社評﹕避免影響民生事務 泛政治化於港無益

政府撤回修例莫猶豫

圍堵政府大樓應停止

政府宣布暫緩修例超過一周，政治危機迄今仍未解除。泛民和示威者認為政府仍未回應訴求，議會內外各種抗爭行動仍在持續。政務司長張建宗強調修例工作「已完全停止」，又說今屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效，「政府會接受這事實」，希望市民放下嫌隙。既然政府已決定放棄修例，應當盡快清楚寫下句號，何苦還要留下政治尾巴，等到明年7月才讓草案「壽終正寢」。若說政府不願明言「撤回」，乃是考慮到之前建制派傾力支持修例，作為建制派第一大黨的民建聯近日已表明，如果政府認為「撤回」修例有助修復社會，支持者會理解。有關說法已是給政府下台階，政府撤回修例不應再猶豫。

多名官員都表示，希望市民接受當局道歉，讓政府重新出發。張建宗特別提到，未來3年特區政府會聚焦發展經濟、改善民生，以及加強與青年溝通。反修例風暴令過去兩年政府積累的政治能量幾乎「一鋪清袋」。當政治爭議程度本應「相對有限」的《國歌法》草案，亦要押後恢復二讀，不會在今個立法年度處理，看不到未來3年政府還有什麼能力，處理有爭議的政治議題，聚焦經濟民生是唯一選擇，然而過去經驗亦說明，即使是相對簡單直接的民生議題，也可以驟然政治化，數年前醫委會改革爭議即屬一例。

特區政府認受性問題的根源，在於行政長官和立法會並非全面普選產生，並非單靠派糖和聚焦民生可以解決。可是話說回來，當前香港泛政治化的氛圍，同樣需要正視。任何政治抗爭，均不應該以民生事務作為籌碼，否則必然有損正當性。

昨天再有反修例示威者到灣仔稅務大樓和入境事務大樓抗議，阻止市民進入辦公。香港政府華員會發表聲明，譴責堵塞政府機關阻礙公務員向市民提供服務的行徑，認為這有違法治、理性及文明，呼籲全體公務員堅持政治中立原則，堅守工作崗位，盡力為社會提供正常公共服務。示威者認為，他們的圍堵行動不過為了增加當局「行政成本」，逼政府回應訴求，然而對於很多受影響市民來說，這類堵塞行動與其說是增加政府「成本」，不如說是拿民生作為政治要脅，代價是由受影響市民代為支付。示威者應易地而處，停止相關行動，以免令更多市民受影響。

民生不應成抗爭籌碼

財委會撥款實事求是

上周立法會工務小組委員會通過理工大學逾14億元工程項目，會上多名泛民議員以「政府仍未撤回修例」為由，拒絕投贊成票，有議員更表示政府未承諾不檢控示威者，所有關於政府的撥款原則上都不支持，云云。這一情况，同樣令人關注一些民生事務，會否受到泛政治化氣氛牽連。

由土地房屋到安老醫療，香港民生問題堆積如山，牽涉大量既得利益和複雜政治問題，死結本來已經很緊，倘若事態進一步政治化，繼續原地踏步，只會令問題惡化。以土地供應問題為例，政府本已透過土地大辯論凝聚共識，過半數市民支持中部水域填海造島，未料修例一役政府元氣大傷，導致「明日大嶼」研究撥款議程要押後。倘若政府覓地建屋工作因為修例爭議「陪葬」，將是香港的不幸。

本年度立法會會期所餘無幾，財委會尚有數十項議程要處理，當中不乏教育民生等項目，包括中學IT創新實驗室、4間醫院重建或擴建工程等，如未能通過撥款，項目將受阻延4個月至1年不等。財委會主席陳健波表示正爭取與泛民議員會面，泛民認為沒有需要，他們會直接約見張建宗，提出泛民的審議撥款優次清單。泛民強調不要抹黑他們阻礙民生議題撥款，事態發展還看泛民與政府磋商結果。我們希望各方能盡量讓爭議較小的民生撥款得以通過，至於一些存在爭議的項目，諸如200億元購置社福設施、橫洲房屋項目等，亦應本着實事求是原則處理，避免將事情政治化。

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