社評：修例危機按制度處理 勿讓香港墮動盪深淵

衝突場面勾夢魘

「以暴易暴」非出路

周日反修例遊行聲勢浩大，儘管實際人數說法不一，然而行政長官林鄭月娥亦承認，遊行人數非常多毋須爭議。2003年50萬人遊行反對《基本法》23條立法，數天後政府妥協撤回草案，不過今回暫時未見政府有此打算。政府重申修例工作繼續，明天在立法會恢復二讀辯論，林鄭提出四方面工作，包括密集解說修例目的、提早向立法會交代加強人權保障政策聲明的內容、日後定期向立法會匯報條例執行情况，以及加快與其他地區磋商長期移交逃犯協議，希望釋除公眾疑慮，然而這些舉措是否足以令反對者改變立場，確是一大疑問。

政府倉卒修訂《逃犯條例》，低估民間反應，加上不同勢力政治操作，事態早已不是單純關於移交逃犯安排。修訂《逃犯條例》事關複雜，應該從長計議廣泛諮詢，可是話說回來，部分遊行人士對修例的反應，諸如擔心香港言論自由毁於一旦等，明顯已經超出修例一事，投射的是強烈「疑中」情緒，就算政府展開廣泛諮詢、調整修例內容，也不會改變他們的看法。周日大遊行高舉的旗幟，雖然是反對修例，然而當中攙雜的其他政治信息和意涵，中央相信亦了然於心。

理論上，香港立法事務跟中央外交系統並無直接關係，昨天外交部開腔回應反修例遊行，強調中央支持港府修例，堅決反對外部勢力干預香港特區立法事務，反映在北京眼中，修例爭議已是一場涉及外國勢力的較量。林鄭再三強調，修訂《逃犯條例》是特區政府意思，與中央無關，然而無可否認中央已變成持份者，倘若北京認定有人與外國勢力聯手，藉修例問題「挑撥離間」、「煽動港人敵視中央」，修例死結只會拉得更死。特區政府像上次23條立法般主動撤回草案，機會愈來愈渺茫。

政府堅持修例，反對修例力量亦在積極動員，劍拔弩張氣氛籠罩全城。民陣號召包圍立法會，每逢立法會開會審議修例便舉行集會，一些商戶和團體則發起明天罷市罷工罷課。周日深夜在政總一帶發生的暴力衝擊場面，令人關注香港會否再度陷入動盪之中。事態發展至此，已無人能夠預言下一步會發生什麼事，政府和各方行事必須冷靜克制，避免危機惡化到不可收拾地步。

立法會良心投票

爭取危機軟着陸

若說周日的大遊行再次體現了大多數港人和平理性，周日遊行結束後深夜發生的激烈衝突，則反映社會上仍有一小撮人執迷於暴力抗爭。雖然亂事是在政府發新聞稿重申恢復二讀之後發生，惟觀乎多名被捕者身上搜出剪刀、刀片等攻擊武器，相信不少人都是「有備而來」，等待的只是發難時機。在他們眼中，要對付「制度暴力」，唯一方法就是「以暴易暴」，然而佔領運動和旺角暴亂的經驗已說明，違法抗爭也好，暴力抗爭也好，均非「必勝武器」，「暴力鬥爭」在香港根本行不通，客觀效果只是帶來破壞，將社會推向自殘，卻不見得有助達至目標。

周日遊行過後，民陣召集人呼籲議員在立法會二讀條例草案時投反對票。香港是一個成熟社會，有完善典章制度，有能力按機制和程序解決危機，任何問題都應該爭取在機制內處理，不應輕言訴諸制度以外的手段。政府強推修例，一定會付上沉重政治代價，際此關鍵時刻，社會必須冷靜理智，不要走上暴力鬥爭自殘的歧途。修例爭議來到這一步，實現「軟着陸」的選擇不多，根據現有制度和程序辦事，由立法會「良心投票」，是較為妥當的做法。

立法會是民意代表機構，每位議員都應該真實反映民意，如果背逆民意，選民可以用手上一票懲罰他們，「票債票償」。以當前政治形勢，議員不受政治立場綑綁和政治力量支配去投票，說易不易，說難其實亦不難，關鍵僅在於是否有政治勇氣和決心。由立法會否決修例，可以為各方提供政治下台階，各黨派議員應慎思投票取向。

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