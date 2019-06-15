社評：止蝕思維審視逃犯例 香港可免受更大傷害

傳出事態或有變化

方向正確等待官宣

過去3日，政府就修例沒有新說法，立法會未如原先安排恢復二讀，事態暫時冷下來，各方有空間重新審視整體事態，社會也可以稍為喘息，避免因為不理性互動而把香港進一步推向深淵。昨日，有行政會議成員對修例提出重新諮詢、或不反對擱置等說法，建制陣營也傳出「延遲」、「緩議」等聲音，如果此乃顯示事態出現變化，是正確方向。由於未見官方宣示，只能姑妄聽之。事實上，若有關變化是從止蝕角度思考，按得失衡量，撇除感情因素牽連，則起碼使事態不惡化。

首先，現階段繼續推動修例，必然觸發反彈，觀乎本周三金鐘一役，若立法會恢復二讀，極可能再爆發暴力衝突，暴力場面將無法估計。稍有理智和負責任的政府，不應該再蠻幹。另外，政府繼續推動修例，則不單本立法會期其他議程泡湯，本屆政府餘下3年任期，在朝野尖銳對立、時刻對抗情勢下，於推行政策、政務更加舉步維艱。就土地房屋、醫療、安老等問題，政府必須爭取社會支持，才可以推展；政府政治能量本已不足，朝野徹底交惡之後，政府對社會更缺乏號召和聚合能力，各項老大難問題只會累積下去，民生將更加困頓。

因此，從有效管治角度，政府就修例應該止蝕，勿使局勢進一步惡化而使香港受到更大傷害並墮落深淵。

其次，回歸之後，雖云政府施政受到反對勢力阻撓，但是在建制陣營佔主導情况下，仍然可以施政，只是效率拖慢了。若政府堅持推動修例，會不會改變陣營主導格局，值得研議。2003年7月，經濟蕭條、SARS疫情加上基本法23條立法，民怨爆發，數以十萬計市民上街，當年11月區議會選舉，在投票率創當時新高之下，也創下民建聯自1992年創黨以來選舉最大敗績，時任主席曾鈺成因而辭職以示負責。翌年9月立法會選舉，包括民建聯等建制陣營選情穩住，民主派未能實現奪取過半議席宏願。

今次修例，有建制陣營人士認為民情躁動只見於一些圈子，在地區上未有太大迴響，因此估算修例對今年區議會選舉和明年立法會選舉，不會有太大影響。在地區上親身感知，固然有一定參考價值，不過，時勢不一樣了。2003年大遊行之後，中央在經濟上大力支持香港，包括港產品零關稅、企業來港上市、開放自由行等，迅速使香港經濟從谷底反彈。當時，港人對中央的認同和好感度，超過對特區政府，香港與內地良性互動達至高點。

計算得失利弊

局面豁然開朗

現在香港不少人對涉及內地種種事物，表現出抗拒，兩地民心融合融和程度處於低點，泛民陣營利用和擴大兩地隔閡，在政治上屢屢得益。另外，今次修例觸動的民情更深層和根本，在未來兩次選舉怎樣體現出來，值得關注。設若政府期望建制陣營繼續成為主導力量，則在修例上止蝕，讓建制陣營不至背負包袱，是不能迴避的抉擇。

第三，修例提出迄今，種種事態已經觸動國際社會關注，特別是美國深度介入，一般相信與中美貿易角力有關，中國雖然不滿外部勢力干預香港事務，但是美國藉此打香港牌，中國也只能徒呼荷荷。可以說，因為修訂逃犯條例，香港已經成為北京的軟肋。本月底，國家主席習近平到日本出席G20峰會，有可能與美國總統特朗普會晤，若在此之前未能處理好修例風波，則「習特會」觸及修例議題，習近平將較被動。因此，從中美角力角度審視，修例也應該止蝕，以免不利於國家大局。

以「止蝕」審視逃犯條例修訂，得失利弊顯而易見，亦不難理解。許多時候，政策措施牽涉太多因素和考慮，往往會使人迷失，在這個時候功利一點，或許整件事就會走出模糊難辨而豁然開朗。現在以止蝕思維處理逃犯條例修訂，可以得到什麼，或許還須其他條件配合，不過只要跨出這一步，即使暫時未見其利，但是可以使香港免於受到更大傷害，卻是可以肯定的。當局不要猶豫了，決定吧！

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