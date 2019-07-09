社評：撤回修例獨立調查 政府破局兩把鑰匙

李國能撰文建言

意在助和解進程

終審法院首任首席法官李國能一貫與政治保持距離，他就修例為本報撰文，罕有地從政治層面批評政府「犯下嚴重的政治判斷失誤」；對於抗爭行動，他除了表示對港人遊行和平有序「印象深刻」，對於非法和暴力行為，認為「必須人人譴責」。李國能說，「衝擊立法會的場面醜陋和令人震驚。在法治之下，這不可容忍。法律被故意違反，涉事的人必須被法律追究，如果他們在公平審訊後被判罪成，法庭應該考慮具阻嚇力的刑罰」。李國能對法治的認知與執著，應該不會遭到質疑，他對修例風波涉及的非法和暴力行為，幾句論述言簡意賅，值得頭腦發熱的人深思和反省。

除了譴責非法和暴力行為，李國能的文章更多是建言。他期望：特首下重要決定前，應該鼓勵政府內部有廣泛的討論；特首對中央政府和香港特區負責，「她必須為香港人更多發聲，並彰顯於人前」；出任公職者必須銘記不要凌駕市民行使家長式管治，「他們是人民公僕，應該謙卑服務，並應受到輿論監督」。李國能議事說理，都是雲淡風輕，不過言到意到，張力十足。這3點切中政府在今次風波之弊，點出了內部決策失誤、特首須更多地為港人發聲、人民公僕收起家長意志等，批評之餘，給林鄭班子灌注正能量，期望他們更好地服務香港。

李國能主張撤回修例，毋須等到明年今屆立法會會期完結時草案失效，他認為撤回有助和解進程。關於政府暫緩修例，讓其自然死亡，我們早已指出既然修例成為「殭屍議題」，雖然政府信誓旦旦不會再提交立法會了，但是把殭屍帶在身邊，自身不會舒服，更會嚇怕人，這是何苦來哉！另外，從政治現實審視，政府堅持不撤回修例，實際上持續給反對操作提供彈藥，各區示威遍地開花勢頭所見，正是「承此恩澤」。李國能提出撤回有助和解進程，是更深層積極作用。我們再促請政府：勿再固執或愚蠢下去，果斷地把殭屍埋葬了，撤回修例吧。

埋殭屍卸負累再上路

還原暴力真相可釋疑

李國能認同成立獨立調查委員會，認為可更有效探明真相，「有機會還警方清白」。較早前，我們建議成立獨立調查委員會之時，只是發生了6．9衝擊立法會、6．12金鐘一帶的大規模暴力事件，期望透過調查找出事態的真相，其後發生7．1立法會被撞破搗毁嚴重暴力事件，這3次事態，暴力強度一次比一次強烈，究竟發生了什麼事？讓港人一貫自詡，也被國際稱頌的和平、理性遊行示威蒙上暴力陰影，相信是許多人的疑問。

獨立調查並非為了政治操作或達至特定政治目的，而是要全面找出真相，撫平社會創傷，為再出發創造條件。調查不僅限於警方有沒有過度使用武力、個別警員是否濫用權力等；事實上，網絡上不乏片段，包括有大批示威者在立法會外衝擊警方防線，有示威者拆解圍欄，造成可攻擊之用的長矛，有人挖起路面磚頭，堆積起來，另外，有人向警員投擲不知名液體和有毒粉末，導致15名警員受傷等，說明暴力已經向武器化方向發展。這些事態至少都需要一個合理解釋，獨立調查委員會的結論，可以促使警方日後執法更規範，同時也可以釐清示威暴力性質，堵絕合理化暴力和美化暴力的藉口，對強固本港和平理性遊行表達意見的聲譽和形象，有積極意義。

李國能提出撤回修例和獨立調查委員會調查今次風波，認為有助和解進程。按現今政府處境，如何與社會「再連接」，看不到有什麼頭緒，若要破局，這兩項舉措可能是現在政府能夠找到的鑰匙。打開局面之後，政府才有可能舒展手腳，推動政務，否則就是熬下去，這樣的話，政府就要向市民交代「停頓何時了，管治有多少」了！

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