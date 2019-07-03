社評：年輕人絕望感須處理 官民坦誠對話覓出路

政府改革施政風格

須以行動取信於民

經歷「七一」一役，立法會大樓滿目瘡痍，預料未來兩周無法舉行會議。行政長官林鄭月娥和警方均譴責衝擊事件，表示會對違法行為追究到底，社會上亦有不少聲音譴責暴力。泛民和示威支持者則批評政府未撤回修例，林鄭是民怨爆發罪魁禍首，必須為立法會衝突負責。同一件事，兩種迥異觀點，折射社會撕裂加劇，香港要重新出發，必須盡快修補裂痕。

政府漠視民意硬推修例，肯定大錯特錯，當局與其堅持「暫緩」修例，讓這個「殭屍議題」拖至明年立法會會期結束胎死腹中，不如現在就回應市民訴求，宣布正式撤回，讓修例議題徹底告一段落。然而，即使政府有錯在先，不代表可以把任何暴力抗爭行為「合理化」。政治表達有很多和平方式，完全沒必要訴諸暴力，美國國務院也發表聲明，認為香港的成功有賴法治及對基本自由的尊重，包括言論自由及和平集會，敦促香港各方避免暴力；大律師公會主席戴啟思早前亦對於示威者闖入立法會表示失望，認為政府不應讓步予衝擊行為，但同時應該回應市民部分訴求，包括撤回修例及成立獨立調查委員會調查警察使用武力。過去高院裁決表明，「民眾有權對抗暴政」一類「以暴易暴」說法，很易淪為濫用暴力藉口。示威者佔領立法會後，未有破壞圖書館文獻、放下錢才拿汽水等行為，的確顯示他們負責任和理性的一面，但同時暴力破壞立法會設施也是事實。

香港是法治社會，暴力是絕不能接受的。與此同時，政府亦要正視反對者尤其是年輕人的不滿情緒，了解為何有些人會支持訴諸暴力，否則很難釜底抽薪，解決問題。林鄭出席七一回歸酒會致辭，提出5點施政風格革新，承諾安排更多時間，親自會見不同黨派、不同階層、不同背景人士了解民情，包括透過不同途徑主動接觸不同背景年輕人，聆聽他們心聲。政府願意多跟反對者和年輕人溝通是好事，然而更重要的還是看政府有何實際行動。

林鄭競選時強調「與民共議」，可是修例風波卻正正反映當局施政「離地」，市民對政府信任跌至谷底，不管林鄭怎樣高談革新施政風格，公眾一日不見實質改變，只會視為口號空談。政府加強與民溝通，首先必須克服家長式管治和高官精英心態等積弊。行政長官日理萬機，徒靠林鄭多抽時間「見人」作用有限。改善與年輕人溝通，需要有效平台機制而非單靠特首一己之力，如果政府只是沿用以往模式，只靠青年事務委員會等諮詢機制，找來找去都是同聲同氣「自己人」，對於了解年輕人和改善施政，不會有太大幫助。

多談希望勿言「死士」

圓桌對話困難也要做

反修例風波發展至今，一些年輕人確有很強的政治無力感，覺得政府未有理會他們的訴求，在現有體制下也無計可施。過去數周，香港先後三度有數以十萬甚至百萬計市民上街，歐盟談到本港近期的和平示威集會時，亦認同香港展現了基本集會及示威自由，然而部分年輕人認定現在就是Endgame終局之戰，打不贏這一場就將失去所有，甚至出現當「死士」的極端明志念頭，有教育心理學家呼籲，年輕人在社交平台分享新聞消息時，應避免把極端行為合理化。不過，絕望感在一些年輕人之間的確有擴散蔓延的迹象，必須正視。

面對年輕人的無力感，各界在支持之餘，也需要思考如何支援和開解感到困擾的年輕人，最重要的，是政府亦應採取實質行動，使年輕人看到希望。我們重申，特區政府需要做四件事﹕1）正式撤回修例；2）改組政府和行政會議，撤換問責官員；3）設立獨立調查委員會，徹查修例風波前因後果，特別是「6．12」和「7．1」衝突；4）與反修例人士對話。我們建議採取圓桌會議形式，邀請大學校長、法律界和宗教界等有威望的社會領袖一同商議。雖然示威者常強調沒有「大台」，然而政府仍可邀請他們自行推舉代表，也可邀請民陣和泛民政黨派代表參與會議。

目前社會氛圍高度對立，要舉行多方圓桌會議確有難度，可是正如科大校長史維所言，重複相同內容的言論又或頑強對抗，只會帶來更多對立，刻下最重要是各方抱着開放和願意聆聽態度直接對話，即使困難也要去做，所有關心香港未來的人都應該為對話努力。現時各方需要做的是釋出善意，同意不設前提舉行會晤，盡快為緊張局勢降溫，為對話創造條件和空間。

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