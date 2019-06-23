社評：中朝重建舊邦誼 中美交手走鋼線

平壤安排了25萬人夾道歡迎習近平，大街小巷高都掛着「牢不可破的友誼」，然而，這恐怕只是政治標語，最起碼前面要加上「重建」二字。習近平這次訪朝，與上任國家主席胡錦濤2005年的訪問，時隔14年，其間中朝關係起伏不定。金正恩上台後，極力甩開中國，要跟美國直接談判，同時又惱怒中國過分傾向於美國的立場，而在中國加入聯合國制裁朝鮮的行動後，更公開高調批評中國，朝鮮與北京關係陷入谷底。

金正恩跟特朗普兩度會晤後才清晰看到，美國對朝鮮並非如此「順攤」，才回過頭來跟中國重拾舊好，15個月內四度來華，跟習近平「有商有量」。習近平訪朝的最後一站是參觀了中朝友誼塔，該園地有醒目的兩個數字，1950和1958，前一個是中國派遣志願軍入朝協助反擊美軍，後一個是中國志願軍從朝鮮撤走。朝鮮如果沒有中國軍隊的拔刀相助，早已成為美國的附庸，中國付出的是52萬人傷亡的代價，因此有中朝友誼是鮮血凝成的說法，但朝鮮始終認為，中朝友好始於1958年中國撤走軍隊的一年。

朝鮮發展核武

影響東北經濟

朝鮮人口少，土地貧瘠，本來的生存條件就不優越，卻以發展軍事，特別是核武器作為國家最高目標，遇到氣候變化就出現大規模饑荒，平時需要中國援助，旱災洪澇更只能依靠北京救援，然而，這還是擋不住朝鮮發展核武器的決心，中國一直堅持朝鮮無核化的立場，但在過去一段時間，沒有採取適切的措施去阻止朝鮮研製核武器，直到朝鮮核武器研製逐漸成熟，已經錯過了制止的最佳時機。先不論朝鮮成功製成核武器之後會如何，就是在多次試爆，東北一帶都有強烈的地震感覺，一旦核試出現差池，整個東北都會陷入災難。

現時朝鮮回過頭來與中國重拾舊好，姑勿論是由於近年遭到聯合國制裁加上大旱，急需大量援助，還是甩開中國直接跟美國打交道並不順利。對中國來說，中朝關係不出麻煩，已經是消除了一大隱患，因為目前在周邊地區，西南邊的印度與巴基斯坦的矛盾，始終對中國構成威脅，南海有美國海軍經常闖入以及南海國家的交涉，能夠少了一個方向的困擾，北京可以集中精力處理其他睦鄰關係。

平壤這次為了顯示友好姿態，在歡迎習近平來訪的安排上，可謂下了血本。首先是全體政治局委員向習近平致敬，然後是搖旗吶喊的人海和文藝表演隊伍，還有軟性的「習爺爺，見到您很高興」的巨型海報，這些「花言巧語」的背後，似乎是說只要中國對美國強硬，就會得到傾國禮遇，並且會取到合作的態度。任何國家的領導人，對此能否保持定力，都是一種考驗。

對美可以打朝鮮牌

打朝鮮牌必須謹慎

中國對整個東北亞局勢的判斷，始終如一堅持「朝鮮半島無核化」的立場，這不是為了討好美國，而是為了中國的利益、地區穩定以至全球的和平，即使這個立場跟美國的企圖一致，中國還是樂見其成的。這次習近平訪朝，值得關注的是雙方對朝鮮無核化的表述。中國首先肯定朝方在「推動半島無核化做出的努力」，繼而表示支持朝鮮半島問題以非武力的政治解決，並且願意為朝方提供協助、協調和配合，為實現半島無核化發揮積極建設性作用。根據中方的報道，朝鮮沒有使用「半島無核化」的字眼，但願意保持耐心推動進程取得成果。

顯然，中朝雙方在半島無核化問題上仍然沒有共識，但朝方仍然有解決問題的意願，並且高度評價中國在解決問題所「發揮的重要作用，願繼續同中方加強溝通和協調。」這就是說，朝方公開為中國跟美國就朝鮮問題商議背書，無疑給足了習近平籌碼，讓他在跟特朗普會談時，繼續發揮作用。這或許就是習近平在出席G20峰會時跟美國單獨會談前「突然」訪問朝鮮的原因和目標。

朝鮮和美國之間的雙互要求和具體細節，外界難以猜測，中國的立場是推動半島無核化，這在中美談判中應該是可用的籌碼，與華府討價還價。當然，中國也不能放軟立場而被指「出賣」朝鮮。朝鮮牌可以打但也不好打，協調得宜，中美朝三方得利，反之，中國就會變成兩邊不討好，裏外不是人。相信中國會審時度勢謹慎而行，習近平與特朗普在日本交手後，應該可以窺見朝鮮行的效果。

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