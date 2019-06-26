社評：金融戰山雨欲來 中美脫鈎成大勢

封殺中資銀行陰霾起

「侵略性」執法恐成常態

今次風波與兩年前華府一宗民事行動有關。當時美國司法部指控中國交通銀行、招商銀行和上海浦東發展銀行違反美國制裁措施，為朝鮮外貿銀行「洗錢」超過1億美元，3間銀行則強調一直有嚴格遵守聯合國制裁決議。根據《華盛頓郵報》獨家披露，上月美國法院裁定，3間涉案中資銀行藐視法庭，「拒絕遵從有關違反朝鮮制裁調查」的傳票，裁決特別指出，其中一間銀行違反根據美國《愛國者法案》發出的行政傳票，矛頭直指上海浦發。

論資產規模，上海浦發是中國第九大銀行，9000億美元資產規模足與美國高盛相比。上海浦發業務集中內地，在美國沒有分行，惟在美國有戶口處理美元交易。最新裁決意味美國司法部和財政部可以首度援引一項條款，將上海浦發拒諸美國金融系統門外，無法操作美國戶口處理美元交易。美方專家形容，若然華府真的援引相關制裁條款，等同要求判處「金融死刑」，企圖搞垮涉事銀行，就算成不了「致命一擊」，亦肯定足以造成嚴重傷害。

美國透過國內立法單方面制裁古巴、伊朗、蘇丹等敵對國家，例子不勝枚舉。過去華府不時以「違反美國制裁禁令」之名，向歐洲銀行「罰款」，惟鮮有威脅要搞垮一間外國銀行。今次事件爭議在於，美方以域外法權逼中資銀行交出客戶資料；涉事銀行則強調，根據中國法律，不得未經許何向境外提供客戶資料，美國法院若要索取，便應按照《中美刑事司法協助協定》處理。美方強人所難，涉事銀行不可能為了遷就美方要求，違反中國法例。

《愛國者法案》於九一一恐襲後由美國國會倉卒通過，多年來屢惹侵犯人權爭議，常被批評為「惡法」。現在美方援引這樣的法律向中資銀行動手，惡意滿滿，顯然已不是着眼於制裁朝鮮的問題，就連一些美國法律專家亦認為，今次事件標誌華府已準備採取「最具侵略性的司法權力」，對付中資銀行和企業，這類「執法」行動未來有可能成為常態。

回首過去一年中美角力，每當對話談判來到關鍵時刻，美方往往都有新動作，企圖增加手上籌碼。去年12月習特會，美國便出其不意向華為副董事長孟晚舟下手；今年5月初中美有望達成貿易協議之際，特朗普又突然下令向2000億美元中國貨開徵25％關稅，並展開封殺華為行動。本周六G20峰會「習特會」舉行在即，難免令人關注白宮是否又想故伎重施。

香港問題國際化

是福是禍須想清

今次事件性質，跟美國打壓華為頗有相似處，美國前官員指出，就像打擊華為、劍指中國高科技產業一樣，今次事件華府的策略，也是「以點擊面」。美方搬出一些過去鮮有使用的政策工具，打擊個別中資銀行，藉以向中國整個金融業施壓，然而華府這一做法其實相當危險。全球金融系統緊扣相連，2008年金融海嘯經驗說明，一間大型金融機構出事，隨時引發意想不到的骨牌效應，危及全球。中國很多大型銀行的規模，若在美國已屬於「大到不能倒」之列，倘若華府以為玩火無妨，貿然出招封殺個別中資銀行，有可能打開潘朵拉盒子，引發全球銀行體系震盪，隨時害人終害己。

1970年代中美建交，兩國關係一直朝戰略合作大方向發展，然而來到這一刻，中美關係已由「接觸合作」（engagement）走向「疏遠脫鈎」（disengagement），由貿易戰、科技戰到金融戰山雨欲來，均反映這一趨勢。美國認為過去40年的「戰略接觸」，不能令中國乖乖服膺於美國霸權秩序之下，反而令中國得以壯大，挑戰美國地位。華府愈益傾向拉下各式帷幕排擠中國，5G通訊科技、數碼經濟、電子支付、人工智能等高科技產業，均隱然出現「兩個世界兩套模式」勢頭。

美國政府對華態度，已由上世紀後期的「戰略接觸」、21世紀初的「戰略競爭」，演變成刻下的「敵意打壓」，澳洲前總理陸克文近日撰文，對中美兩大經濟體出現「根本性的脫鈎風險」深以為憂。中美對立日益尖銳，香港作為東西方橋樑的傳統角色，將迎來百年最大考驗，香港應當盡量避免捲入這場鬥爭漩渦；試圖將香港問題推上G20峰會日程，對香港是福是禍，必須認真思考。

■歡迎回應editorial@mingpao.com