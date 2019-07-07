社評：上海嚴厲垃圾分類 示範全國惠及全球

任何大城市都會受到垃圾圍城的困擾，無論是焚燒還是填埋，都會受到制約因素限制，分類回收、運輸和處理是最有效辦法，內地早於2000年已經開始着手處理，北京、上海等8個城市為垃圾分類收集試點城市，在2015年示範城市推廣到26個。但由於在運輸和處理方面沒有配套和協調的政策，政策形同虛設，市民發現垃圾分類投放後，同樣被棄置到堆填區，虎頭蛇尾的政策枉費了市民的心機，整個垃圾分類處理一直原地踏步。

城市人口不斷增加，特別是居民生活方式改變，加速製造垃圾。去年中國快遞送件超過500億件，網上交易由於過度包裝而帶來額外垃圾，網上訂外賣使用不可循環再用的食具，去年外賣餐盒造成的包裝垃圾達到231萬噸，若無對策，很快會變成災難。生活垃圾處理的設施遠遠追不上城鎮化的速度，在城市周邊設置的堆填區，因土地資源匱乏無法滿足需要，增加焚燒設備後，由於焚化技術水準不高，又造成大氣污染，並為城市周邊村民帶來健康危害，而遭激烈反對，甚至引發衝突事件，如今焚化技術雖有提高，但畢竟不是可持續發展良策。

垃圾分類複雜化

為回收企業省錢

上海本月起實施的垃圾分類處理政策，吸收了過去沒有配套和不同部門有不同要求的錯誤，重新設計措施，協調了回收以後運輸和處理的辦法，需要解決的是從源頭將垃圾分類收集。讓全市2500萬市民都清晰明白垃圾如何分類，是一個艱巨的工程。儘管上海早在一年多前開始在居民點試驗實施垃圾分類投放，設置了乾垃圾、濕垃圾、可回收垃圾和有害垃圾4種不同的垃圾箱，市民在一定程度上對垃圾分類有了認識和經驗，加上政府以積分兌換家品的鼓勵措施，為全面推廣奠下基礎，但到正式實施時，由於有罰則，情况仍然複雜得多。

根據《上海市生活垃圾分類投放指引》，一杯珍珠奶茶，剩餘的「珍珠」是濕垃圾，杯子是乾垃圾，杯蓋是可回收；小龍蝦殼是濕垃圾，蟹殼是乾垃圾。由於分類過於細緻，導致市民無所適從，違例投放的，個人罰200元人民幣，企業最高可罰5萬元。在最初階段，政府招聘了大量義工，在垃圾站詳細解釋，並記積分獎勵。

這個堪稱全球最嚴厲的垃圾分類法規，之所以過於嚴厲，相信是出於用行政手段以減低後期分揀垃圾成本的考慮。垃圾分類最徹底的辦法是在源頭上完全分類，因為中間的分揀過程，人工和運輸成本都相對提高，上海以嚴厲手法推行，引來市民非議，但也有一種看法認為，嚴厲一點也並非不可，市民遲早也會習慣。

除用行政手段，高科技在今次垃圾分類處理中功不可沒，政府設計了各種教育推廣軟件，讓市民查找不同垃圾的分類。更大的功能在於使企業有利可圖，垃圾回收循環再用可變廢為寶，但由於回收成本不斷上升，很多規模不大的回收公司難以為繼。現在回收公司設計智能電話程式，讓市民預約回收廢紙、家電等垃圾，不但市民從中可兌換積分，「現代收買佬」拿着手機騎電單車也能月入數千元，企業還能有盈利，對個人、企業和政府都有利。

中國環境可持續

利己利人利天下

上海作為試點，成敗得失，事關重大，下一批北京、廣州等46個城市將於明年開始實施，到2025年全國城鎮全面鋪開，如果能夠順利執行，減少垃圾量，增加循環再用，可持續生態才能保持。上海使用高科技的經驗在全國推廣不成問題，因為內地智能電話普及率很高，即使小城鎮居民也會使用；至於行政效率方面，北京等大城市不用擔心，但中小城市能否有配套的政策和人員執行，不無隱憂。

中國垃圾分類處理政策比德國晚了100年，政策的具體細緻度也不如日本，但總算是對人類有所承擔的做法。反觀一些發達國家，2016年，美國廢紙出口中，有三分之二以上直接送到中國，歐盟87%的再生塑膠直接或間接運至中國。自從中國禁止進口所有洋垃圾，這些過去將垃圾扔給發展中國家處理的做法，已難以為繼，中國的禁令，與印度和越南等國家同步推行，令發達國家也必須重新設計垃圾處理措施。

自然環境屬於整個地球，上海不能將垃圾送到周邊農村處理，發達國家不能將垃圾送到發展中國家處理，上海的垃圾分類處理政策對全國有示範作用，中國對環境的承擔精神也會惠及其他國家和地區。

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