇到抵制時，有靠山出面協助抵禦的庇蔭。

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