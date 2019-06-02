社評：去槓桿前功勿盡毁 警惕金融業黑天鵝

首季槓桿率大幅反彈

銀行壞帳率有所上升

今年以來，為應對經濟下滑和中美貿易戰升級的壓力，中央採取了多項穩定增長的措施，令首季經濟發展出現了企穩的趨勢，不過，福兮禍所伏，去年首次下降的總槓桿率，今年首季又出現了大幅反彈。根據報告，M2/GDP從202.90%上升至206.31%，接近2016年的歷史高點；社融規模存量/GDP也再創新高達227.57%。這意味廣義貨幣（M2）產出的國內生產總值（GDP）較少，顯示社會資金效率低效，有大量資金未能進入實體經濟。

與此相印證的是，《2019年一季度全國居民購房槓桿研究報告》顯示，今年首季，居民購房槓桿率達31.7%，環比（按月比）上升0.7個百分點，是連續8季下行以來的首次上漲。央行數據顯示，按揭貸款前4個月累計增加2.34萬億元（人民幣，下同），較去年同期增加500多億元。1至4月份，房企融資規模近8500億元。部分城市樓市出現「小陽春」行情，其中4月份，二線城市賣地金額合計達2933億元，刷新近兩年最高紀錄。

另一方面，一些中小型城市商業銀行（城商行）、農村商業銀行（農商行）不良和逾期貸款率亦呈上升趨勢。內蒙古的包商銀行由於出現信用風險，上周已被中國銀保監接管；包括在香港上市的錦州銀行在內的15家銀行，已宣布要延期公布2018年年報或今年首季季報，據業內人士評估多與不良貸款率或逾期貸款率上升有關，雖然數量佔整體銀行業比例不算大，惟金融風險的「黑天鵝」已鬼影幢幢。

值得留意的是，中美糾紛也有向金融領域外溢的風險。美國財政部上周的匯率報告中，中國雖在美方3項標準中僅超出一項，未符違反兩項以上的上榜觀察名單標準，卻仍被美國列入觀察名單。

據《紐約時報》報道，特朗普的前智囊班農（Stephen K. Bannon）稱，美國朝野正在重新思考中國在美國股市中的角色，由於中國公司透過美國股市籌集了數百億美元，而這些中國公司被指「對其最終所有者缺乏披露」，班農直斥紐交所和納斯達克「違反了對機構投資者、對辛勤工作美國人的退休金受託責任」。今年4月，一批民主共和兩黨參議員致函白宮，呼籲對在美上市的一些中國公司提高信息披露要求。種種割席、脫鈎的聲音甚囂塵上，令中國公司不得不重新評估對美國金融市場的依賴，中芯國際宣布從紐交所退市、阿里巴巴考慮在港交所第二上市，正是這種擔心的反映。由於中資機構至少持有美國2000億美元的股票，故美股的起伏動盪，很難不影響中國的金融市場。

防中美角力外溢金融

改革調結構須有定力

天下沒有免費的午餐，中央對於刺激經濟措施帶來的副作用應該是清楚的，4月份的政治局會議，強調「堅持結構性去槓桿」，重提「房子是用來住的、不是用來炒的」原則。4月和5月，住房和城鄉建設部兩次對樓價漲幅較快的10城市作出「預警提示」，其中5月被點名的城市中就包括大灣區中的廣東佛山。

面對複雜的經濟形勢與內地特殊的金融體制，當局的確面對加槓桿積累未來風險泡沫、去槓桿則可能直接引爆泡沫的兩難局面，有專家學者已提出建議，健全股市、債市等直接金融，作為金融供給側結構性改革的關鍵環節，既有利於實現服務實體經濟目的，又可促進金融穩定的良性循環。但這既需要公正的司法程序和裁判執行系統來保障，也需要深化市場改革，解決利率雙軌制導致的資源錯配。

從首季大幅攀升的非金融企業槓桿率拆分來看，68.2%是國企債務，因此，要遏制債務攀升的勢頭，關鍵是處理好國企與地方政府的債務。中央之前抑制國企與地方政府加槓桿的各項舉措，不應因強調穩增長而放鬆，反而要深化國企改革，以改革來化解金融風險。去槓桿對中國經濟結構的調整十分關鍵，短期有陣痛，但不可放棄。如何在穩增長的同時，防範金融風險，恰當拿揑分寸，在在考驗當局調控定力和水平。

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