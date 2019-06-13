社評﹕暴力無補於事 唯盼香港平安

激進分子挑起事端

暴力行為應予譴責

暴力事件中，有72人受傷，當中有警員和示威者，也有新聞工作者。警方形容激進示威分子是「暴徒」，以削尖的鐵枝和磚頭等作為武器攻擊警員。一些示威者和同情者則指控警方「過度使用武力」，導致有示威者受傷。修例風波令香港社會再度撕裂，如何看待這次亂事，很多人其實又是根據政治立場歸邊，只看自己想看到的電視畫面、說自己想相信的論述，並非實事求是。

由昨晨8時激進示威者出動佔領街道開始，各大電視台新聞一直有現場直播跟進，只要願意客觀看待事情經過，應當承認原本在政府總部一帶的和平集會突然變成佔領行動，不是「臨場自發」，而是以一群黑衣激進分子為骨幹，他們「有備而來」，行動亦很有組織。警方對於示威者佔領多條街道，最初採取克制態度，未有清場，直至下午3時左右，部分激進示威者衝擊警方防線，向立法會推進，事態才急轉直下，警方開始使用催淚彈和布袋彈等武器反擊，驅趕佔路人群。

警方使用武力是否合度、有否傷及無辜，事後可以調查檢討，如果證實過分，應予譴責；部分激進分子發起暴力攻擊，亦是鐵一般事實，必須強烈譴責。各界應當將小撮暴徒與其他和平示威者區分開來，不能因為政治立場，對他們的暴力行為視而不見，變相包庇縱容。警務處長盧偉聰一度形容今次事件為「騷亂」，其後警方新聞稿和行政長官林鄭月娥定性事件為「暴動」。從法律角度而言，香港只有暴動罪，沒有「騷亂罪」；論中文字眼，兩者在規模層次上有微妙分別，暴動予人觀感更嚴重，惟英語都是同一個字「Riot」。Riot的定義，就是有一群人以暴力破壞和平秩序。以平常心看待激進分子的暴力行徑，應該承認昨天發生了暴動或騷亂。

香港發生亂事，成為了國際焦點，美國國會眾議院議長佩洛西警告，倘若港府通過修例，美國國會「別無選擇」，將重新評估香港是否仍享有高度自治，又說「美國與香港人站在一起」，北京旋即抨擊是干預香港和中國內政。當前中美關係緊張，華府打「香港牌」呼之欲出，在北京眼中，佩洛西的聲明形同要脅港府、離間香港與中央關係，現在民陣呼籲國際社會介入向港府施壓，絕非明智之舉，只會令北京更提防外國勢力插手，港府撤回修例迴旋餘地變得近乎為零。

佔領行動癱瘓政府總部一帶交通，立法會無法如期開會審議修例，從阻撓會議角度而言，示威者算是暫時達到目標，不過政府亦表明不會撤回修例，動盪持續多久，實屬未知之數。

港人不愛暴力

何苦自殘自傷

修訂《逃犯條例》，觸及港人對內地的信心信任問題。對政府來說，最理想結局當然是條例通過後，一切安穩正常，中央以實際行動證明不會濫用移交機制，經過一年半載，市民明白是「虛驚一場」，就如高鐵一地兩檢一樣，然而就算這種結局可以成真，當局也必須想清楚即時代價。政府強推修例有違民情，管治權威可能一去不返；民情沸騰社會動盪對香港傷害有多深，實難以預料。政府與其等待出現「最理想局面」，較穩妥做法還是暫緩修例從長計議；另一選項則是讓立法會議員「良心投票」，按制度和程序處理修例草案。

今次政府修例失策失算，惹來社會反彈。目前民情跟2014年佔領運動確有接近之處，然而當年佔領以失敗收場，就算現在真的來一次「佔領運動2.0」，也不見得一定對反修例有幫助，反而可能令社會撕裂惡化，亂上加亂，付出更大代價。以為激進暴力手段施壓，一定比和平理性抗爭為強，是全無科學根據的錯誤想法。港人不愛暴力，唯盼我城平安。香港七大宗教領袖舉行座談，呼籲政府市民以克制、和平方式尋求解决之道，10間大專院校校長亦呼籲各方冷靜。示威者應該三思，以自殘方式暴力抗爭，是否真的比和平示威更有機會達至目標。

歡迎回應 editorial@mingpao.com