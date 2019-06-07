社評：沉默大多數反對修例 立會議員須良心投票

反修例非小撮人喧囂

中間派無黨派皆反對

《逃犯條例》修例草案下周「直上大會」，連日來政府官員在不同場合，向各方解說草案。為了回應公眾疑慮，早前政府因應移交門檻、處理程序以及移交者人權，提出6項「額外保障」，包括將移交門檻由最高判監3年提高至7年，以及在個案移交雙邊協定中，加入無罪假定等條件，加強保障當事人在審訊中的權利。行政長官林鄭月娥說，社會上很多人都對這些額外保障措拖表示歡迎，然而這是否等於公眾疑慮已經釋除，卻是另一回事，本報委託中大傳播與民意調查中心做的調查便顯示，政府修例建議並未得到市民廣泛支持。

這次調查採隨機抽樣方式，訪問了逾千市民，科學性和代表性毋庸置疑，調查結果亦戳破了一些迷思。過去數月，坊間有一種意見認為，修訂《逃犯條例》吵得熱烘烘，不過是政黨和一些熱中政治的人在喧囂疾呼，多數市民其實並不關心，可是調查結果反映，近六成市民關注今次修例，不關注的僅得一成。今次修例並非小撮政治活躍人士和利益持份者之事，而是全港大多數市民都關心的議題。

香港社會撕裂，位於政治光譜兩極的聲音相當響亮，卻不一定反映主流民意。細察這次民調受訪者政治取向，自認是親中和建制派的約有一成，自認本土派及激進民主派的亦不過是一成左右；相比之下，自認無黨派和中間派的市民共計近四成半，若連同自認是溫和民主派的受訪者，合共約有七成半，足以反映社會沉默大多數的聲音。調查發現反對修例者佔多數，超過47％，支持的不足24％，除了親中及建制支持者，其他政治取向類別全都傾向反對政府修例草案，即使加入了6項保障措施，反對和支持比例並無大變。沉默大多數意見相當清晰，政府應該尊重。

修例是否為了堵塞逃犯移交制度漏洞、修例後法庭是否有能力把關，本土派和泛民主派支持者六成持否定態度，反觀中間派和無黨派市民較多傾向肯定，突顯修例爭議背後的確涉及政治立場和信任問題，大多數本土和泛民支持者打從根本不相信政府，官員如何解說也聽不入耳，然而值得留意的是，對於逃犯移交內地能否得到公平審訊，以上4個類別的受訪者一致表示懷疑，突顯港人普遍不信任內地司法制度，乃是客觀政治現實。倘若當局提不出有效方法，克服這道信任鴻溝，便不應強推修例。

市民願有條件修例

政府應當從長計議

民調結果值得留意的另一點，是反對修例聲音並非鐵板一塊，關鍵在於有何保障措施。民調顯示，如果只限「最嚴重刑事罪行」才移交，中間派和無黨派人士傾向「收貨」，支持修例整體比例將升至四成，高於反對比例；倘若「港人港審」，就連本土和泛民支持者也傾向接受。當然，政府可以辯稱，新方案已提高移交門檻至7年、針對「最嚴重罪行」，惟觀乎民意走勢在新方案提出後並無顯著變化，反映公眾對「只移交最嚴重罪行」的理解，未必跟當局想法一樣。

「港人港審」最能令市民安心，惟亦有內地法律學者認為，「國民不引渡」原則只適用於國與國之間，不適用於香港，根據一國兩制，內地不得將其刑法管轄範圍擴至香港，既然如此，香港亦沒理由可以擴大刑法管轄範圍，處理完全在內地發生的罪行。「港人港審」事關複雜，意見不一可以理解，港府合適做法是透過廣泛諮詢，讓各方探討可否有折衷之道，而非像現在般未經深入討論，便一錘定音「落閘」排除。

修例民調結果的最大啟示，是現時政府的修例方案，得不到社會大多數支持。政府應該從長計議，尋找一個多數市民接受的方案，而非倉卒修例，遺憾是事態發展至今，已經攙雜太多政治操作，外國勢力和中央全都扯了進來，陷入「無彎轉」的局面。倘若政府不暫緩修例，唯有交由制度處理，立法會各黨派議員應該本着良心投票，不受政治立場或政治力量所支配，為自己的抉擇承擔所有政治責任和後果，不要在競選時推搪說是「為勢所逼」。

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