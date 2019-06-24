社評：中東局勢劍拔弩張 美伊須防擦槍走火

特朗普調整中東政策

利好猶太軍工爭選票

特朗普上台以來，美國的中東政策就出現重大調整，先退出伊朗核協議，後重啟制裁，全面封鎖伊朗石油出口；全面偏袒以色列、沙特等國，建立「中東版北約」，推銷軍火之餘，維護以色列單邊安全，並推動以金錢解決以巴衝突的「世紀方案」。一般相信，特朗普的這種政策調整，一是為爭取國內猶太集團的支持，二是為討好軍工集團，因為猶太集團和軍工集團是他爭取2020年連任的兩大王牌。

美國退出伊核協議後，對伊朗不斷施壓，包括將革命衛隊列為「恐怖組織」，向波斯灣派遣愛國者導彈系統和航空母艦。而伊朗亦針鋒相對，5月8日宣布中止履行伊核協議部分條款；5月13日4艘運油輪在阿聯酋對開水域遇襲，美國指伊朗是元兇；5月20日，特朗普發Twitter稱，若伊朗發動戰爭，將是其正式終結，4天後，他宣布向中東增兵1500人；本月13日，再有兩艘油輪在阿曼灣遇襲發生爆炸，美國和沙特亦指是伊朗發動攻擊；翌日，美國國防部宣布再向中東增兵1000人，是美國近一個月內第二次向中東增兵；17日，伊朗宣布，將突破核協議中對濃縮鈾和重水儲量的限制……美伊兩國劍拔弩張輪番升級，中東地區戰雲密佈，給世界帶來更多的不確定和不穩定。

在奧巴馬時代，美國的戰略重心「重返亞太」，在中東已收縮戰線。特朗普上台後，在推出「印太戰略」的同時，又重返中東，將矛頭對準伊朗。美國需要敵人，以製造緊張來提振國家意識和讓盟友知道其重要性與不可替代。以此觀之，美伊關係緊張乃美國所需，至少在明年總統大選前不會緩和，惟兩國爆發全面熱戰的機率仍然較低。

特朗普決策雖受新保守主義強烈影響，但他本人並非新保守主義者，而是精明的商人。他吸納博爾頓等新保守主義人士入閣，主要是為借其鋒芒而非受其左右。其基本策略就是，讓幕僚四處點火，甚至發出戰爭威脅，以震懾對手，逼其簽「城下之盟」。從中美貿易戰到美伊衝突，都是這種極限施壓的路數，問題是這種恫嚇策略並不總能奏效。從美伊關係40年來的脈絡分析，美國不是不想打伊朗，而是打不了，更擔心殘局難收。德黑蘭對美國這一底線拿揑準確，便以「虛張聲勢」對「虛張聲勢」。

當前，美國與多個大國和國際組織關係緊張，在亞太有與中國的貿易戰，在歐洲有與俄羅斯的對抗，關稅戰四面樹敵，與盟國齟齬不斷。阿富汗和伊拉克的兩場戰爭，已花費美國納稅人6萬億美元，以特朗普的商人本性，深知若與伊朗爆發全面戰爭，付出的代價只多不少。以目前美國的財政狀况看，難以支撐一場與伊朗的全面戰爭。

盟國不支持恐難開戰

怕誤判被裹脅拖落水

作為伊核協議的簽署國，美國的歐洲盟友法、英、德一直都不認同其退出之舉，並全力試圖挽救協議，他們也堅決反對向伊開戰；日本首相安倍早前訪問伊朗，想居中斡旋美伊矛盾，在日本油輪遇襲後，日本政府消息表示，對伊朗的指控暫難令日方信服，要求美方提供更確鑿證據。缺乏盟國支持，美對伊作戰更是獨力難支。

從目前美伊官方的表態看，伊朗的策略是將緊張局勢控制在較低水平，避免與美正面衝突，而美方也只是公開擺出強硬姿態，華府若真的準備一戰，向中東增兵人數應遠不止區區數千。

不過，即使雙方無意開戰，擦槍走火的危險隨時都會發生，就如今次的擊落無人機事件，任何誤判都可能令一次小衝突迅速蔓延為地區戰爭。况且，不能排除兩國的強硬派，以及以色列和沙特都有可能製造事端，利用偶然的突發事件最終將美伊拖入戰爭。

伊朗危機是特朗普政府「人造危機」的又一例證：在它退出伊核協議前，這一危機並不存在。特朗普政府想透過施壓導致伊朗政權垮台的設想，並不現實，美伊應尋求外交談判解決問題。解鈴還須繫鈴人，若美國願意考慮放寬對伊朗制裁，局面或有轉圜餘地。如果美伊繼續玩這種鬥大膽遊戲，雙方最終正面對撼的可能始終不能排除。不幸如此，不僅中東地區，全世界都將深受其害。

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