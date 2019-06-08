社評：汽油彈狂徒目無法紀 流言蔓延市民須冷靜

汽油彈扯上反修例

折射社會繃緊狀態

一個汽油彈敲碎了灣仔的寧靜夜，根據現場片段，狂徒手持已點燃的汽油彈，朝警察總部方向前行，在街口遇上警車後轉身退後，接着再朝警車方向擲出，警車沒有被擊中，狂徒則登上一輛未見車牌的黑色私家車逃去。不足12小時後，跑馬地警署對開又有狂徒投擲汽油彈，目擊者同樣看到有一輛並未掛上車牌的黑色私家車，在警署外出現。

狂徒在香港警察總部外投擲汽油彈，以往聞所未聞，即使是六七暴動期間，亦未曾發生過這樣猖狂的事件，至於跑馬地警署外的汽油彈，更是光天化日之下公然襲擊警方設施。狂徒目無法紀，不僅是在挑釁警方，也是公然破壞社會安寧，製造恐懼。香港是法治社會，不會容忍這種暴力行為，市民期望警方盡快查明真相，將所有涉事者緝捕歸案。

汽油彈案動機暫時仍然未明，本來一般人聯想到的，會是黑社會不法之徒向警方「示威」，然而在當前的社會氛圍，很多人即時反應都聯想到政治，將汽油彈案與修訂《逃犯條例》爭議扯上關係，甚至認定與明天的反修例大遊行有關。這種集體反應，突顯整個社會處於政治高度繃緊狀態。

近日網上有人發放信息，號召以激烈手段上街抗爭，警方強調果斷執法，絕不姑息違法暴力行為，言猶在耳，便發生了汽油彈襲擊案。一時間，各式政治揣測、聯想以至陰謀論在網上火速蔓延。有人聯想到六七暴動和2016年旺角暴亂的畫面，擔心街頭暴亂一觸即發；亦有人聯想到1989年六四事件後，港府掌握有人企圖在港搞事的線報，說服了支聯會取消遊行。部分人質疑汽油彈是阻嚇市民參加周日遊行的伎倆，有網民更化身「福爾摩斯」，逐格「解讀」警察總部外汽油彈襲警車的畫面，將整件事說得猶如一場「苦肉計」，連1933年納粹黨火燒德國國會的歷史也扯上。

陰謀論鼓吹對立仇恨

政治操作四起須小心

當前香港陷於政治低氣壓，突發事件很容易惹起各式各樣聯想，惟市民要保持冷靜理智，提防墮入陰謀論陷阱。一地兩檢爭議期間發生的林子健案，令市民明白現今香港社會，確有人會因為政治而採用「苦肉計」，然而一切都要講事實證據。狂徒在警察總部外投擲汽油彈後逃去，遇事警車未有上前追捕，有人以此大做文章。涉事警員判斷處理是否最好，當然可以斟酌，惟警界人士認為，由於未知警車有否被火勢影響，也不清楚現場會否有爆炸品，警員將車輛停下封鎖現場蒐證，未有即時追捕，亦是合情合理。不管好事者如何言之鑿鑿，倘若沒有證據，不過就是陰謀論。

反修例遊行前夕發生汽油彈襲擊案，客觀後果確有可能令一些市民對周日上街感到猶豫，惟不能以此倒果為因，斷言有人為了阻止市民上街，所以發動襲擊。誠如民陣遊行召集人所言，在沒有任何證據下解讀案件，得出的一定是陰謀論。當前要務是確保周日的遊行順利和平，警方、主辦單位和遊行市民均有責任盡量冷靜克制。汽油彈案與遊行是否真有關係，留待警方調查蒐證，在未有真憑實據前，不應對案件作出政治渲染，說成是激進分子準備策劃暴動，又或是有人蓄意阻嚇市民上街。這些論調除了鼓吹對立和煽動憤怒仇恨，看不到對社會有何好處。

投擲汽油彈是嚴重罪行，可以傷及無辜，然而流言危害隨時更大，1923年日本關東大地震後中傷朝鮮人謠言四起，導致發生的屠殺朝鮮人事件，正是流言煽動仇恨而起。今次汽油彈案在香港社會引發的政治迴響，反映修例令社會撕裂再度惡化，不同陣營市民都懷疑別人有陰謀詭計，社會失去基本信任，任何流言蜚語都有可能成為引爆危機的藥引。本報民調顯示，大多數市民反對修訂《逃犯條例》草案，政府不應強推，然而近日坊間湧現的很多流言，諸如「多國準備取消香港免簽證」、「外資已在準備大舉撤走」等，但求動員群眾上街不惜危言聳聽，同樣令人感到不安。市民應該保持頭腦清醒，認清哪些是流言，哪些才是真議題。

■歡迎回應editorial@mingpao.com