社評：真溝通促進和解 政治騷無助和諧

政府提出修訂《逃犯條例》法案，引發一場劍拔弩張的風暴，而今政府威信盡失，社會撕裂，香港是否能夠逃過這場大劫，為全體市民期盼。行政長官林鄭月娥在回歸紀念日講話中表示，「政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新」。言者諄諄，聽者藐藐，原因是政府沒有拿出實際的行動，對於社會上要求成立獨立調查委員會和撤回《逃犯條例》修訂等訴求，充耳不聞。現在邀約學生組織會晤，是否能夠體現聽取民意的革新，有待拭目觀之。

幾間大學的學生組織，對於政府伸出的橄欖枝，提出一些條件，諸如要回應五點訴求，而且要公開對話，對示威者永不追究。觀乎過往政府高層的多次表態，對撤回修例等立場強硬，對依法追究暴力行為的法律責任，態度堅決。從表象看，雙方立場南轅北轍，難有相向而行的意願。

各執一詞 不見也罷

政府與學生都不缺乏申述各自立場的機會，政府要開記者會，詳談不能撤回修例，不成立專責調查委員會的理據，隨時都可以。學生組織要重申五點訴求的立場，也不乏媒體曝光機會。各執一詞，毋須會晤。特首林鄭月娥明確表示，要接觸不同背景的年輕人，是要聆聽他們的心聲，會見不同背景人士的目的，是要讓政府保持政治觸覺，掌握社會脈搏。最終是要更全面、準確、及時掌握民情。如果政府沒有準備回應社會的訴求，緣何要提出跟學生組織及不同黨派的人士會晤？學生組織如果不準備理解政府的理據，也毋須與政府高層會晤。

學生組織提出要公開會晤，合情合理，現代政治必須在陽光底下透明進行，閉門會議如果是勸說學生收手的話，是緣木求魚；如果是要學生保守秘密的話，更加是無知。然而，對於學生有關永不追究示威者的要求，則未必容易得到接納。法治是香港賴以成功和落實一國兩制的根基，不應破壞。執法機關根據特區法律，有足夠證據下作出追究，送交法院審理，這是落實法治精神的具體做法。至於是否審訊後特赦，那是林鄭的考慮了。

只求和氣收場 不要玉石俱焚

政府與學生組織的會晤，能夠體現雙方對和解的意願，是社會各界的期盼，一定會得到市民支持。雙方應該要有溝通的誠意，才能滿足市民的期望，政府如果只表示誠意但不打算認真聆聽或者回應學生組織的訴求；學生組織可以理性提出訴求，如果只是藉機會曝光而高喊政治口號，雙方都會給市民留下政治騷的形象，不但不能促進和解，反而會擴闊裂痕，給以後有可能的會晤增添新的成本。

學生組織對會晤提出條件，如果只是提高要價，可以被認為是談判策略，無可厚非，但會晤的目的是為香港爭取更大利益，要知所進退。政府過去應對連串示威的手法，進退失據，如果這次要促成會晤，卻寸土不讓，不但不能兌現傾心聆聽和轉變施政作風的承諾，還會加深市民對政府冥頑不靈的印象，放下身段是為了取得社會更大的凝聚力，何嘗不能以退為進。

依照目前的政治風向，政府與學生組織以及示威者代表，的確缺乏和解的氣氛與條件，雙方即使會晤，可能不會真的達成任何共識，但若能夠和氣收場，也可以為下一次會晤奠定更好的基礎；如果能夠各讓一步，取得成果，則是意外收穫，全港都是贏家。如果政府和學生組織連會晤的一步都沒有勇氣邁出，則是玉石俱焚，全港都成為輸家。香港福兮禍兮，全賴一念，期盼雙方以香港福祉為念，走出善意一步。

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