社評﹕三思「三罷」影響 盲動可毁我城

死亡恐嚇倡擠提

頭腦發熱失理智

修例之爭迎來關鍵時刻，立法會預留兩個會議合共61小時審議修例，預料下周四表決。多個反修例團體發起在政府總部和立法會外集會，社福界組織、大專院校學生會和一些商戶則分別發起罷工、罷課和罷市，民主派議員和民陣更呼籲下周一「全民三罷」。政府堅持修例，反對行動升級，未來一周局勢難以逆料，現在各方面最需要的是冷靜克制。政府應暫緩修例從長計議，反對團體亦須認清目標堅定宗旨，想清楚每一項行動的影響和後果，不能失去分寸。

香港是法治社會，大多數市民都認同抗爭要和平理性非暴力，不應訴諸暴力，遑論威脅他人性命。昨天特首辦及律政司多名職員收到恐嚇電話，要求撤回修例草案，否則會對行政長官林鄭月娥、律政司長鄭若驊及其家人不利，包括揚言危害對方性命。發出死亡恐嚇的人，即使只是出於一時激動，實際已經觸犯刑事法例，至於威脅他人家屬，更是下三濫的流氓手段。恐嚇者因政治而狂，已到了罔顧法律和倫理底線地步，不能以一句「政府不仁我可不義」作為託辭。

因為修例爭議頭腦發熱失去理智的，還包括一些在網上呼籲「沽港元」、「搞擠提」的人。網上充斥不負責任言論，確是見怪不怪，可是一些流言謬論，有時可以導致意料之外的嚴重後果，不能視作兒戲，莫說付諸行動，僅是隨口說說也不應該。老一輩港人都記得，1983年夏天，中英就香港前途問題談判，市民出現信心危機，港元急貶，引發超市搶購風潮，社會一片混亂，最後港府推出聯繫匯率制度，港元信心危機才逐漸平息。金融危機影響每位港人，任何擠提流言和誤會，都有可能引發意想不及的蝴蝶效應，引發人心恐慌，動搖整個金融系統，傷害香港根基。不想清楚所為何事，就去發表這類不負責任言論，跟發出死亡威脅，同樣需要嚴厲譴責。

抗爭行動不能脫離理性。死亡恐嚇也好、呼籲擠提也好，即使只屬個別人物的瘋言瘋語、在社會未成氣候，不理性反應在社會是否有擴散蔓延之勢，仍需密切關注，社會必須及早喝止。際此關頭，抗爭團體必須時刻保持清醒理智，提醒參與者不忘初心。民陣強調會本着和平、理性、合法、安全四原則舉行反修例集會，每次集會都會通知警方，態度值得肯定，盼可貫徹到底。至於「三罷」問題，各方必須三思行動可能帶來的影響，考慮社會整體代價，切忌頭腦發熱幹了再算。

學生無罷課必要

修例按制度處理

《基本法》第27條訂明，港人享有集會、遊行、示威和罷工的自由。不過任何罷工行動都必須深思熟慮，審慎評估對市民以至整個社會的影響。市民日常生活，承受不了缺乏鐵路巴士等公共運輸服務的折騰，也必須及時得到醫療等各式各樣的服務。香港是高度發達社會，各行各業分工極為精細，一個行業或機構罷工曠日持久，都有可能觸發骨牌效應，對社會帶來意料之外的巨大影響，罷市面對的問題，亦是同一道理。2014年佔領運動一個失敗之處，就是從來沒有細想退場安排，進退沒有分寸，經驗必須記取。主事者決定是否罷工之前，必須先想通想透退場等一系列問題，不能草率而為。

6月初夏，多間大專院校都已開始暑假，除了個別院校，罷課對大專學生影響相對有限，然而全港絕大多數中小學，目前都在考試季節，罷課影響很大，部分政治意識較高的中學生若想表達意見反對修例，大可在課餘或周六周日，參與和平集會，罷課絕非他們表達意見的唯一方法，亦看不到為何一定要罷課。學生與其草率決定罷課，不如跟校方商量，利用課堂或早會時間，深入理性討論修例問題，認清坊間各種論述，哪些是後真相政治操作，哪些是真議題。

抗爭不能盲動，除非有人天真認為革命是出路，否則任何事情最終都要按機制按程序，在制度之內處理，由立法會「良心投票」處理修例問題，是當前較為妥當的做法。採取任何抗爭行動之前，必須先想清楚目標和手段，切忌「為升級而升級」。以為用自殘手段向政府「極限施壓」就是上策，不去通盤考慮社會代價，實際是玉石俱焚。不擇手段蠻幹一番，有可能未達目的便先毁我城。

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