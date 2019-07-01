社評﹕中日關係回正軌 基礎未固待強化

習安各送大禮吹暖風

受美壓迫權宜色彩濃

對於安倍來說，今次習近平到日參加峰會，接受了明春訪日的邀請、對日本改善與朝鮮的關係表達支持、中方指定三菱日聯銀行作為境外人民幣清算銀行，可謂是既有面子，又有裏子，收穫甚豐。而在雙方達成的10點共識中，日方確認參與共建「一帶一路」，確認為中方企業提供公平、非歧視的營商環境，也算向中方展現了誠意。

自從2012年日本政府將釣魚島「國有化」後，中日關係冰封長達6年多，直到2017年中共十九大結束、習近平開始第二個任期，雙方關係才漸漸回暖。在此期間，安倍對修復對華關係較為主動，其間設法與習近平在各種場合會晤10次，而中方卻一直在等待日方的實質舉措來展現誠意，轉捩點是去年日方改變態度，表示願意參與「一帶一路」倡議，之後中日關係的改善才出現實質突破。

中日關係改善的因素既有各自的國內因素，又有國際因素。對安倍來說，作為有望成為日本戰後在位時間最長的首相，在解決經濟困難遇到樽頸、還要實現修憲目標時，迫切希望能夠藉外交突破來贏得民眾的支持。而在日本現行的幾組對外關係中，日俄關係推動乏力，日朝關係改善無門，日韓關係日形惡化，與美國這個唯一的同盟國關係亦難有大突破，只有與最大的貿易伙伴中國的關係，具備突破空間，因此成為安倍最着力之處，而中日關係的突破，可為他成功主辦二十國集團（G20）峰會、在7月贏得參議院選舉，乃至修憲等政治議程，積累外交業績。

對習近平來說，十九大後權力更形鞏固，外交突破已少掣肘。而在中美關係遇到重大阻滯、對歐關係又突破不易的情况下，改善對日關係也成為可取的方向。日本對華外交一向較少意識形態色彩，八九六四後就是七大工業國（G7）中率先打破對華制裁的國家，今次香港反對修訂《逃犯條例》中，日本也遠較歐美國家低調。

促成中日和解的最大國際因素就是美國的特朗普政府，習近平見安倍時所指，「當今世界正經歷百年未有之大變局，全球治理體系深刻重塑，國際格局加速演變。中日兩國擁有愈來愈多共同利益和共同關切」，就是對這種國際因素的真實寫照。特朗普上台後的外交風格，不僅令北京大受挫折，亦令東京無所適從。更重要的是，中日都從經濟上受到美方的壓力，頗有唇亡齒寒之感。

深層次安全矛盾未解

南海台海突變有隱憂

據日本官方統計，去年赴日中國遊客多達838萬，在日消費近千億元人民幣；遭美國制裁的華為，業績一旦下降，為其提供電子零部件的村田製作所、TDK、京瓷和太陽誘電4家日本公司，營業利潤下降總額將達到250億日圓左右。佔日本出口總額20%的對華出口中，很多產品是用於中國對美出口，3萬多家在華日資公司的產品，也有相當部分是出口美國。今年首季日本出口同比下降1.7%，其中對華出口下降5.4%，可見中美貿易戰對日本經濟影響很大。

中日和解雖是互利雙贏，但兩國仍有東海劃界和釣魚島主權爭議等深層次矛盾難解。近年來，中國海警船對釣魚島海域恆常巡航，習近平抵日的前兩天，海警船編隊還在附近海域巡航。中國海軍艦艇編隊進出太平洋亦常態化，並多次穿越宮古海峽、津輕海峽和宗谷海峽，引起日方警惕。日本新版的《防衛大綱》和《中期防衛力量整備計劃》都將矛頭指向中國，擴軍備戰的重點由北方轉至西南方向，構築西南防禦網；在宮古島配備先進巡視船，為應對中國海警船，成立首相官邸政策室，並主動出擊南海，配合美方「自由航行」挑戰中國……

更重要的是，日本在政治上是美國堅定盟友，在印太戰略中舉足輕重；在經濟上，日本有「跨太平洋伙伴全面進步協定」（CPTPP）可恃，對於「中日韓自由貿易協定」和「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）並無中方的熱心。在關係重回正軌後，兩國在上述問題上都會有所克制，「鬥而不破」，一旦周邊南海或台灣突發事變，中日難保不再針鋒相對。

歡迎回應 editorial@mingpao.com