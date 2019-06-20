社評：敲問美方戰略意圖 習特會迎歷史抉擇

5月初中美貿易談判破裂，特朗普加強施壓，企圖逼中方簽城下之盟，除了向2000億美元中國貨開徵25％關稅，又出重招封殺華為，惟北京寸步未讓，談判陷入膠着狀態。隨着G20（20國集團）峰會下周將於日本大阪舉行，中美元首會否會晤，成為各方焦點。

特朗普為選舉求會晤

中方最大關切非貿戰

自從金融海嘯以來，中方最高領導人從未缺席G20峰會。近期特朗普不斷討嘴上便宜，一時說如果習近平不來G20峰會，就要向餘下3000億美元中國貨開徵25％關稅，一時又說習近平出席與否沒相干，若不來「美方繼續每月向中國收取數百億美元（關稅）」，以示「強勢主導」，儘管美國傳媒已再三指出，華府開徵的關稅，其實是由美國入口商「埋單」。關稅可以削弱中國貨競爭力，惟美國亦要付上很大經濟代價，白宮經濟顧問庫德洛亦承認，新關稅很大部分會由美國企業和消費者承擔。今次中美元首接觸，美方沒說由誰主動提出，倒是新華社明確提到，習近平是「應約」通電話。

中美元首通電話刺激美股上揚，特朗普亦在同一天出席集會，正式宣布競逐連任。特朗普強調現時美國經濟「好得令全世界妒忌」，不過多項最新民調都顯示，特朗普民望落後民主黨前副總統拜登10個百分點，在威斯康辛、賓夕法尼亞及佛羅里達等11個關鍵州，拜登均有優勢，部分更是大幅領先。近期美國國內反對向華加徵關稅聲音愈來愈多，美國英特爾及高通等晶片供應商更向華府施壓，要求放寬對華為的供貨禁令，以免上百億元生意受損。特朗普為了選情，有壓力要緩和中美貿易戰和科技戰。

就着中美元首通話內容，特朗普未有多言，僅說有「很好」的對話，G20期間會舉行「習特會」，兩國談判團隊在峰會前將磋商，庫德洛則說得較白，通電「主要」就是為了「安排一次很重要會晤」，沒有多談其他。特朗普主動找習近平舉行峰會，選舉盤算相當鮮明，希望營造中美貿易協議「有偈傾」的利好氣氛，可是北京態度卻頗不一樣。

習提中美根本關係

合作或死鬥要攤牌

習近平在通話提到，中美關係遇到困難，雙方應以相互尊重、互惠互利為基礎，穩定中美關係。根據新華社報道鋪陳的次序，習近平願意舉行峰會，首要是就「事關中美關係發展的根本性問題交換意見」，之後才是經貿問題，以及「美方公平等待中國企業」。習近平僅形容，同意兩國經貿團隊「保持溝通」，而非「磋商」或「談判」，反映當前北京最大關切，並非急於重開經貿談判，而是要美方說清楚戰略意圖，究竟現在想談貿易等具體事宜，還是全心遏制中國發展、不惜掀起新冷戰。

中美建交40年，一直朝合作軌道發展，現在竟然來到要就戰略意圖「攤牌」的一步，就算不是前所未見，也反映中美關係來到最重要關頭。根據美國智庫彼德森國際經濟研究所最新報告，過去一年北京低調下調了美國競爭對手國家的貨品進口關稅，由平均8％降至6.7％，對美國進口貨關稅卻由平均8％升至20.7％。中方的招數，一邊削弱了美國貨競爭力，同時亦減輕貿易戰對中國經濟的傷害，反映中方在貿易戰方面並非無力應付美國，可是北京卻愈益懷疑，現在美國是多條戰線並進，全方位對付中國。

過去一年，美國不僅挑起貿易戰和科技戰，在台灣問題上又變相淘空了「一個中國政策」，無視中方「核心利益」。日前美國國務卿蓬佩奧表示，G20習特會「肯定會」談近期香港局勢，特朗普則說香港示威者在應付中國方面「很有效」，更有可能觸動北京神經，令北京懷疑美方打「香港牌」增加全方位博弈籌碼，逼中國妥協退讓。

世界迎來百年未遇變局，中國崛起朝工業發達國家邁進，美國感到百載全球霸權地位受威脅，雙方滑向「修昔底德陷阱」，能否避過像古希臘時代雅典與斯巴達死鬥的歷史，考驗兩國政府智慧。現在中方想說清楚的是，到底美方想走合作還是死鬥之路。下周的中美元首「擴大會議」，美方怎樣回應「中美關係發展根本性問題」將成關鍵。中國駐美大使崔天凱表示，中美必須對兩國關係未來作出「正確戰略判斷」，合作是唯一正確答案。如果中方在峰會後的研判是美方根本無心合作，只是想不斷找方法打擊中國核心利益，這次會晤有可能成為中美墮進「修昔底德陷阱」的歷史分水嶺。

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