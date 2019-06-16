社評：暫緩修例盼紓危機 政府致歉有助療傷

未做諮詢即提修例

錯判民情暫緩遲來

今年初政府建議修訂《逃犯條例》理由有二，一是處理台灣港人謀殺案，二是堵塞現行法例漏洞，以免香港成為逃犯天堂。今次當局宣布暫緩修例，理由大抵亦有二，一是修例引發動盪，需要盡快讓社會平靜下來，倘若恢復二讀修例，有可能引致更嚴重衝突，二是台灣表示絕不接受根據現行修例草案安排移交疑犯，令草案在今個立法年度通過的迫切性不復存在。

過去數月，港府多番表示，台灣港人謀殺案疑犯陳同佳不久後將獲釋，為了有法律基礎可以及時向台灣「交人」，修例有「迫切性」，然而台北當局其實已多番表示，不接受以這種個案移交方式處理陳同佳案。不管台灣方面拒絕「收人」背後有何政治盤算操作，港府一直堅稱修例後有法可依，便可跟台北當局詳談安排，明顯是一廂情願。政府現在才承認「迫切性不復存在」，未免「後知後覺」。

修例爭議出現以來，我們一直呼籲分兩階段處理，先處理陳同佳案，之後才從長計議討論修例問題，因為修訂《逃犯條例》，觸及一國兩制最根本的信心信任問題，不能硬來。港人對內地司法制度缺乏信任由來而久，政府處理修例最大錯誤就是倉卒行事，未有理順民情。今年2月，政府未有正式諮詢公眾便提出修例，第一步便走錯了。

港人擔心疑犯移交內地後得不到公平公正審訊，雖然政府設法解說，再三強調修例草案不允許以政治、宗教等原因「交人」，然而社會憂懼之心已起，修訂《逃犯條例》在市民心中留下的污名，變得很難洗刷。立法會泛民、建制為修例問題鬥打茅波，法案委員會陷入僵局無法運作，本是政府暫緩修例從長計議的良機，可是政府不僅錯過這一機會，反而橫柴入灶，貿然決定「直上大會」，擺出一定要速戰速決的姿態，結果反而是加速了官民硬撼，導致形勢急劇惡化。六九民陣遊行聲勢浩大，已是一個警號，沉默大多數「以腳表態」反對修例，政府本可把握這一機會知難而退，可惜當局沒能拋開2003年《基本法》23條立法失敗心魔，堅持修例。政府在上周三金鐘一役之後，為免社會動盪加劇承受更大衝擊才暫緩修例，實在是來得很遲。

香港社會不堪折騰

官民對立妥善處理

行政長官林鄭月娥表示，立法會大會修訂《逃犯條例》工作暫停，「直至完成溝通解說及聆聽意見為止」，整合意見後將向立法會保安事務委員會匯報，以及徵詢議員意見，之後才決定下一步工作，當局無意就解說工作設時限，總之今年內都不會返回保安事務委員會討論。儘管港府的說法是暫緩，不過《金融時報》等外國媒體都用了「無限期押後」來形容最新情况，問題是修例爭議已重挫官民關係和信任，政府宣布暫緩修例，未必人人收貨，部分反對者強烈要求撤回修例，不易善罷甘休，加上其他政治操作，後續發展仍有可能出現一些激烈鬥爭博弈，當前最重要是各方保持冷靜克制，避免香港再受折騰傷害。

根據林鄭說法，決定「暫緩」而非「撤回」修例，皆因當局認為修補法律漏洞初衷和需要仍在，只是政府解說工作不足，一旦現階段撤回修例，就形同修例「無立足之地」。根據本報在5月底和6月初委託中大所作的大型民調，民眾反對修例佔多數，惟亦非鐵板一塊，民調顯示倘若有「港人港審」，修例支持度可達到接近五成半，連泛民和本土支持者也傾向收貨。

現在當局需要做的，是真的不設前提開放討論，包括與不同意見的法律學者和專家，重新全面審視「港人港審」等主張，而不是像之前般早早落閘關門。泛民議員曾提出，可以修例給予本港法院域外法權，處理港人在境外觸犯謀殺等嚴重刑事案件，倘若政府仍認定，現行方案很難再作顯著改動，「港人港審」「域外法權」等全都不會考慮，當局應選擇撤回而非暫緩修例。

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