社評：道歉難減「信任赤字」 改組政府謀再上路

改組領導班子

展示知錯求變

林鄭在周日反修例大遊行後首晤記者，記者會要點大致包括：1）就修例引起社會矛盾、紛爭和焦慮道歉；2）宣布暫緩修例後已即時停止立法工作，沒有推動時間表，在未處理好矛盾紛爭前，絕不貿然重啟；3）就6月12日金鐘一役，重申警務處長說法，強調示威者只要沒有使用暴力便毋須擔心檢控，至於投訴警方過度武力，會沿用現時行之有效的投訴機制處理調查；4）未來3年管治雖然困難，政府會努力重建市民信任，意即不會辭職下台。

建制派接受林鄭道歉，然而泛民議員和部分示威者認為，林鄭未能回應他們的訴求，政治對立張力未消，林鄭希望日後行政立法關係建基於「對事不對人」，可與各黨派議員合作，恐怕並不容易。林鄭有關暫緩修例的說法，可以理解為「無限期押後」，《金融時報》等外國媒體之前亦有類似解讀，問題是修例爭議已演變成一場不信任政府的危機，部分市民質疑林鄭道歉誠意，仍然擔心日後有機會重啟修例，要求政府清楚說句「撤回」，正是一個清晰反映；部分人對監警會投訴機制表示懷疑，折射的亦是這份不信任情緒。

特區政府面對的信任危機，背後有結構性的因素，要靠政治制度改革，始能真正加強政府認受性；同時，香港仍有很多事務要處理，總不能讓政府持續處於半癱瘓狀態。西方民主政府倘若施政出錯，陷入信任危機，奉行議會制的國家，可以提前大選、執政黨改選黨魁又或改組內閣；至於奉行總統制的國家，改組政府亦是常見做法，例如去年法國爆發黃背心運動，總統馬克龍亦曾承認犯錯並改組內閣。香港方面，由於未有全面民主，亦不是奉行政黨政治，不存在提前大選又或執政黨換黨魁等選項，行政長官任免權在中央，2005年前特首董建華「腳痛下台」，也要先得到中央同意。觀乎當前政治現實，特區政府若要再上路，改組領導班子也許是較為可行的選項。

經過「危城十日」，香港政治形勢出現顯著變化。林鄭表示明白市民感受，知道年輕人希望特首懂得聆聽、尊重和關心他們，重提參選理念是與青年「同行」，未來會加倍努力重建市民對政府信心，云云，可是經歷了硬推修例一役，政府「信任赤字」破產，「We connect」變成「Disconnect」，不管當局怎麼向年輕人和公眾喊話，若沒有具體行動，很難取信於民「Reconnect」。當局需要改組領導班子，意義不僅在於貫徹問責原則，更是為了展示願意改變之心，設法重新上路。

爭取信任難急於求成

多設渠道聽不同意見

過去數月，市民對部分問責高官有很強烈意見，當局應思考是否需要「執位」又或撤換部分問責官員。另外，行政會議亦應考慮改組，注入新血。根據《基本法》，行政會議是協助行政長官決策的機構，然而並沒規定其組成方法和運作模式，一切由行政長官自行決定。行政會議奉行保密制及集體負責制，常惹黑箱作業等批評，亦未能有效發揮反映民情作用，當局除了改組換人，亦應思考如何改革行會。

以目前敵意高漲的政治氛圍，改組政府和行政會議，不會是政府走出管治危機的萬靈丹，然而總比什麼都不改好。修例爭議突顯政府與民情「Disconnect」，當局除了重組領導班子，亦應思考如何多去搭建對話平台。林鄭提到，社會復修復原工作要馬上展開，與青年人的溝通互動需要持續進行，相關同事將籌備與更多組織見面，多與青年人直接對話。政府廣開言路有助「Reconnect」，然而更重要是盡量多聽不同聲音，避免太過同聲同氣。社會裂痕和信任危機不可能在短期內修補，政府必須多加留意民情，切忌急於求成，以為聚焦經濟民生、多做政府眼中的「好事」就可贏回信任，否則又有可能因為一廂情願倉卒行事重蹈覆轍，引發意料之外的民情反彈。

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