社評：中美全面開戰在即 切戒蔓延學術範疇

中美兩國貿易談判已經陷入僵局，近期不但沒有重開的可能，反而角力勢將擴散到其他領域，美國用行政命令禁止企業跟華為做生意，中國暗示要停止供應稀土給美國，但這些招數都不能「一劍封喉」，華為早有「備胎」，美國短期內有稀土存貨，長遠可以開採本身的蘊藏。相信兩國一計不成將會生二計，而且會在各個領域短兵相接，而且是長期的抗爭。

中美興師動眾

民間難有淨土

兩國相鬥，本會雙輸，世人不想見到，但當權者仍然執意要分個高下，民間無論是出於愛國情懷、利益驅使，抑或是要遵紀守法，都要跟隨國家的大方向，在中國，政府政策主導一切，北京一聲令下，通過行政架構可以將政策貫徹到底。在美國，雖然民間有很大的自由度，但政府仍然可以通過法律、關稅、投資審批、撥款的附帶條件等等，使民間機構難有選擇的餘地。

中美兩國大動干戈，處處針鋒相對，但有一個領域應該留作「淨土」，因為學術界所追尋的是對全人類有益有利的科技，以及生產的技術與管理技巧，或者是研究人類的行為模式，是有普世意義的，因此有「學術無疆界」的說法。然而，最近發生在美國的幾個事情，跟「學術淨土」的理想背道而馳。

第一個情况是美國一些大學已經在某些專業不再招收中國學生，理由無非是某些跟國防科技有關的專業，讓中國學生學到本領，會對美國國家安全構成威脅。美國要如此認為和付諸行動，無可厚非，畢竟給哪些國家的學生發簽證，是美國的主權，而且歷史上也不是沒有發生過，到歷史條件改變，政策也會翻盤。

第二種情况是「清理」一批中國學者。哀默里大學開除李曉江和李世華夫婦，這兩位終身教授在該大學服務了23年，研究成果備受國際關注，而今被該大學解職，理由是李氏夫婦沒有披露美國以外的研究經費來源，以及跟中國高校合作研究的詳情。

華人學者在美國高校任職及做研究，同時與中國高校或者研究機構合作研究項目，近年十分普遍，原因是美國所提供的研究經費充裕，中國一時難以望其項背，而中國學者水平漸次提高，更有大批後起之秀可以充當基礎實驗的「廉價勞工」，一個項目在中美兩邊合作，是雙贏的做法，也是實際的互惠，過去美國政府與大學對此睜一眼閉一眼，畢竟讓學者做出成果，對美國以及他們的大學都有好處。但也同時存在一些問題，比如研究成果申請專利或者轉化成商品的版權問題，確實有不清不楚的地方。

美國在貿易戰談判破裂後，嚴格執行原來的規定，要求獲得聯邦政府研究基金經費的大學與研究機構，必須審查對國家安全存在潛在風險的學者，首當其衝的是華人學者，這也是意料之中。如果是經費來源與研究內容披露等等問題，以後在審批撥款方面加強執行力度就是了，如果是涉及版權問題，交由法庭處理也是理所當然。然而，哀默里大學在處置兩位華人學者的做法，是趁兩位學者身處中國無機會辯解，即封存所有實驗室和儀器，驅趕研究助理，限期離境，這就不禁令人懷疑這是有預謀地針對華人學者，是政府出於政治考慮嚴格要求學術機構執行政令的結果。

學術團體政治化

學術自由被踐踏

第三種情况是，電氣電子工程師協會（IEEE）禁止華為公司的僱員擔任學刊的編輯和評審員。該協會是美國行業組織，40多萬名會員來自全球，也是該行業世界最大的一個組織，所制定行業標準影響最為廣泛，所以其做法具有象徵意義，也有實質影響。

雖然該協會強調會員仍然可以享有參與各種學術會議、提交論文以及參閱電子數據庫等等權利，而做學刊的編輯和評審員，是年輕學者爭取晉升機會的一種公職和歷練，沒有這種資格也無大礙，但這是不尊重學術自由的一種不合情理的做法，因此有北大和清華的學者聞訊後馬上辭去評審員職務，以示抗議。

在美國註冊的學術團體，要秉承美國政府的政策，現在針對的是華為公司員工的學術權利，今後政府若要求加碼，會不會全面禁止來自中國的學者參加美國的學術組織，難以逆料。在美國擁有世界權威地位的學術界，放不下一張安靜的書桌，情何以堪。

北京一直強調，對於貿易戰，「我們不願打，也不怕打，必要時不得不打」，目前的階段是強調「不怕打」。但相信無論是中國還是美國的學者，在學術領域都「不願打」，因為一旦學術自由的尊嚴被踐踏，科技只能為政治服務，這是全球學者的悲哀。

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