社評：政府修例強拔心中刺 管治失效代價難彌補

修例重挫官民關係

施政不能一廂情願

經歷周三連場暴力事件，昨天巿面大致恢復平靜，金鐘雖見警民對峙，總算相安無事，較惹爭議是有人發起「地鐵不合作運動」，在繁忙時間妨礙列車正常開行，聲言要癱瘓港鐵逼「全人類罷工罷課」，對部分乘客構成不便。立法會取消大會，對於緊張局勢暫時降溫，有一定作用，然而一旦大會決定重開，劍拔弩張情况肯定又再重臨，刻下相對平和的氣氛，僅是暴風雨前的平靜。

周三下午部分激進示威者暴力衝擊立法會，令人側目，不過亦有人權組織批評，警方以小撮人暴力作為口實，過度使用武力。警務處長盧偉聰表示施放了150枚催淚彈，強調警方所用裝備，與海外國家執法機構處理同類暴動的裝備無大差別，並說布袋槍及橡膠子彈等全屬「低殺傷力武器」，然而隨着愈來愈多傷者證辭和影片證據曝光，警方使用武力是否合度，外界確有充分理由提出質疑。警方在行動中有否過度使用武力和違反警察通例，監警會應認真調查追究。天主教香港教區輔理主教夏志誠一邊呼籲年輕人勿用「不公義方式去爭取公義」，同時亦要求警方克制理性。唯盼各方都能保持冷靜，避免再生暴力事件。

解鈴還須繫鈴人。夏志誠和香港總商會均希望政府多聽意見、與公眾進行有意義對話。行政長官林鄭月娥承認，推動修例為她帶來政治代價，已有心理準備未來3年管治會更困難，但個人代價不在考慮之列，又指停止修例代價可能更大。當局這個政治判斷是否明智準確，大有商榷餘地。

今次修例觸動港人對內地信心信任的根本問題，各式政治操作令焦慮恐懼進一步放大。如何看待內地，是香港政治撕裂斷層所在，遠至2003年《基本法》23條立法爭議，近至過去數年國民教育風波、政改以至高鐵一地兩檢等，莫不再三反映這一點。

從港府角度而言，不少重大政策措施都涉及與內地關係，不能因為信心不足問題便無了期拖下去，就算現在撤回修例，也無法保證不會再起爭議，23條立法和國教經驗說明，一旦撤回實際等於無限期擱置。對政府來說，最理想結局當然是《逃犯條例》修訂通過後，一切安穩正常，中央以實際行動證明不會濫用移交機制，經過一年半載，市民接受是「虛驚一場」，就如一地兩檢一樣。林鄭表示現在撤回修例，政府將永遠無機會證明可以消除公眾焦慮、無法拔除市民心中的刺，反映的正是這一思路。

誠然，就像習泳一樣，要克服怕水心理陰影，有時最有效的方法，確是先將人推落水慢慢適應，然而這種做法必須視乎具體情况，不能胡亂採用。港人對內地司法制度不信任由來已久，政府堅持修例，最大錯誤就是低估了這個心理陰影，一廂情願以為既然一地兩檢行得通，《逃犯條例》或許也可以。一地兩檢和《逃犯條例》爭議，表面均涉及港人會否遭內地當局緝捕，惟兩者有關鍵差異。多數市民理解一地兩檢是便民安排，若有人堅決不信一地兩檢，只要不踏足西九高鐵站便沒問題，相比之下，修訂《逃犯條例》，目的就是為了「交人」，市民自然容易疑懼。市民心中的不是小刺而是樑木，政府強拔心中刺，結果可以是流血不止。

孩子有心結並非任性

橫柴入灶難有好下場

林鄭以不能縱容孩子任性不讀書作比喻，解釋不撤回修例決定，然而有時問題並非孩子任性，而是真的很恐懼很抗拒，即使父母用心再好，倘若無法先減少子女心結，是不可能硬逼子女接受的。政府硬推修例，希望長遠能向市民證明做法正確，可是事情中短期對官民關係的破壞，有可能永遠無法挽回，即使長遠真的證明修例疑懼是過慮，民眾積憤未必能夠撫平。

當前香港民情躁動，政府強行修例，將把多數市民推向對立面，日後莫說「明日大嶼」，連一些平常不過的民生政策，也未必能取得一般市民和民間組織信任支持。政府愈益孤立，施政寸步難行，最大得益者就是一些具有政治影響力的既得利益者。政府施政為求支持，有可能愈益向小撮人利益傾斜，加深民怨和猜疑，陷入管治愈益困難的惡性循環。當局必須想清楚是否一定要橫柴入灶，繼續強推修例。

■歡迎回應editorial@mingpao.com