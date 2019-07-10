社評﹕一則孔子軼事 或有助林鄭思考脫困

話說孔子周遊列國，一次與弟子趕路至向晚，衆人飢腸轆轆，孔子着顏淵到一家飯館討點飯菜果腹。顏淵啣命前往，向主人表明身分來意，老闆聞言說：「要飯可以，不過我有一個要求，我寫一字，你若認識，我就請你們師徒吃飯，若不認識就亂棍打出。」

顏淵以跟隨孔子多年，區區認字，有何難哉，隨口應允。主人於是出示竹簡，上面寫了一個「真」字。顏淵哈哈笑道：「老闆也太小看顏回了，估道是什麼難認的字，此字我5歲兒時就識得了。」老闆微笑問道：「這是什麼字？」顏淵說：「是認真的『真』。」老闆冷笑一聲，「無知之徒竟敢冒充孔老夫子門生，來人，亂棍打出。」

顏淵帶着狐疑返回孔子歇腳處，說了經過。孔夫子笑道：「看來他要為師前去不可。」動身來到飯館，道明來意，主人照樣出示「真」字竹簡，孔夫子答曰：「此字念『直八』。」主人聞言笑道：「果然是夫子駕臨。」盛情接待孔子一行吃喝之後，不收分文歡送離去。

其後，顏淵不解地問：「老師，這個不是『真』字嗎？怎麼變成『直八』了？」孔子微笑說：「有時候的事，認不得『真』啊！」

這個「故事」，名為軼事，有衆多版本，在四書五經、諸子百家或正史等，都沒有記載，相信此乃後人杜撰，借孔子編故事，講道理。現在，人們對孔子這個認「真」為「直八」的解讀，多傾向為孔子睿智，在關鍵時刻當機立斷，以機智達至目的。有編故事的人甚至說，孔子認為凡事認真，是為人處事基本要求，惟若事事皆認「真」，或許會失去轉圜機會。從故事情節而言，顏淵循事理直說竹簡的字是認真的「真」，被飯館主人驅走，勞駕孔子登門求飯，設若孔子也拘泥剛愎，說是認真的「真」，則弟子一行大概無飯吃，繼續飢寒交迫了。

歷來就這則軼事，有人認為孔子為飽餐而認「真」為「直八」，偏離了理念原則，不足為法。不過，更多人認為孔子圓融，抓住機會與弟子一起脫困，體現了大智慧，最重要是此乃彈性運用，有別於事先預謀欺騙。事實上，按這個故事的編撰，那位飯館主人是和孔子一行鬥智，成就了認「真」為「直八」的佳話。

孔子認「真」為「直八」

顯示關鍵時刻當機立斷

我們嘮叨了這麼多，認「真」也好、「直八」也好，與特首林鄭月娥有什麼關係？

7‧1回歸慶典之後，昨日，林鄭再一次回應反對人士對修例事態5項要求。總體而言，林鄭就暴動定性、現階段特赦、成立獨立調查委員會等，回應與過去比較，顯得更完整和相對合理；另外，她表示繼續為市民服務，也算是表明不會下台了。這4項回應得到的理解，或許較以往為高，不過，關鍵的修例草案，林鄭仍然堅決不撤回，甚至講到修例已經「壽終正寢」，the bill is dead，期望爭取理解；只是，林鄭可以把修例「糟躓」到體無完膚，卻是不肯「撤回」以終結爭議，這個取態之強橫，完全無法理解。

修例引發大規模示威以至暴力事件之後，林鄭宣布「暫緩」修例，示威者不收貨；她進一步說政府不會再推動修例，待明年本屆立法會會期結束之時，草案就會「自然死亡」；到昨日，她說修例工作完全失敗，條例草案已經「壽終正寢」。從事態發展，林鄭對於不再修例的表述，語態之強烈，一再加碼，言辭之間，甚至可以感受到她對草案的「痛恨」，即使如此，她堅持不埋葬這個「殭屍議題」，仍然讓修例殭屍獻世，給反對者彈藥，繼續鼓動支持者在各區遍地開花。這是固執、愚蠢，還是有什麼其他原因，我們無法理解。事實上，建制派政黨已經說不介意撤回草案了，因此若說向支持者交代，也不成立。反對人士表示不接受草案壽終正寢的說法，堅持要求撤回，說明林鄭未能甩開這個包袱。

林鄭應該「真」撤回

掃清「直八」留掛慮

我們認為林鄭應該撤回修例，有關論述和觀點寫到江郎才盡了，再寫下去難有新意。今日，我們希望林鄭看看孔夫子這則軼事，來箇認「真」為「直八」一下。我們姑且說孔子的認「真」為「直八」，是正向思維，以此消解飯館主人的「考試」，解決飢寒之苦；林鄭月娥就修例，按認「真」為「直八」的思維，應該是逆向思維，就是說不要用其他概念、遣詞用字或成語尋求理解，認可她和政府不會再推動修例，即是勿再搞「語言藝術」，而是用公衆最容易、也是最接受的詞彙——撤回，宣示政府終結修例爭議的決心。只要撤回宣諸林鄭之口，則修例草案之死，就不會再有懸念和掛慮了。

即是：林鄭月娥的認「真」為「直八」，「真」不是「直八」，而是「真」，認真的「真」，如假包換。只要林鄭月娥用撤回取代「暫緩」、「自然死亡」、「壽終正寢」，就是「真」。屆時可能會見到天邊露出曙光，再連接、再出發也會有着力點了。林太，試試汲取軼事中孔夫子的睿智。

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