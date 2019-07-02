社評：暴力就是暴力 譴責衝擊立會

暴力可如瘟疫擴散

不予譴責就是幫兇

短短4周之內，數以十萬計港人三度在星期天走上街頭，參與反修例遊行，井然有序場面，反映絕大多數港人都是和平理性非暴力，亦印證香港仍是一個自由開放社會，可是同時間發生在立法會的暴力衝擊，卻突顯社會有小撮人執迷於暴力。昨午1時半起，一群暴力示威者以鐵通和鐵籠車等工具，撞擊立法會玻璃幕牆和玻璃門，多名民主派立法會議員到場勸阻，提醒衝擊立法會涉及暴動罪，亦有示威者即場「割席」反對衝擊，然而暴力分子未有理會，混亂中有議員被示威者拉扯推倒受傷。警方節節後退，最終示威者闖入立法會大樓四處破壞塗鴉。

政府強推修例，引發一場「完美風暴」，「6．12」金鐘一役，示威者及其支持者指控警方濫用武力，警方和撐警人士則指部分示威者衝擊警方防線，企圖以暴力攻入立法會，事態不斷發酵惡化，演變成今天的局面。為了讓社會平靜下來，政府應該正式撤回修例，回應市民訴求，同時盡快成立獨立調查委員會，全面還原「6．12」真相，避免別有用心的人繼續利用相關議題進行政治操作，又或有人以之為暴力的藉口。

「6．12」衝突後，美國《紐約時報》刊出長文分析，提到「1997年香港回歸後一宗接一宗的重大事件，示威暴力程度持續上升」，又說現時「香港特區政府面對的風險，是公眾——尤其是年輕人可能得出一個印象，認為阻止政策倡議唯一辦法是訴諸暴力示威」。觀乎最新事態發展，似乎證明了這一趨勢。「6．12」一役，警方向示威者發射催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等，成為眾矢之的，行動明顯多了很多顧忌，此後激進示威者的行動持續升級，先後兩度包圍警總，又向立法會發動暴力衝擊，根據警方所述，昨早還有示威者投擲懷疑含有腐蝕液體的水彈，導致13名警員受傷送院。倘若社會不予嚴厲譴責，暴力只會不斷蔓延。

過去數年，本港法院不止一次在判辭中，談及與示威衝突相關的暴力問題，背後傳達的是同一個信息﹕香港是法治社會，不容為暴力找藉口，佔領運動「七警案」也好，旺角暴動案也好，但凡涉及暴力，法院都會嚴肅對待。2017年，區域法院法官沈小民就一宗旺角暴動案頒下判辭，強調「暴力就是暴力」，不會因為行使暴力者的動機或目的而改變。近年香港示威活動激進化，法院裁決一大作用，是為社會重新劃清紅線，說明什麼可以做、什麼不應做，不幸的是，這條界線最近又被模糊了，一連串判決為社會總結的慘痛教訓，竟被拋諸腦後。

破窗效應在港出現

「有權抗暴」不成藉口

暴力一旦滋長擴散，遏止將非常困難，心理學家提出「破窗效應」，說的就是這個道理。不少示威者稱，政府對他們的訴求不聞不問，絕望的他們無計可施，暴力行為是政府「逼出來」的，一些政客亦嘗試以類似說法，為暴力衝擊立法會的示威者開脫，然而2017年高等法院審理反對東北發展衝擊立法會一案時，已明確反駁了「民眾有權抗暴」一類說法，強調這種邏輯容易淪為濫用暴力藉口。雖然終審法院後來以「判刑指引」有誤為由，讓被告當庭釋放，然而亦重申日後法庭會更嚴厲對待涉及暴力的非法集結案。大律師公會主席戴啟思對闖入立法會的示威者表示失望，指他們可能違反多項刑事罪行。他認為政府不應讓步予衝擊行為，但同時應回應市民部分訴求，包括成立獨立委員會調查警察使用武力。基本法委員會成員陳弘毅提到，昨天公民黨聲明未有譴責暴力衝擊，只把事件歸咎政府，變相縱容暴力，情况令人痛心。際此危急關頭，社會上下更應該重溫昔日法院裁決，想清楚應否縱容暴力。

七一遊行人潮如鯽，突顯政府管治危機並未化解，市民並不信任政府，當局若依然故我，不採取實質行動，不管如何高談「革新聽取民意工作」、「施政以青年為本」，聽在公眾耳裏，不過是宣傳口號，很難取信於民，然而社會上的沉默大多數，心中同樣有一把尺，懂得判斷激進示威者是否已經遠超可以接受的底線。暴力示威者衝擊立法會，在議事堂四處塗鴉破壞，塗污區徽，掛起港英政府旗幟，究竟想傳達什麼政治信息，公眾看得一清二楚。所有支持和平理性非暴力的示威者，不應縱容昨日的暴力衝擊，以免示威活動被小撮人劫持變質。

■歡迎回應editorial@mingpao.com