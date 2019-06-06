社評：中美「百年戰鬥」無先例 北京迎戰忌頭腦發熱

聯儲局謀減息

添特朗普彈藥

中美貿易談判陷入僵局。過去一個月，華府不斷擴大戰線、投入更大火力，除了向2000億美元中國貨加徵關稅，又向中國5G通訊科技龍頭華為發動封殺圍剿，標誌中美科技戰全面升級。面對美方咄咄逼人，中方亦亮出反制手段，提出制訂「不可靠實體清單」，把損害中國企業利益的公司、組織和個人列入黑名單，又暗示可以限制對美國出口稀土。外界一直相信，美國總統特朗普為免股市經濟下滑打擊連任機會，今年稍後會休兵，可是聯儲局主席鮑威爾的最新發言，卻令人關注此想法是否太樂觀。

鮑威爾明言，有需要會採取適當行動，回應貿易緊張等風險，外界解讀是聯儲局將會減息，大行估計未來大半年可能減息3次。鮑威爾還暗示，負利率和量化寬鬆「印銀紙」等非常規救亡工具，未來將常規化。這種長期服用類固醇催谷經濟股市的做法，長遠對美國以至全球有何禍害，暫難斷言，惟鮑威爾說法無異於答應為特朗普「包底」，以寬鬆貨幣政策，盡量抵消貿易戰經濟戰對美國的衝擊。特朗普有聯儲局相助，對華貿易戰科技戰不會輕易收手，前「國師」班農更聲言，美國下一步是發動金融戰，禁止華企赴美上市、禁止美國基金在華投資。美銀分析師亦認為，長遠美中有可能「金融脫鈎」。

不久前，歐美政商精英雲集瑞士，出席彼爾德伯格年度會議，美國國務卿蓬佩奧也有赴會。彼爾德柏格俱樂部被形容為「全球影子政府」，神秘兮兮。英國《金融時報》副主編沃爾夫（Martin Wolf）出席會議後，撰寫題為〈美中迎來一場百年戰鬥〉的文章。他對會議的結論，一言蔽之就是中國已填補蘇聯瓦解後的空缺，成為美國眼中大敵，如何全方位對付中國，成為了美國經濟、外交和安全政策的方針。

兵來將擋，水來土掩。中國作為全球第二大經濟體，發展勢頭強勁，有力跟美方周旋，然而當局必須冷靜行事。當前內地有一種觀點，認為美國自上世紀成為國際霸權以來，從未遇過像中國這樣的對手，美國贏得了德國、日本和蘇聯，卻很難贏得了中國。這類論述不僅見諸內地網絡空間，一些官方人士似乎也有類似想法，「中方王牌在手貿易戰必勝」等說法時有所聞。大戰當前，有信心是好事，可是亦要提防信心過頭。

長期戰鬥沒有王牌

信心過頭容易犯錯

昔日美國三大對手：納粹德國科技先進，惟軍力和經濟實力難與美國匹敵；帝國日本更是三方面均不如美國；蘇聯在軍事上與美國並駕齊驅，惟經濟實力卻是兩個檔次。唯有中國，有本事在科技、軍事和經濟三方面同時逐步追近美國；兩國作為競爭對手，經濟緊扣相連程度更是前所未有。可是話說回來，當前中美爭鬥縱深複雜程度，對北京當局而言一樣是史無前例，不能跟昔日中越或中印戰爭，乃至中蘇交惡和抗美援朝相提並論。

抗美援朝是「人民戰爭」，中方結合軍民之力對付美國遠征軍，現在則是美國試圖全方位透過經濟、外交、金融等手段施壓，這對中國肯定是考驗。由政經軍事硬實力到國際輿論操作軟實力，論國家系統整體實力，無疑是美國較強。中國是發展中國家，軟肋難免較美方多，然而忍痛力較強是中方優勢，若能善用不對稱作戰策略，發揮四両撥千金傳統智慧，一樣可以挫敗對手，最重要是避免頭腦發熱犯錯。

自貿易戰爆發以來，中方以守為攻，處理有度。對於美國封殺華為，中方亮出稀土和「不可靠實體清單」兩張牌，將發未發，謀定後動，做法穩妥，然而隨着科技戰升級、金融戰山雨欲來，北京需要思考一套通盤應戰策略，不能見招拆招。中美較量不會是一場「一拳擊倒」的比併，而是長期全方位開戰，對中美而言，所有重招都是傷敵兼傷己，難言有必殺「王牌」。

內地常有人說，禁稀土、沽美債、打蘋果是中方三張王牌，有關說法太想當然。中國限制稀土輸美，美國高科技製造業短期必受打擊，惟傷害可以逐步消化，稀土牌只是一張可用牌，殺傷力不宜誇大；至於沽美債、打蘋果，更是兩敗俱傷手段，不能輕言動用。香港中文大學前校長劉遵義指出，當前中國真正風險是被隔絕於世界之外。北京出招輕率，有可能墮入美方圈套。

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