社評：圍警總小心擦槍走火 圓桌會議冷靜尋出路

癱瘓政府民情不一

警方示威者要克制

政府「暫緩」修訂《逃犯條例》，行政長官林鄭月娥等官員先後道歉，然而民間不滿情緒仍然強烈，一批大專學生和網民不滿政府未有回應訴求，發起「升級行動」，除了包圍警察總部，要求與警務處長盧偉聰對話，又先後圍堵多座政府大樓，旨在癱瘓運作，受影響的除了政府總部，還有灣仔稅務大樓、入境事務大樓、金鐘政府合署等。有示威者認為，行動令多座政府大樓運作癱瘓，職員要提早下班，增加政府管治成本，行動算是成功，希望對政府造成壓力。市民反應不一，有人表示理解，亦有人不滿示威活動帶來不便。

政府硬推修例，激起民情反彈。本報就反修例風暴委託中大做的第二次民調顯示，除了建制派支持者，無論本土、泛民、中間派以至無黨派受訪者，均以傾向不信任特區政府佔多數，印證政府陷入信任危機之說。經過上周三金鐘一役，警方信任評分亦顯著下跌，本土泛民支持者一面倒不信任，至於中間派和無黨派市民則仍以傾向信任居多。政府「信任赤字」嚴重，一些市民覺得政府漠視民意，即使知道佔據包圍行動有違法律，當下似乎亦願意包容。然而無可否認的是，癱瘓政府行動必然會影響公共服務，令市民不便，例如有市民可能要緊急申領旅行證件，遇上示威阻撓難免心急如焚。嚴重妨礙市民取得所需服務，可以令民情驟變，示威者必須小心分寸。

大批示威者包圍灣仔警察總部，附近道路亦遭阻塞。警方表示灣仔區有數十宗999求助未能即時處理，需要調派其他人手跟進，導致服務出現延誤，呼籲示威者離開以免影響緊急服務，然而示威人數未見減少。市民不想見到6‧12金鐘一役的暴力場面重演，這次包圍警察總部事件，示威者和警方表現冷靜克制，可是話說回來，這一刻相安無事，下一刻形勢隨時可以急轉直下，衝突風險不能低估。昨午有數十名示威者趁警方打開側門，企圖衝入警總，與警員推撞，警方一度舉起黃旗警告，反映現場任何突發事件，都有可能引發「擦槍走火」。香港內部治安由警隊負責，警察總部是核心重地，倘若發生亂事，無人可以估計香港下一步會發生什麼事，各方必須避免冒進行動。

示威者包圍警總和政府大樓，其中一項訴求是要求不檢控被捕示威者。前刑事檢控專員江樂士認為，香港司法獨立，是否檢控由律政司獨立決定，要求特首介入終止刑事檢控，做法十分危險，在香港煽動他人妨礙司法公正亦是刑事罪行。兩年前林鄭上台，民主黨胡志偉提出「大和解」，建議「特赦」佔領運動參與者，同時赦免「七警」和退休警司朱經緯，被指有違法治精神，最終急急收回言論。香港是法治社會，檢控與否，應以不損法治原則為本。

邀請有威望社會領袖

參與政府示威者對話

示威者另一訴求，是要求收回6‧12「暴動」定性。盧偉聰澄清暴動說法是指當日有小撮人行為涉嫌干犯暴動罪，「沒說整件事是暴動」，有關答覆並未令示威者滿意。我們建議由退休大法官領導獨立調查委員會，就反修例風暴展開調查，包括6‧12警方有否過度使用武力，以及部分示威者的暴力衝擊行為，這是還原真相全貌最好方法。倘若獨立調查未能成事，也許便得由法院處理。2017年，區域法院法官沈小民就一宗涉及旺角暴動的案件頒下判辭，談到分析案件證據思路，最先是判斷當時是否發生了暴動，若答案為是，再看被告被捕時是否暴動參與者，以及他們具體幹了什麼。如果6‧12當天沒有發生暴動，自然不會有人因此入罪。

反修例風暴引起的政治社會動盪，未因政府暫緩修例和道歉結束，我們認為政府應採取4項行動回應市民，包括﹕1）正式撤回修例，避免這個殭屍議題拖香港後腿；2）改組政府領導班子，貫徹問責原則、展示知錯願改之心；3）成立獨立調查委員會，全面還原真相；4）與示威者和年輕人展開對話，嘗試縮窄認知和觀點上的分歧。目前官民關係緊張，政府與示威者對話，有可能變成各說各話，就此我們建議採取圓桌會議形式，邀請大學校長、法律界和宗教界等有威望的社會領袖，與政府和示威者代表一起討論，為香港解困。

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