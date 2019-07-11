社評：良好政策設計缺乏監管 舉一反三查找不足

公院迫爆

轉介不足 私院不義

今次申訴專員點名要主動調查的私家醫院問題，涉及荃灣港安醫院及聖德肋撒醫院，早在2012年已被審計署報告批評違反批地條件，其中聖德肋撒醫院遲了8年才開始按規定提供低收費病牀，截至2012年仍欠27張，短缺率逾兩成，2007年至2011年其低收費病牀使用率只有17%至24%，更被揭低收費病牀病人的藥物費昂貴，高於二等病牀病人收費的50%。至於荃灣港安醫院，則被發現低收費病牀收費每日高達500至550元，遠高於聖德肋撒醫院每日收100元。

在立法會帳目委員會會議上，對於審計報告批評私家醫院提供低收費或免費病牀的信息不足，時任食物及衛生局長高永文曾表示，會要求私院提高收費透明度。

政府對於低收費病牀使用率低，一直未見提出針對性的有效措施去處理。如今申訴專員提出要主動調查，負責監督的衛生署披露，現行批地條款只寫明要提供低收費病牀，惟條款沒有涵蓋低收費病牀使用的要求，衛生署只能在切實可行情况下，就改善低收費病牀的使用向有關私家醫院提出建議。

其後醫管局跟兩間私立醫院簽訂協議，於流感高峰期由該局轉介合適的公院病人，使用該兩間私家醫院的低收費病牀，病人只需支付等同公院的基本住院費用，私院收費的差額由醫管局補助。這個政策原本是一個極佳的設計，既可以推動兩間私院「牀盡其用」，增加低收費病牀的使用率，也可在公立醫院病牀不敷應用、病人無法得到醫療服務時，壓力得以暫時紓緩，騰出牀位治療更嚴重的病人。

這個良好的政策在執行過程中卻沒有徹實推行。在2017年夏季流感高峰期及2017/18年度冬季流感高峰期間，公立醫院出現「人滿之患」，個別醫院的牀位佔用率達到123%，連走廊都放置了臨時病牀也不敷應用，醫生護士忙得「焦頭爛額」也忙不過來，病人在不符規格的治療環境且得不到應有的照料。然而，兩間私院按照協議提供164張病牀，兩個流感高峰期卻分別只接收35名及25名轉介病人。申訴專員公署指轉介人數偏低，反映現行機制未能改善低收費病牀使用率。

食物及衛生局長作為保證市民獲得最佳醫療服務的部門首長，當出現傳染病高發期間，病人數目急劇增加，首先想到的是加開病牀，以及聘請額外的醫護應對，甚至打「感情牌」，多謝付出額外精力的醫護人員捱義氣，局長忙得團團轉還是要「受氣」，受病人埋怨的氣，受醫護人員的氣，但為何沒有想到要充分利用跟私院轉介病人的協議呢？食衛局長又有沒有定期檢視有關的轉介數字？有沒有察覺到轉介數字偏低而主動查找原因？這些都有待申訴專員去調查，但在流感肆虐香江，公立醫院迫爆，病人無法得到適切的治療時，當局卻無動於中，實在難辭其咎。

官僚作風

左手右手 互不協調

事實上，有病人組織早在2012年指出，有私家醫院雖聲稱會提供優惠價錢的牀位，但沒有向病人宣傳，病人在不知情之下無法享用，故要求立法會成立獨立調查委員會，跟進私家醫院的資源運用，也要求政府與院方及病人共同討論訂立透明機制，加強監察私家醫院。

衛生署是監管私家醫院的主責部門，職責之一是政府的衛生事務顧問。作為顧問，不應該是被動的「有顧才問」，而是應該為食物及衛生局主動提出解決問題的方案，為上級分憂，衛生署沒有履行這個職責，是不作為的表現，跟衛生署聲稱：精益求精、以人為本、接受問責的使命背道而馳。

申訴專員出於專業的敏感，察覺到公立醫院在流行病橫行之時窮於應付，但轉介安排的作用沒有充分發揮，主動調查是應有之義，希望能夠剖視結構性的問題，建議政府對症下藥改善。但申訴專員是補遺的部門，是政府部門出現大紕漏才會介入的功能，總不能事事等到政府部門疏於職責出現失當才啟動申訴專員的效能，每個政府部門應該尺步繩趨，定期主動檢視本身是否有漏洞。

類似轉介病人安排沒有發揮最佳效益的例子，相信在政府部門中不是孤立個案，特區政府應該舉一反三，查看還有沒有政府願意出資改善服務，並且設計好如何有效運用，但到頭來資源還是使不出去又缺乏監督，市民也得不到最佳服務，民生大事還是得不到改善而不斷遭市民責難的情形。

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