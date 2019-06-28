社評：仇恨氛圍籠罩香港 各方需要冷靜理智

仇恨可蒙蔽理智

再圍警總恐出事

繼上周五包圍警察總部16小時之後，周三深夜又有大批示威者圍堵警總。與上次不同，今回警方凌晨採取了清場行動，驅散示威者，並拘捕了一名涉嫌襲警者。警方表示，上次圍堵事件，示威者沒有那麼多肢體暴力，反觀今次則有警員遭示威者肢體衝撞阻撓上班，部分示威者不僅架設障礙物堵塞警總所有出入口、破壞警徽和很多閉路電視，又以雞蛋和水樽擲向警員，有約百名警員被示威者用激光照射，警方將追究違法行為。當局批評示威者一周內兩度圍堵警總，是挑釁警方的違法行為，超出表達自由底線。

當然，示威者和其同情者看到的，又是截然不同另一幅景象，諸如警員清場期間，如何將部分示威者制服在地上又或推到牆邊，等等。香港內部治安由警隊負責，警察總部是核心重地。大多數示威者都明白不能衝擊警總，然而無可否認的是，部分示威者確實相當仇恨警方，這種情緒一旦失控，無人估計到下一步會發生什麼事。

周三深夜圍堵警總期間，有示威者遇見上夜班的警民關係組警員，一時間現場流言四起，「便衣警員假扮示威者煽動示威者衝擊」等說法迅速蔓延，涉事警員遭追趕包圍，場面混亂，倘若有人一時鹵莽行為過火，很容易引發大亂子。事件除了突顯包圍警總是何等危險，同時亦折射部分示威者的仇警情緒，認定警方「什麼陰謀詭計都做得出」，至於警隊方面的不滿情緒亦在不斷積累，警察公共關係科總警司謝振中表示，同僚對警總被圍堵和破壞既傷心亦憤怒。仇恨憤怒可以蒙蔽一個人的理智，示威者和警方都要知所分寸。為防「擦槍走火」，包圍警總不應再度發生。

冰封三尺非一日之寒，2014年佔領運動以來，激進示威者與警方結下不少樑子，經歷「6．12」金鐘一役，新仇舊恨全面迸發。社會上雖然有不少聲音呼籲冷靜克制，希望讓局勢降溫，然而亦有很多聲音和政治操作在煽動仇恨憤怒，種種迹象顯示，仇恨情緒在社會持續蔓延，情况必須正視。

「6．12」一役，警方在醫院範圍拘捕涉及暴力活動的示威者，在前線醫護和警員之間引發紛爭。有醫學界和衛生服務界特首選委參與發表聲明，質疑警方在醫院非法蒐證和阻礙救援，警察隊員佐級協會發表聲明，抗議有關聲明全無事實根據。警方表示，近期有醫護人員在工作期間稱呼警員為「狗」和「黑警」，前線警員在醫院遇到刁難不禮貌對待，感到受辱和敵意，為了減少摩擦，暫時不安排警員長駐兩間公院警崗，改為在醫院周邊巡邏，有事才返警崗。

醫警應秉持專業精神

旁觀者不要煽風點火

醫院設有警崗，有助傷者即時報案、維持急症室秩序，若出現病人暴力問題，有警察即場化解，一定比打999召喚警員有效率。醫護和警方都是專業人士，過往在一些大型災難中合作無間，現時前線醫警關係繃緊，主要是受社會撕裂和政治對立氛圍影響，雙方應該秉持專業精神，在各自崗位做好本分為市民服務，行事判斷不應受政治立場或仇恨憤怒情緒所影響，一言一行更應留意分寸，避免意氣用事；政客等旁觀者亦應停止煽風點火，以免為醫警摩擦火上加油。

仇恨憤怒氛圍持續蔓延，不僅影響社會正常運作，若不及時約束，更會逐漸蠶食社會核心價值。舉例說，部分示威者將憤懣矛頭指向他們眼中立場偏頗的媒體，有電視台新聞部表示，記者在採訪示威期間遭人用電筒近距離照射眼睛，阻撓拍攝，亦有人出言辱罵。示威者這些行為，也許可滿足一時之快，然而正如記協聲明所言，阻礙傳媒採訪其實是嚴重干預新聞自由，事後亦有示威者明白行為不當，出言道歉。另外，有網民為了「報復警方」，將約千警員個人私隱以至家人資料「起底」放上網，同樣是不知分寸。

當前社會仇恨憤怒情緒，源於政府強推修例，導火線則是「6．12」金鐘一役。政府正式撤回修例，展開全面獨立調查，還原「6．12」始末真相，包括部分示威者如何暴力衝擊立法會、警方有否過度使用武力等，是最好的解恨方法。刻下各界應保持冷靜理智，防止仇恨蔓延，切勿找藉口合理化暴力。

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