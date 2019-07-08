社評：蔡英文撿槍拾炮 國民黨進退失據

去年11月的台灣「九合一」選舉，民進黨因經濟議題和年金改革而大敗。不料僅過半年就形勢逆轉，除中美關係全面惡化，國家主席習近平在1月「告台灣同胞書發表40周年」的講話，將「九二共識」定義為「和平統一、一國兩制」，提出「探索兩制台灣方案」，令一貫拒絕「九二共識」的民進黨總統蔡英文撿到「第一支槍」。她巧妙地利用民眾焦慮，把「九二共識」與「一國兩制」等同起來，逼一向支持「九二共識」的國民黨表態，將了國民黨一軍；香港爆發的反修例風暴，更讓蔡英文宛如拾到一門「大炮」，完成了一套「捍衛台灣主權」的論述。在此背景下，近期連串涉及兩岸關係的修法相繼通過，如將大陸港澳人士列入「外患罪」、對退休涉密人員「登陸」加強管制、剝奪被指控為所謂「共諜」的軍公教終身俸、增加兩岸政治談判「雙公投」機制等，還有「反滲透法」、「反統戰法」、「代理人登記法」等草案，即將排隊立法。這類被大陸指摘是為「法理台獨」在做鋪墊的「修法台獨」，因有「捍衛民主」、「守護現狀」、「抵制入侵」等包裝，外有美國的縱容支持，內無國民黨的有力制衡，遽然成事。

「抗中牌」主導選戰

國民黨成民進黨「尾巴」

可悲的是，民進黨的「抗中牌」竟完全主導了選戰基調，國民黨的候選人韓國瑜、郭台銘，乃至黨主席吳敦義，都只能跟着喊「拒絕一國兩制」，在蔡英文已將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號的情况下，國民黨一邊拒統抗中，一邊又要「九二共識」，顯然是人格分裂，但若想拋棄「九二共識」，民進黨不會讓它得逞，國共關係還會徹底破裂。

另一方面，民進黨速戰速決，6月中旬就結束了黨內初選，蔡英文大勝前行政院長賴清德，令黨內迅速整合，團結力拼2020；國民黨的初選則拖拖拉拉，先是半路殺出郭台銘參選，然後是韓國瑜遲疑初選，最後是王金平退出初選，黨內各派勾心鬥角，初選前高雄市的民調顯示，若郭台銘出線，38%的「韓粉」大選時不會投票，反映藍營分裂危機之深。此消彼長之下，蔡英文的支持度由數月前幾乎低於國民黨所有主要候選人，變成領先群雄。近期各項民調均顯示，無論是面對韓國瑜還是郭台銘，蔡英文都穩操勝券。

在藍綠爭持激烈之際，無黨籍的台北市長柯文哲卻從容淡定，遲遲未宣布參選。雖然民進黨對他極盡「抹紅」，目前民調支持度也低於藍綠主要候選人，但他卻不為所動，上周赴上海出席雙城論壇，並大談「兩岸一家親」、「五個互相」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）。

正如柯文哲所說，目前在大陸生活的台灣人有200萬，台灣也住有近40萬大陸配偶，每年更有上百萬大陸旅客到訪台灣，往來如此密切的現實下，雙方更應該維持良好的關係。這番話，既讓北京聽得入耳，也令綠營支持者挑不出毛病。加上他的無黨籍背景、去年九合一選舉力克藍營對手的經歷，都令他不易被「抹紅」。更重要的是，柯文哲似乎正在取代國民黨的兩岸溝通者角色。這與最近新黨加入2020選戰如出一轍，國、民兩大政黨過去最大區隔就是兩岸論述，現在國民黨卻變成了民進黨的「尾巴」，令白色的柯文哲和深藍的新黨都看見了新的機會。

2020台灣大選

或成最後一根稻草

必須看到，2020台灣大選，美國的介入程度空前，日前美國國會通過的《情報授權法》，直接要求國家情報總監在台灣大選後45天內，報告美國「阻止中方介入選舉的行動努力」。民進黨初選時，已有美國出手力挺蔡英文的傳言，隨着選戰進入戲肉，下半年形勢將愈趨複雜。國民黨附和抗中，一方面是要與民進黨搶選票，另一方面也是向美國示好，怕遭華府拋棄。近日美國外交政策全國委員會（NCAFP）發表的一篇閉門會議報告透露，大陸官方與會者曾經表示，民進黨若在2020年繼續執政，可能反而會加速兩岸的統一。這與外界「急獨必然帶來急統」的判斷一致，失去制衡的民進黨若有恃無恐，2020年的台灣大選很可能成為壓斷兩岸關係這一駱駝脊樑的「最後一根稻草」。

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