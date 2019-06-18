社評：政府管治失能失效 解開死結要靠政改

市民對制度失去信任

非聚焦民生派糖可挽

上周六政府宣布暫緩修例後，社會氣氛仍然相當緊張，如何收拾殘局，政府顯得不知所措。行政長官林鄭月娥就修例處理失當致歉，多名行政會議成員表示，暫緩修例「基本上等於撤回」，然而政府總部一帶的示威活動持續，數以百計留守立法會大樓外的示威者，轉到特首辦要求林鄭下台和正式撤回修例。暫緩修例實際只是給沸騰民情降溫，特區政府陷入回歸以來最嚴重管治危機，局面未有真正改變。為免《逃犯條例》淪為「殭屍議題」，繼續成為未來施政包袱，政府應考慮正式撤回修例。

昨天林鄭與教育界、宗教界等代表會晤，根據與會人士所言，林鄭除了再就修例問題致歉，亦談到希望繼續根據施政藍圖，餘下任期在教育方面做出成果。刻下香港社會確有很多重大民生問題急需處理，無論土地、房屋、醫療、安老等範疇，政府可以做、需要做的事情仍然很多，問題是經過《逃犯條例》一役，現屆政府的政治能量即使未有一鋪清袋，所餘也肯定不多，當前香港很多民生問題，全都涉及複雜既得利益和政治阻力，未來政府恐怕很難再推動備受爭議政策，即使只是聚焦教育，也難保不會再度遇上政治地雷。

論事態本質，目前政府所面對的危機，比起2003年反對《基本法》23條立法以至2014年佔領運動都要嚴峻。2003年50萬人上街，除了涉及市民對23條立法的疑慮恐懼，同時亦夾雜了SARS為禍、經濟疲憊、市民負資產等因素，政府撤回23條立法草案、在中央協助下推出措施振興經濟，已足以慢慢走出危機困局。2014年佔領運動，示威者要求「真普選」，矛頭主要指向中央「8．31決定」，各方一直知道政改方案在立法會不夠票，通過機會不大。佔領運動對特區管治雖有影響，然而從港獨自決意識抬頭這一後遺症來看，事件最大衝擊顯然是香港與內地關係。

相比之下，今次修例所引爆的，卻是一場關乎特區政府以至整個政治制度的信任危機。本港政治制度畸形，行政長官既非一人一票普選產生，亦無任何政黨支持，立法會功能組別議席為數眾多，直選議席所採取的比例代表制度，導致政黨過度聚焦選區內的鐵桿支持者，毋須放眼大局。民意授權基礎不足，本來已是特區政府的致命傷，這次當局倉卒行事，未有好好理順民情，眼見在立法會「數夠票」，執意硬推修例，成為引爆全面信任危機的藥引。大批市民不信政府說辭，亦不相信立法會如實反映主流民意，寧取制度外抗爭。前運房局長張炳良認為，香港從此不再一樣，民心已變回不了頭，政府面對市民不信任，往後日子非常艱難，正正道出問題癥結。

政府有效管治，市民對制度的信任極為重要，倘若大多數人不再信任制度，選擇在制度外鬥爭，社會一定動盪。香港回歸22年，社會形勢不斷變化，今次危機反映現行政治制度已管不了香港，若不對症下藥，就算換了其他人代替林鄭出任特首，亦未必能解決問題，即使未來政府努力聚焦民生密密派糖，也未必足以彌補結構性的「信任赤字」，日後只要一碰稍有爭議的議題，信任危機隨時又會重臨。

管治失效拖垮香港

雙普選重建認受性

一個良好的政治制度，應該可以求同存異，透過合理機制去解決分歧、尋求主流共識，然而香港的政治制度，卻是倒過來不斷製造問題。政府和立法會認受性不足，政府沒有政黨政治基礎，亦嚴重影響當局判斷民情的能力，結果出現多做多錯、少做少錯、不做不錯的現象，為官者避事避難，才能確保社會「一團和氣」，香港管治體制失效，實際正在逐步拖垮香港，若要解開死結，必須跳出現行制度框框，建立一套真正與香港社會發展相適應的政治制度，這對中央和特區政府而言，都是無法迴避的課題。香港過去20多年經驗已清楚說明，單靠小修小補增加行政長官和立法會的「民主成分」，不足以解決認受問題，唯有實現雙普選，才能為香港帶來希望。

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