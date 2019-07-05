社評：社交媒體助長激進化 後真相時代須通識科

反修例衝擊浪接浪

通識教育爭議再起

圍繞通識科的政治爭議，持續已有六七年。2013年，有建制派議員質疑通識科政治色彩愈來愈濃，建議不應再將它列為必修科。2014年佔領運動發生後，批評通識科的聲音顯著增加，有意見認為部分教材存在政治偏頗，亦有人指通識課程內容鬆散欠缺規管，令一些教師有機會向學生灌輸偏頗政治主張，又或「反中」「抗中」一類意識，然而亦有教育界人士認為，不應將通識科問題政治化。最近《逃犯條例》修訂爭議鬧得滿城風雨，有激進示威者佔領街道、包圍警總、衝擊立法會，通識科爭議亦再起。

上月底，教育局轄下的學校課程檢討專責小組，就中小學課程改革發表諮詢文件，建議通識科維持必修必考，但學生可選擇是否做「獨立專題探究」。多名建制派立法會議員對小組建議表示「極度失望」，認為小組漠視通識科轉為選修科的意見。全國政協副主席、前行政長官董建華會見傳媒，除了認為「7．1」衝擊立法會一役有「專業參與者」，必須徹查內情之外，亦提到任內推行的通識教育，是造成現在年輕人問題的主因之一。他形容通識教育失敗了，要想辦法改。

我們認為，成立調查委員會，對反修例風暴特別是「6．12」衝突和「7．1」衝擊展開獨立調查，是還原真相的最佳方法。至於通識科的問題，則要審慎處理，避免因為一時一地政治形勢，影響教育專業判斷。當年政府引入通識科，主要是鼓勵多元思考，培養學生對香港、中國大陸以至全球時事及相關議題的認識及分析能力，至今教育局仍認為，通識科有一定重要性，有助培養學生多角度思考及國際視野。對於學生會否因通識科而變得激進，教育局首席助理秘書長區蘊詩表示，「未見到有實質證據」通識科令學生變激進，亦相信教師會秉持專業操守，在教學中引導不同討論。

通識科推行多年，不能說全無問題。舉例說，以往有通識科教師指出，很多通識教科書在法治一課都有引用佔中發起人戴耀廷提出的「法治四層次論」，當中「以法達義」被奉為最高級別，雖然法學界普遍認同「法律須符合公義」，然而「以法達義」至少在字面上的意思，是「利用法律去達到公義」，法治被矮化為達到某一目的之手段，有違法治概念強調「法律至上」（supremacy of law）的原則。由於絕大部分教師均非法學訓練出身，唯有依書直說，未必能向學生點出爭議。通識科內容疏漏不足之處，當然需要糾正，不過話說回來，看待通識科問題，亦要避免以偏概全。

課程疏漏應作修正

多角度思考值支持

通識科考試要求學生展示多角度思考、兼顧正反論點。目前並沒有研究或證據，顯示通識科導致學生變得激進。本地學者趙永佳和李子樂曾就通識教育問題，與一批前學民思潮核心成員深入訪談，並與另一批受訪高中學生作比照，研究結果顯示，通識科增強了學生政治知識，但促進青年政治參與的作用其實很小，前「學民」成員投入政治活動，大多與各自經歷有關，兩批學生亦認為，老師在課堂上均有努力向他們介紹不同觀點，考試導向文化亦令學生傾向以應付考試心態，看待通識科內容。

當然，個別政治立場強烈的通識科教師，有否夾帶私貨，以鋪陳好壞輕重有別手法，向學生灌輸反共抗中意識，不易有客觀證據，不過教師接觸學生機會眾多，要向學生灌輸這類意識，亦不一定透過通識科。

比起通識科，社交媒體對年輕人的政治影響可能更大。政治動員最有力的手段，往往不是客觀分析，而是靠煽動情緒，社交媒體正是散播偏見仇恨、斷章取義、宣揚極端政治論述的地方。近年不少西方學者都在研究社交媒體與政治激進化的關係，種種迹象顯示，社交媒體與後真相政治「天生一對」，容易將社會矛盾放大，令人走向極端。這種政治激進化效應，不僅在一些穆斯林青年身上發生，同時可見諸一些保守白人。雖然香港缺乏這方面研究，然而只要看看近期社交媒體充斥大量煽動仇恨、真假難辨的信息，相信香港也與其他地方一樣，面對相似情况。

通識科並不完美，學校課程檢討專責小組認為，有需要釐清和精簡通識科課程範圍，清晰訂明此科的重要概念和內容要求。另外，在校本和教師專業框架下，如何確保通識科不被用作另類洗腦，亦是要面對的問題。然而培養學生多角度思考，仍是一個值得堅持的原則。後真相時代，假新聞假消息充斥，年輕人尤其需要懂得多角度獨立思考、判別真偽，通識教育設計若能與時並進，可以在這方面發揮重要作用。

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