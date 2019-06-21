社評﹕流言可致傷口化膿 獨立調查還原全貌

不信任氛圍蔓延社會

醫管局捲入助警爭議

上周三金鐘一役，有示威者暴力衝擊立法會，其後警方發射橡膠子彈和催淚彈驅散示威，事件中多人受傷，警民關係再陷谷底，有傷者在醫院被捕，更令醫管局和前線醫護捲入漩渦。有示威者表示在公院求醫期間，懷疑有護士向駐院警察問催淚彈的「催」字怎麼寫，導致他身分暴露被捕；有醫院職員則說，有人在等候區或分流站被捕，亦有便衣探員在醫院範圍「游走」。醫管局行政總裁梁栢賢表示，目前只能證實仁濟醫院有一名病人在病房被捕，至於等候區或分流站懷疑有人被捕，消息未能證實，因為就算確有其事，由於當事人未看醫生，病歷系統並無相關資料，局方較難跟進。

警方在醫院拘捕涉嫌違法的示威者，確有可能令一些受傷示威者不敢求醫延誤診治，警方做法是否妥當值得檢視。有關醫護人員泄露病人身分的指控，醫管局有責任跟進調查，不過正如梁栢賢所言，部分傳聞說法未必有事實根據。醫院是救治病人的地方，任何干擾醫院正常運作的行為，都有可能害命，絕對不能接受，近日網上有人揚言要到醫院，找尋懷疑向警方提供病人資料的醫護人員，「獵巫」氣氛若隱若現，令人不安。醫管局表示，近日局方網站遭受黑客攻擊3小時，雖然沒有影響醫院運作，然而這類不分青紅皂白的行為，同樣應受譴責。

保障病人私隱是醫管局應有之義，局方和公院應回應外界關切，檢視現行做法是否有不足之處，加以改善，同時各界亦要避免捕風捉影。近日坊間對警方和醫管局「共享資訊」有很多猜測，例如有人關注警方與醫管局有一套名為MIIDSS的共用系統，亦懷疑急症室資訊系統是否「無掩雞籠」。醫管局澄清，MIIDSS是爆發大型傳染病災難時使用，目前亦沒有證據顯示，事發當日有警員向醫護索取急症室資訊系統資料，希望有關病人私隱的評論是建基於事實，以免損害醫患關係。當前香港社會充斥不信任氛圍，公眾尤其需要保持客觀冷靜，小心看待各種猜測，避免事事政治化。

後真相時代，資訊碎片化，社交媒體充斥各種半真半假資訊，議題愈尖銳愈爭議，這類輿論政治操作就愈多，由英國脫歐公投到近年歐美多國選舉，都出現這一現象。香港這次修例爭議，同樣面對類似情况。反修例示威期間，流言蜚語四起，有人說內地國安混入警察之中對付示威者，有人則稱換身分證會被取消選民資格。後真相政治滲透能力，本來已是防不勝防，特區政府處理修例表現拙劣，陷入信任危機，市民更傾向相信各類傳言，多於官方澄清。

撥開流言蜚語迷霧

獨立調查應當全面

有本地學者指出，無論建制和非建制陣營，近期都傳出很多流言，背後目的似都是影響公眾對社會事件的理解，藉以提高動員能力。這些政治操作手段，加上社交媒體圍爐取暖效應，進一步加深社會撕裂。另外，不同政治陣營人士各執一辭，對於一些事實片段各有側重，亦不利社會辨明真相全貌。

過去一周，網上流傳很多上周三金鐘一役的片段，當中既有警察被指過分使用武力的畫面，亦有示威者暴力衝擊立法會和警方防線的情况，還有種種未經證實的消息。我們認為政府應該成立獨立調查委員會，全面檢視金鐘一役種種情况和現象，正是希望撥開流言蜚語迷霧、設法還原當日事態全貌。

獨立調查的意義，在於以全面的事實真相，撫平社會創傷，而不是為了政治操作，達至特定政治目的。近日社會各界不少意見，都認為獨立調查可取。例如天主教香港教區宗座署理湯漢樞機便呼籲政府成立獨立委員會，徹查6．12警民衝突真相，「禆能鑑往知來」。我們認為調查方向應包括警方使用武力情况、拘捕行動是否妥當，以及當日警方遭受衝擊強度如何、性質為何。港人信任香港司法制度，由退休大法官領導獨立調查，可以取信於民，有助遏止各式流言和政治操作，讓社會汲取教訓重新起步。

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