社評：放生更多逃犯 何苦還去修例

荒腔走板恍如賣大包

令香港更似逃犯天堂

《逃犯條例》修訂草案下月「直上大會」，連日來政府官員推銷修例，與商界等多方面人士接觸聽取意見，最終得出今次修訂方案。綜觀新方案內容，不能說政府無視外界關切，惟修訂內容並未對症下藥。

新方案因應移交門檻、處理程序以及移交者人權三方面，提出6項「額外保障」，包括根據罪行最高刑期，將移交門檻由早前建議的3年提高至7年，意即最高刑期在7年以下的罪行毋須移交；要求移交的一方，必須是能夠代表當地中央政府的機關，以內地為例，提出移交或刑事協助要求的，必須是最高人民法院或最高人民檢察院。這兩項主張，均是最近本地商界和建制派的建議，政府採納相關意見微調方案，理論上有助確保立法會夠票通過草案，然而進一步縮窄移交罪行範圍，代價卻是愈益背離政府所講的堵塞法律漏洞初衷。

今年初政府提出修例，建議涵蓋的46項罪行，包括謀殺、貪污、商業欺詐、偽造文件等。最初官員信誓旦旦，指出46項移交逃犯罪行是「國際標準」，不能斬一截出來，減少罪行涵蓋種類，未料在商界大力游說下，政府其後剔除了其中9項主要關於商業和經濟的罪行，同時又將移交門檻由最高刑期1年上調至3年，變相讓一些違法商人堂而皇之得到本地法律包庇，縱容特權不公不義，向外界釋出極壞信息。今次政府進一步向商界意見傾斜，將移交門檻進一步提高至7年，意味再有7項罪行不會被移交，當中包括刑事恐嚇、將槍支交予無牌者，以及一些與色情活動有關的罪行，勢令更多違法者有恃無恐，得以大模斯樣利用香港逃避法網。

政府最初提出的46項移交罪行，均是國際公認的嚴重罪行，具體判刑輕重視乎各地法例和案情，不能簡單以罪行類別區分。舉例說，在美國，逃稅是重罪，最高可囚10年；2008年金融海嘯後美國驚爆馬多夫龐茲騙局案，投資者損失超過500億美元，馬多夫雖非殺人犯，然而仍因證券詐騙等11項重罪，判監150年。常人眼中，刑事恐嚇以及涉及槍支的罪行，肯定是嚴重罪行，豁免這些重罪，會影響警方打擊跨境罪案的工作。現在政府官員強辯，在46項嚴重罪行當中，又有一些屬於「最嚴重罪行」，需要「先行」修例處理，其他容後再談。公眾不禁要問，政府是否認為香港不能成為「最嚴重罪行逃犯」的天堂，卻可以成為「其他嚴重罪行逃犯」的天堂。

移交門檻高低非重點

人權保障才是真關鍵

社會對修例的最大憂慮，不在於移交門檻是否不夠高，而是面臨移交者在外地能否得到公平審訊、基本人權能否得到充分保障。政府表示，新方案加入了一系列措施，保障當事人在審訊中的權利，包括在個案移交雙邊協定中加入無罪假定、公開審訊、疑犯可有律師代表、有盤問證人權利、有上訴權，以及不能強迫認罪等要求。香港社會重視人權，保障愈多愈好，然而新措施是否足夠，恐怕不少人心裏仍有一個大問號。

政府官員強調，任何個案移交協議，都是經由兩地法院嚴肅處理，既然雙方在協議同意公開審訊等安排，沒理由假設對方會違反協議，若真的出現這類情况，特區政府會提出交涉，國際社會亦會譴責。理論上，政府的確可以這樣說，不能假定尋求引渡方一開始便包藏禍心，然而協議實際執行，仍有可能鬧出很大爭議，例如當事人投訴被迫認罪，審訊一方堅稱沒有，雙方各執一詞，港府已將人交出，無法掌握內情，充其量只能表達一下關注。如果尋求引渡一方事後真的「走數」，港府並無多少板斧保障被告權利，唯一能做的就是表態「無下次」。

政府多月來一直強調，修例草案明文禁止因政治目的移交犯人，然而為求達到政治目的，假借其他名目尋求引渡並非難事，國際上偶爾也有類似風波。當局表示，即使法庭頒下移交命令，行政長官仍可以「人道理由」，作出不交人的最後決定，可是如果要求交人的是內地當局，恐怕不會有多少市民相信，行政長官會向中央說不。新方案對於人權保障的措施，未足以釋除公眾最大疑慮，針對罪行刑期提高移交門檻的做法，到頭來只是放生了大批違法者，有違修例初衷。如此兩頭不到岸的方案，強行通過對香港有害無益。

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