社評：曾蔭權案告一段落 防賄漏洞仍須堵塞

法律技術打贏官司

富豪款待不合倫理

曾蔭權2012年退任前爆出一系列醜聞，包括接受富豪以私人飛機及豪華遊艇款待，以及廉價租住雄濤數碼廣播大股東黃楚標名下的深圳豪宅等，社會輿論嘩然，廉署介入調查。事件擾攘超過3年，律政司考慮到定罪門檻等法律技術因素，最終只就兩宗醜聞提出公職人員行為失當檢控，包括曾蔭權參與行政會議決定雄濤廣播牌照申請，卻沒有申報他與黃楚標洽租豪宅一事。

兩年前高等法院裁定曾蔭權罪成入獄，曾蔭權一路提出上訴，昨天終審法院裁定他就定罪上訴得直。終審法院主要是從法律技術角度，認為原審法官引導陪審團處理「明知故犯」行為失當元素，所作指引存在不足。終院認為「有意」不一定等於「明知故犯」，決策者考慮過是否要申報利益，最終決定不需要，即使這是錯誤決定，惟不足以斷定這是蓄意隱瞞，又或忽視披露責任，原審法官在引導陪審團時，未有解釋這個元素；另外，在評估曾蔭權偏離職責的嚴重程度時，要考慮他不申報的動機，以及不披露的後果，惟原審法官沒有就這些問題作出充分引導。

香港是法治社會，定罪與否，法庭只能根據法律理據和證據辦事。曾蔭權身為行政長官，多次接受富豪優厚款待，無視公職人員應當比白紙更白的政治倫理要求，現在只是以法律技術打贏官司。民主黨立法會議員林卓廷認為，曾蔭權上訴得直，不代表公職人員面對利益衝突不需申報；有份為曾蔭權求情的前政務司長陳方安生，談到案件對公職人員有何啟示時亦說，公務員需要「比雪更白」，做事前必須三思。所有公職人員均應記取這些教訓。

曾蔭權案歷時7年有餘，堂堂特首淪為階下囚，終院撤銷定罪判刑，有同情者認為他坐了8個月冤獄，然而必須指出的是，若非曾蔭權服刑完畢，終審法院大可將案件發還重審，決定曾蔭權是否有罪。去年7月上訴庭駁回定罪上訴後，曾蔭權一方向終院上訴，選擇不申請保釋，寧願等待刑滿出獄。現在終院以「服刑完畢重審不符公義原則」，決定不會重審，姑勿論當日曾蔭權放棄申請保釋有何考慮，客觀事實是8個月的鐵窗生涯，令到現在案件得以告一段落，曾蔭權脫罪毋須再次受審。

特首憲制地位獨特

防賄機制有待完善

在香港，公職人員行為失當罪主要是彌補《防止賄賂條例》不足，尤其是一些近似貪污惟又難以歸入貪污的案件。公職人員行為失當屬普通法罪名，並無成文法明文規定，很多情况都適用，有人認為存在灰色地帶，可能令公職人員「過分避嫌」，不敢去做決策，導致「施政失效」，云云。問題是灰色地帶的存在，不代表每宗個案都不能分清黑白。本港公共機構人員只准收取具象徵價值的紀念品、收受價值數百元或以上的禮物都要向上司申報，資深高官沒理由不懂得避免瓜田李下，更沒理由在收受明顯利益後，還認為沒必要申報。拒絕接收富豪優厚款待，怎麼看都不是「過分避嫌」。

香港《防止賄賂條例》相當嚴厲，最大不足是第3條「索取或接受利益」以及第8條「賄賂公職人員」，並不適用於行政長官。控方只能針對曾蔭權兩宗醜聞，控以公職人員行為失當，正正反映法律工具不足。倘若防賄條例第3及8條涵蓋特首，曾蔭權坐豪華遊艇和私人飛機等行為皆能受到規管。

2012年曾蔭權醜聞曝光後，由終審法院前首席大法官李國能領導的利益衝突獨立檢討委員會，提出多項建議，包括行政長官要接受防賄條例第3條規管，收受利益要得到由終院首席法官參與任命的獨立委員會許可，禮物價值不超過400元。上屆和現屆政府均表示會處理相關問題，惟修例遲遲未有下文，一大原因是行政長官憲制地位獨特，同時向中央和特區負責，任命權在中央，由獨立委員會審批行政長官收受利益，意味有人可以凌駕行政長官，中央認為有違憲制秩序。憲制地位問題事關重大，必須審慎處理，可是防賄條例對行政長官監管不足，法律漏洞亦必須堵塞。特區政府應與中央商量，在不違憲制原則下，盡快完善行政長官防賄規管機制。

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