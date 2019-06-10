社評：社會壓力煲吱吱響 政府進退勿聲聲慢

反修例遊行人潮洶湧

社運重新凝聚再壯大

修訂《逃犯條例》爭議白熱化，支持和反對陣營都在傾力動員。有支持修例團體表示，收集了超過71萬個有效簽名支持修例，然而聲勢卻完全被昨天的反修例遊行蓋過，畢竟聯署簽名只是舉手之勞，酷熱天氣之下遊行卻要身體力行，政治成本高很多。網上簽名與遊行是兩種截然不同的政治動員活動，蘋果與橙不能直接比較，不能硬將兩組數字拿來做對比，唯一肯定的是社會再度撕裂，不同市民支持和反對修例立場鮮明。

上周本報發表的隨機抽樣民調顯示，社會沉默大多數，包括中間派、溫和派和無黨派市民均傾向反對修例，今次遊行規模正好印證了這一點。民陣說有超過100萬名市民遊行，數字有否「水分」可以討論；警方表示遊行高峰時有24萬人，是否低估人數，同樣可以斟酌，惟觀乎人潮情况，遊行規模相信可以跟2003年的50萬人遊行相提並論，成為香港回歸以來其中一次最大規模的遊行。特區政府必須認清民情沸騰這一事實，不能自欺欺人，將反對修例的聲音視為社會少數意見。倘若政府執意硬推修例，只會將大批無黨無派溫和市民推向對立面，黎民百姓離心離德，當局往後施政必然寸步難行。

2014年佔領運動之後，本港社運和政治反對運動陷入低潮。立法會議員DQ（取消資格）風波也好，高鐵一地兩檢爭議也好，未嘗出現過真正大規模的示威，普羅大眾對街頭政治感到倦怠，然而這次修例爭議，卻再度激起了一般市民上街的意欲，社運和政治反對運動得以重新凝聚壯大起來，過去數年的低潮期或平靜期，似乎已告一段落。

無可否認，修例爭議發展至今，攙雜了大量政治操作、扭曲和謠言，例如有人刻意散播流言，揚言由於港府修訂《逃犯條例》，日本等多國考慮取消香港免簽證、外資亞太區總部出現逃亡潮，藉以製造恐懼煽動群眾；一些遊行市民擔心，修例後香港言論自由不再、不會再有上街機會，甚至拒絕讓記者拍照，擔心內地秋後算帳政治清算，這種憂慮強烈程度是否與事態成比例，似乎亦可以討論。前律政司長梁愛詩認為修例被「妖魔化」，不過話說回來，一地兩檢同樣有「妖魔化」問題，卻不見得議題能夠炒熱，若非《逃犯條例》修訂本身確有問題，觸動了市民神經，也不可能出現這麼多的政治操作空間，讓人有機可乘，令政府陷入有理說不清的困境。

港府撤回修例最明智

北京宜思考對港政策

港人對內地法治缺乏信心由來已久，一國兩制和《基本法》為港人提供司法保障，亦是為了釋除港人對內地司法長臂伸延到香港的疑懼，當前的修例風波，實際是回到1980年代港人信心問題的原點。政府再三強調，《逃犯條例》不允許以政治、宗教等原因「交人」，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅指出，即使內地以干犯搶劫等普通罪行為由，要求港府引渡，政治犯不引渡等原則一樣適用，若涉「巧立名目」，法庭會把關，他相信中央會非常克制，不會輕易提出引渡要求，以免有可能被法庭裁定政治逼害某人。問題是港人對內地司法制度沒有信心，情况從未改變，港人需要的是機制保障，而非講個「信」字，即使港府和專家嘗試解釋，似乎也起不了多少作用。

今年初政府提出修例，無人想過最終會引發一場大型群眾運動，政府低估民情，自陷困境。刻下民情鼎沸，政府堅持繼續推動修例，將要面對不可知、不確定的發展，對撼下去，情况難以估計，臨崖勒馬撤回修例，即使有損管治威信，仍是明智選擇，總好過將社會推向動盪不安的局面。倘若政府堅持不撤回，立法會議員應「良心投票」，不受政治立場綑綁和政治力量支配，為自己的抉擇承擔所有政治責任和後果。這次修例風波，再度突顯部分人「逢中必反」取態強烈，即使借助外國勢力施壓也在所不惜，然而北京當局亦不能將大多數反對修例的市民，與這一小撮人綑綁一起看待，北京宜思考怎樣的對港政策，才更加適切。

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