社評：撤回修例無謂留尾巴 獨立調查為亡羊補牢

特首致歉尋求和解

須終結「殭屍議題」

昨晚，行政長官林鄭月娥承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，她為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。這是積極發展，展現林鄭月娥尋求與市民和解的誠意。

修例事態發展至此，政府元氣大傷，朝野關係極度惡劣。政府原有政治能量本來已經有限，經此一役，更是所剩無幾，號召力和凝聚力大幅度折損，能否推動一般民生政策，都是疑問；在這種情况下，若政府重提修例，那是找死了。林鄭月娥說重新諮詢，不設重提限期，云云，因為無能力推動，可解讀為就是擱置修例。即是修例實際處於「形式撤回」狀態，雖然並非「實質撤回」，惟兩者關鍵詞都是撤回，差別在於「實質」與「形式」而已。林鄭月娥仍然強調逃犯移交存在漏洞，則「形式撤回」可以解讀為她的妥協，惟這個妥協放在整體事態審視，卻是出現殭屍議題拖住政府後腿的效果，對解決事件和政府抽身，沒有積極作用。事已至此，政府應該果斷宣布撤回修例，勿被這個議題拖死。

關於去周三金鐘一役，各方就當日暴力情况的認知和解讀，衆說紛紜。網絡上流傳一些片段，影響了人們對事態的判斷。例如有警察被指侮辱記者、有警察被指向記者方向發射催淚彈、有警察被指開槍射中示威者、有示威者倒地後仍被警察圍毆等；這些片段，激起許多人的義憤，聲討警察使用過度武力和濫權，認為應予懲處等。另外，一些片段包括例如大批示威者在立法會外衝擊警方防線，有示威者拆解圍欄，造成可供攻擊之用的長矛，有人挖起路面磚頭，堆積起來，甚至成為一堵牆等；這些片段，使人對當日暴力衝突的性質，有不同的認知和解讀。

對於網絡片段影像，各執一詞無助梳理實情、也無助整體社會認知真相，政府應該成立獨立委員會，全面調查。事實上，金鐘一役之後，前任港督彭定康在英國《衛報》發表文章，指出大家看到的暴力行為不能接受，但認為當和平示威被排除，年輕人難免（inevitable）做得過分（go too far），他說雖然認同襲警是錯誤行動，但指警方過度武力更壞，被國際人權組織譴責，認為應展開公開調查（public inquiry）。

獨立調查金鐘一役

釐清事態汲取教訓

獨立調查可以梳理兩方面情况。首先，就警方而言，若整體應對使用了過度武力，透過調查可以促使警方制訂行動準則，避免再發生同類事態；若有執勤警員使用武力過當，應按既有規定處理，若有違法情事，則予以法辦等。其次，獨立調查對當日警方遭受衝擊，強度如何、性質為何，找出答案之後，對強固本港和平理性遊行表達意見的聲譽和形象，會有積極意義。

我們堅信參與反對修例的市民，絕大多數都是和平理性，與暴力沒有丁點兒關係，但是金鐘一役，確實見到暴力事態，因此，若以「機會教育」體待今次暴力衝突，則香港雖然已經付出了巨大代價，只要處理得當，整體社會還是可以從中找到進步動力。

另外，獨立調查可以嘗試解開一個疑團，就是外部勢力於反對修例和金鐘一役，是否、或有什麼作用？去周五（14日），中國外交部副部長樂玉成緊急召見美國駐華大使館臨時代辦傅德恩，就美方對香港政府推進修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的不負責任言行提出嚴正交涉。樂玉成所指「言行」，究竟何所指，由於沒有具體內容，只能猜測。金鐘一役，網絡上一些影像，顯示當日金鐘一帶不乏外國人的身影，他們是外國記者還是什麼人？為什麼在示威和暴力現場出現？若透過獨立調查找出答案，可以解開一直以來所謂外部勢力介入香港、干預內政的說法，是真是假。

總結而言，行政長官向市民致歉了，這是正確發展。設若修例事態沒有進一步惡化，則政府須做兩件事﹕一、撤回修例；二、成立獨立調查委員會，調查金鐘一役，以汲取教訓，亡羊補牢。

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