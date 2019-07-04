社評：政府青年政策失敗 聆聽之餘更要共議

訴諸暴力是歧途

大學校長籲對話

衝擊立法會一役令香港元氣大傷，建制派大力聲討，泛民則未有與暴力切割，並以「制度暴力」一類論述為衝擊者辯護。連日來多個專業團體、宗教組織以至大學校長均表示，暴力破壞行為不能接受，呼籲各方以和平理性態度處理問題。科大校長史維表示暴力必須譴責，建議各方直接對話；港大校長張翔和恒大校長何順文亦分別以聲明和公開信方式，提到暴力不能化解僵局、破壞行為應予譴責，促請各方為香港未來主動開展積極對話，務實尋求和解空間，亦希望學生繼續守護香港核心價值，尊重法治精神。

政治僵峙狀態持續，唯有對話才能打破困局。我們主張政府、反對者與有公信力的社會領袖舉行圓桌會議，展開不設前提的對話，幾位大學校長的說法異曲同工，目的都是為了香港好。政府、泛民和民陣等組織應積極回應這些建議，勿讓香港長期政治空轉。香港是法治社會，美化或合理化暴力後患無窮，幾位校長齊聲向暴力說不，都是肺腑之言，看不到有何政治心機計算。若說政府只肯「暫緩」修例未有撤回是「死撐」，為暴力破壞找藉口開脫同樣是「死撐」。如果人人都知錯不改不認，社會又怎能走出困局？

小撮示威者的暴力行為，不代表大多數示威者和年輕人都認同訴諸暴力是對的。政府和社會各界在否定小撮人暴力之餘，亦需多去了解大多數年輕人的想法。行政長官林鄭月娥承諾未來多與年輕人接觸聽取意見，致力修補與年輕人的關係，有議員建議林鄭趁暑假舉行大型閉門「聆聽會」，抽樣聆聽不同階層年輕人的意見，鼓勵過往數周曾經上街的年輕人踴躍參與，這可以是第一步，然而當局還須進一步改革青年政策，令年輕人覺得意見真的受到重視、能夠發揮實際作用。

回歸以來，特區政府長期忽略青年政策，直至2014年佔領運動爆發後，始驚覺不足，開始亡羊補牢。港府青年政策最為人詬病的地方有二，一是青年政策實際由年長高官和精英主導，完全未能掌握年輕人的脈搏，二是傾向將年輕人視為需要處理的「問題」，並非與年輕人共議共商。根據近年中大所作的調查，七成青年人認為他們對政府政策的影響力小，政府亦曲解年輕人的需要，令他們有很大的無力感。

「三業三政」流於表面

青年渴望參與機會

林鄭上台後，提出「三業三政」方針，強調要關注青年人學業、就業及置業，以及鼓勵青年議政、論政及參政，具體舉措包括將青年事務委員會升格為「青年發展委員會」，由政務司長統籌不同政策局推動青年政策；推出自薦計劃，招募青年加入不同決策局及部門轄下的諮詢委員會；設立政策創新與統籌辦事處，高薪招聘年輕人參與政策研究；設立「青年共享空間計劃」，與商界合作推出工廈和商廈單位，以低於市價水平租予青年人創業。

驟眼看，政府似乎做了不少工作，然而效用卻成疑。「三業」之中，政府在學業方面尚算較易入手，然而就業和置業均涉及結構性的問題，年輕人向上流動機會不足，這些老大難問題，並非一時三刻可解，至於「三政」措施就更令年輕人感到沮喪。不少青年眼中，當局只是以一些「年輕才俊」作為點綴，借青年之名「粉飾政策」。政府轄下的諮詢委員會林林總總，可是大都是權力有限，對政策制定缺乏影響力。年輕人希望的，是真的有份參與制定跟他們息息相關的政策，而不是做政治花瓶。

特區政府並非普選產生，認受性本已不足，政府又未有放下權力給年輕人，自然令到年輕人對整個體制感到疏離抗拒，一些激進政治論述和主張在年輕人之中甚有市場，與此不無關係。政府要與年輕人「reconnect」，不僅需要放下身段，更要從制度入手，給年輕人充權。多年來，民間一直有聲音呼籲政府設立有實權的青年議會，由年輕人選出其代表，參與青年政策討論和制定。有關倡議可以改善政府家長式管理的弊病，值得研究考慮。

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