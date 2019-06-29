社評：港事登G20平台 反修例提防變味

香港問題國際化

習安會成分水嶺

政府宣布暫緩修例，示威者拒絕「收貨」，要求政府正式撤回修例、調查警方使用武力等。適逢G20峰會本周召開，示威者認為應趁此機會施壓，有網民更發起眾籌，在峰會前以不同語文在多份外國報章刊登政治廣告，希望國際社會關注香港修訂《逃犯條例》爭議。

G20峰會是討論全球經濟金融問題的場合，鮮談個別國家內政，議程不大可能觸及香港議題，北京亦表明不接受G20會議討論香港事務，唯一較有機會提到香港的場合，是國家元首之間的一些雙邊會晤。早前美國國務卿蓬佩奧表示，倘若習特會成事，將會談到香港。今天舉行的「習特會」，美國總統特朗普就香港議題有何表述，各方拭目以待，目前只知日本首相安倍晉三周四與習近平會晤時，有提過香港。

以往香港事務鮮有在國際場合被提及，「習安會」談到香港，對於希望將香港問題國際化的人而言，已是一次突破，然而撇除象徵意義，將香港問題國際化的嘗試，究竟有多少實際作用、對香港到底是好處多還是壞處多，實需好好思考。

根據日本官房長官菅義偉的描述，安倍就香港《逃犯條例》爭議，提到「香港在一國兩制之下自由開放的重要性」，習近平如何回應不得而知。北京一貫反對外國干涉中國內政，強硬反駁是常有之事，惟觀乎會後中日雙方說法，這次「習安會」整體氣氛甚好，兩國領袖同意「聚焦共識管控分歧」，推動兩國關係健康發展，習近平還接受安倍邀請明春訪日。當前中日都想改善關係加強經濟合作，兩國最大分歧在於貿易問題和釣島巡航糾紛。安倍以避重就輕方式提及香港，言語中間接重申了「一國兩制」原則，反映日方亦不想為了香港議題與北京對着幹，同時亦突顯了試圖將香港問題國際化的局限。

守護香港獨特性

勿變鼓吹「獨立性」

今年初特區政府提出修訂《逃犯條例》，容許向內地移交逃犯，觸動市民對內地司法制度的信任問題，引起社會強烈反彈，最終迫使政府無限期「暫緩」修例，事已至此，政府應正式撤回修例，回應市民訴求。反對修例是要保護香港在一國兩制之下的獨特性，然而近期事態發展卻有點「變味」。儘管示威者的主要訴求，諸如正式撤回修例、調查警方武力等，明明都是針對特區政府的決定，可是施壓矛頭卻漸漸轉向中央，香港問題國際化正是具體標誌。這個轉向不僅失焦，還可能令問題變得更為複雜，不符合香港利益。

今年初特區政府提出修例，有泛民人士前往華盛頓談論修例問題，惹來尋求外國介入香港事務爭議。本周三民陣在中環舉行集會，以多種語言呼籲G20峰會領袖關注香港情况，似乎也意識到事情敏感之處，特意強調呼籲對象包括國家主席習近平，至於網民在外國報章所刊登的廣告，內容大抵也是聚焦於修例一事，以及示威者的訴求，然而無可否認是，部分示威者周三集會所打出的政治旗號，已不止是針對特區政府。

無論是本地還是外國媒體，不少報道都提到示威者高舉各式各樣呼籲「解放香港」的標語。在西方，當說到「Free Hong Kong」，絕大多數人都會理解其意思是「解放香港」，而非僅僅是「香港自由」，情形一如「Free Tibet」這句口號，至於「Please liberate Hong Kong」等標語，意思更不必多說。當反修例示威攙雜愈來愈多宣揚「港獨」成分，事態就有可能變質。一國兩制是香港唯一活路，「港獨」只會把香港逼入死胡同。倘若「港獨」力量試圖以反修例作為掩護，趁勢宣揚主張並公開爭取國際支持，中央肯定不會坐視，香港處境將變得極為凶險。

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