社評：沉默多數對修例有憂 政府須看清博弈對象

政府修例亂捅馬蜂窩

將務實群眾推向對立

立法會保安事務委員會召開特別會議，討論修訂《逃犯條例》。政府官員表示，很多人不了解移交運作，也不清楚草案內容，因而對修例產生誤解。對於文化藝術界有人擔心因為創作內容被移交內地，以及記者採訪內地異見人士會否被移交的問題，官員強調任何個案移交的前提，是有關罪行必須同時符合兩地的刑事法例，香港法律保障採訪、出版和創作自由，不會有人因為創作或採訪觸犯刑事法律，既然不符合前提，當然也不會被移交，云云。

冰封三尺非一日之寒，香港社會撕裂，部分人看待問題，總是政治立場先行，並非就事論事。今次修例爭議，再度折射本港政治兩極化。無可否認，當前有關修訂《逃犯條例》的爭議，滲入了很多政治操作和計算，令整場討論增添了很多迷霧，要弄清哪些是危言聳聽、哪些真切合理疑慮，未必如想像般容易。舉例說，修例會導致商界撤資、影響香港金融中心地位，確是渲染誤解多於實際；一些團體甚至視今次爭議為「抽水」良機，趁勢在校園宣揚「港獨」，令到事情更為複雜。不過撇開小部分人動機不純的計謀操作，社會上的沉默大多數，確有相當一部分覺得這次修例不妥當。

政府提出修例目標有二，一是處理台灣謀殺案，一是堵塞法律漏洞，可是事態發展至今，說是陰差陽錯也好、政治操作也好，現實是政府思慮不周，胡亂去捅馬蜂窩，不僅引起社會躁動，還令外部勢力有機會介入，惹來中央表態，導致死結愈拉愈緊，同時還將一群沉默大多數推向政府的對立面。這群人傾向務實看待事情，並非政治激進派，不喜歡事事立場先行，也不熱中於政治鬥爭，惟亦非完全不關心政治，在社會沉默大多數之中，屬於知識水平較高、重視人權法治等價值的一群，亦會積極參與選舉投票，履行公民責任。政府修訂《逃犯條例》，正正觸動了他們的神經。

政府強調，修例新方案是聽取多方意見得出，沒有傾斜商界，不過這群關心社會時事的沉默大多數，平日都有留意新聞，知道事情來龍去脈，商界不斷游說提高移交刑期門檻、政府剔除9項主要關於商業和經濟的罪行，他們全都看在眼裏，當局的說法有多少說服力，他們心裏有數。他們對修例有保留，與「逢中必反」等完全無關，而是他們知道內地司法制度仍有很多問題、法治水平有待改善，修例容許向內地移交逃犯，必須從長計議。政府硬推修例，自然惹來他們反感。

施政須沉默多數支持

強行通過修例損管治

政府施政遇上一些特殊利益力量的反對聲音，也許可以用政策「收買」，透過提供甜頭又或保障利益去擺平，可是對於重視人權法治價值的沉默大多數，政府這一套並不管用，唯有切實回應他們的憂慮和關切，始能將他們爭取過來。修例新方案引入措施加強人權保障，諸如在移交個案協議中，加入無罪假定、可以有律師代表，以及公開審訊等條件，反映政府有嘗試盡力回應，然而是否足以令沉默大多數普遍安心，仍是疑問。說到底，政府只是說「可以」加入保障公平審訊條款，是否每宗個案都會加入，卻是未知之數；諸如立即審訊不得拖延、不得強迫認罪等，也容易各執一詞起爭拗，港府「人已交」，能夠做的其實有限。

本港政治制度畸形，政府施政舉步維艱，除了政治認受性容易受到質疑，施政亦經常受到有各類特殊利益脅持，大我利益不時遭小我凌駕。對於政府來說，爭取沉默大多數支持，對打破施政困局尤其重要。土地大辯論讓沉默大多數就覓地建屋發聲，抗衡既得利益和意識形態阻力，正是一例。政治信任是有效管治的基石，政府必須避免將沉默大多數推向對立面。

《逃犯條例》爭議愈演愈烈，有意見認為事關特區政府管治能力，政府不能退讓，然而談管治不能只看眼前。政府以為修例博弈對象是泛民和商界，卻未有察覺他們其實正在跟社會相當一部分的沉默大多數博弈。這群人雖然在立法會大會上「無票」，但在選舉等方面卻可以起着左右大局的作用，是社會的重要支柱，政府快刀斬亂麻強行通過修例，將毁掉跟他們的關係，對特區政府管治帶來難以彌補的傷害，日後要推動有爭議的民生措施和長遠發展規劃，更難爭取他們的支持。

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